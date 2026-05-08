VÍDEO | Goleiro Bruno, foragido da Justiça, é preso no Rio após mandado da Justiça

O ex-goleiro Bruno Fernandes das Dores de Souza foi preso na noite desta quinta-feira (7), em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

Segundo a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, o ex-jogador não resistiu à abordagem e colaborou com os agentes durante o cumprimento de um mandado de prisão em aberto.

Localização e prisão

A ação foi resultado de um trabalho conjunto entre a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e a Polícia Militar de Minas Gerais. Após a abordagem, Bruno foi encaminhado para a 125ª Delegacia de Polícia, em São Pedro da Aldeia, e posteriormente transferido para a 127ª DP, em Armação dos Búzios.

Vídeos mostram momento da detenção

Imagens que circulam nas redes sociais registram o momento em que o ex-goleiro é conduzido algemado até a delegacia. Os vídeos rapidamente ganharam repercussão na internet.

Mandado e descumprimento judicial

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro havia incluído o nome de Bruno na lista de procurados após a revogação do livramento condicional.

De acordo com o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a Vara de Execuções Penais expediu o mandado de prisão no dia 5 de março.

A decisão foi motivada pelo descumprimento de medidas impostas pela Justiça. Segundo o processo, o ex-jogador deixou o estado do Rio de Janeiro sem autorização judicial e viajou ao Acre no dia 15 de fevereiro.

Na ocasião, ele retornava ao futebol profissional para atuar pelo Vasco-AC. O juiz Rafael Estrela Nóbrega entendeu que a viagem violou as condições do benefício.

VÍDEO:

Caso Eliza Samudio

Bruno cumpre pena pela condenação no caso do homicídio de Eliza Samudio, que teve grande repercussão nacional.

O ex-atleta permanece à disposição da Justiça.

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