Anvisa suspende produtos da Ypê após risco de contaminação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou, nesta quinta-feira (7), o recolhimento e suspensão da fabricação e venda de diversos produtos de limpeza da marca Ypê. A medida atinge principalmente detergentes, lava-roupas e desinfetantes de lotes com numeração final 1.

Irregularidades foram identificadas em inspeção

A decisão foi tomada após inspeção realizada em parceria com o Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo e a vigilância municipal de Amparo.

Segundo a Anvisa, foram identificadas falhas em etapas essenciais da fabricação, incluindo:

controle de qualidade

processos produtivos

sistemas de garantia sanitária

Essas irregularidades comprometem as Boas Práticas de Fabricação (BPF) e indicam risco de contaminação microbiológica nos produtos.

Consumidores devem interromper o uso

A Anvisa orienta que consumidores que possuam os produtos afetados interrompam o uso imediatamente e entrem em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa.

A medida consta na Resolução nº 1.834/2026.

Veja os produtos afetados

Entre os itens atingidos estão:

Lava-louças Ypê (diversas versões, como clear care, toque suave e green)

Lava-roupas líquidos Tixan Ypê (linhas combate mau odor, antibac, coco e baunilha, entre outras)

Lava-roupas Ypê premium, express e power act

Desinfetantes Bak Ypê e Atol

Desinfetante pinho Ypê

O que diz a empresa

Em nota, a Ypê informou que iniciou um recolhimento voluntário preventivo após identificar, em análises internas, a presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa em alguns lotes de lava-roupas líquidos.

Segundo a fabricante:

o risco para a população em geral é muito baixo

pessoas imunossuprimidas devem evitar contato direto prolongado

não há registros de infecções relacionadas ao uso dos produtos

A empresa orienta que consumidores procurem o SAC para troca gratuita dos itens afetados.

Investigação continua

A Anvisa segue monitorando o caso junto ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, enquanto a empresa afirma ter adotado medidas para corrigir as falhas e reforçar os controles de qualidade.

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