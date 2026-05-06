Produtor rural morre após queda em secador de pimenta no Norte do ES

Um acidente de trabalho terminou em morte no interior do Espírito Santo. O produtor rural José Albino Rosato, de 56 anos, não resistiu aos ferimentos após cair de uma escada enquanto abastecia um secador de pimenta em uma propriedade localizada em Jaguaré.

O acidente ocorreu na última quinta-feira (30), por volta do meio-dia. De acordo com familiares, José estava no terceiro degrau da escada colocando pimenta no equipamento quando perdeu o equilíbrio e caiu de costas.

Durante a queda, ele bateu a cabeça com força na estrutura. Socorrido logo após o acidente, o produtor foi encaminhado para atendimento médico e permaneceu internado por quase uma semana.

Na terça-feira (5), foi confirmada a morte encefálica.

Família busca respostas

Parentes informaram que ainda não sabem o que causou a queda. Entre as hipóteses levantadas estão um possível mal súbito ou alguma falha na escada utilizada no momento do acidente.

Segundo familiares, José não apresentava outras fraturas pelo corpo, o que indica que o impacto mais grave ocorreu na região da cabeça.

Caso será investigado

As circunstâncias do acidente serão apuradas por meio de exames realizados no Instituto Médico Legal (IML), que deverá emitir um laudo detalhando a causa da morte.

A morte do produtor causou comoção entre moradores da região, onde ele era conhecido.

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