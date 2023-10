Inscrições gratuitas em laboratórios de robótica e eletrônica estão abertas em MG e no ES

O Include, programa idealizado pelo Instituto Campus Party, prevê atendimento a 600 alunos em Mariana e Governador Valadares (MG), além de Linhares (ES)

Estão abertas as inscrições para alunos de escolas públicas interessados em participar dos laboratórios tecnológicos do Projeto Include, realizado pelo Instituto Campus Party, em parceria com a Fundação Renova, nos municípios de Mariana e Governador Valadares, em Minas Gerais, e Linhares, no Espírito Santo.

O Include consiste em laboratórios para a introdução à robótica e à eletrônica, com o objetivo de fornecer oportunidades de formação tecnológica para 600 alunos de 8 a 18 anos nos três polos.

As inscrições para a seleção dos alunos, ficam disponíveis até o dia 15 de outubro, pelo site do Instituto Campus Party. O programa, que tem duração de dois anos, com turmas semestrais, busca contribuir para o fortalecimento de uma cultura de inovação e empreendedorismo nos três municípios.

“A metodologia Maker, proposta do Laboratório Include, é uma excelente escolha para capacitar crianças e jovens de forma prática, desenvolvendo habilidades diversas no meio tecnológico. Eles são encorajados a assumir o papel de líderes e a buscar soluções para os desafios que enfrentam. Isso os torna mais independentes, confiantes e responsáveis, características que são fundamentais para o seu desenvolvimento e que compõe a visão de futuro da reparação socioeconômica promovida pela Fundação Renova”, conta Ana Lage, coordenadora de Economia e Inovação da Fundação Renova.

Os requisitos para inscrição são: ser estudante de escola pública, ter entre 8 e 18 anos de idade e ter interesse em tecnologia.

Laboratórios tecnológicos

Os laboratórios tecnológicos contam com diversas ferramentas, circuitos e equipamentos, como impressora 3D, óculos de realidade virtual, drone, entre outros. Os participantes também receberão noções de programação e eletrônica. Para viabilizar o funcionamento de cada laboratório, serão contratados e capacitados monitores bolsistas em cada polo. Eles atuarão no apoio aos estudantes envolvidos no programa.

Include

Além de oferecer formação tecnológica de qualidade, o projeto estimula o aprendizado prático e a criatividade dos alunos, a partir de uma metodologia mão na massa. Ao longo da iniciativa, os participantes terão acesso a aulas e atividades que abrangem fundamentos para proporcionar conhecimento para elaboração de projetos experimentais.

Os projetos-destaque dos alunos serão apresentados em Mini-Mostras na Campus Party, em São Paulo, um dos maiores eventos de tecnologia do país, nas edições de 2024 e 2025. Essa oportunidade permitirá que os estudantes apresentem seus talentos e ideias inovadoras para um público amplo e diversificado.

“Por meio do Include abrimos portas para um mundo de possibilidades para crianças e jovens que muitas vezes não têm acesso a recursos tecnológicos em seu cotidiano. A inclusão vai além de apenas ter acesso a ferramentas tecnológicas e digitais, ela implica garantir que todos tenham acesso a conhecimentos, habilidades e oportunidades no mundo tecnológico e digital”, explica Sidiane Zanin, Diretora do Instituto Campus Party.

Serviço

Inscrições para o projeto Include

Período: até 15 de outubro

Localidades: Mariana e Governador Valadares (MG) e Linhares (ES)

Link: https://institutocampusparty.org.br/inscricao-de-alunos/