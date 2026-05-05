Mulher é indiciada por desviar mais de R$ 150 mil de idosos na Região Serrana do ES

Um casal de idosos foi vítima de um esquema de desvio de mais de R$ 156 mil no município de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo. A principal suspeita é uma mulher de 42 anos, filha da idosa, que administrava as contas bancárias das vítimas.

De acordo com a Polícia Civil do Espírito Santo, a mulher é investigada por utilizar a confiança da mãe, de 78 anos, e do padrasto, de 80, para realizar movimentações financeiras sem autorização.

Crime foi descoberto após ordem de despejo

Segundo o delegado Eduardo Oliveira, o caso veio à tona quando o casal foi surpreendido com uma ordem de despejo por falta de pagamento de aluguel, responsabilidade que havia sido assumida pela investigada.

A partir disso, foram iniciadas as apurações, que revelaram o desvio dos valores. Durante o interrogatório, a mulher confessou ter utilizado parte do dinheiro das vítimas.

Transferências, empréstimos e fraude eletrônica

As investigações apontam que a suspeita realizava transferências bancárias, contratava empréstimos e utilizava recursos das aposentadorias dos idosos sem o conhecimento deles.

Além disso, há indícios de que o prejuízo pode ser ainda maior. A Polícia Civil também apura o uso indevido de mecanismos de reconhecimento facial para acessar as contas bancárias.

Indiciamento e crimes

A mulher foi indiciada por:

Desvio de bens de pessoa idosa

Estelionato qualificado por fraude eletrônica

Furto qualificado pela confiança e mediante fraude eletrônica

Falsidade ideológica

O inquérito foi encaminhado à Justiça. O nome da investigada não foi divulgado.

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