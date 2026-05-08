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Milagre da vida: mulher dá à luz quíntuplos após 12 anos tentando engravidar

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14 segundos ago

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Foto | Redes Sociais

Uma história rara e emocionante vem chamando atenção no mundo inteiro. Após 12 anos tentando engravidar, uma mulher na Etiópia realizou o sonho de ser mãe ao dar à luz quíntuplos, em um caso considerado extremamente incomum pela equipe médica.

Gestação mobilizou equipe médica

O parto aconteceu em um hospital do país e exigiu a atuação de dezenas de profissionais de saúde, devido à complexidade da gestação. Desde os primeiros meses, a gravidez já era classificada como de alto risco, exigindo acompanhamento intensivo.

Durante mais de uma década, a mulher enfrentou dificuldades para engravidar. Segundo familiares, o casal buscou tratamentos e apoio médico especializado ao longo dos anos, passando por momentos de incerteza até a chegada da gestação.

Bebês nasceram prematuros

Os cinco recém-nascidos vieram ao mundo de forma prematura e foram encaminhados imediatamente para cuidados intensivos. Apesar da delicadeza do quadro, médicos informaram que os bebês apresentaram sinais positivos de recuperação.

Gravidezes de quíntuplos são raras e exigem monitoramento constante, já que envolvem riscos elevados tanto para a mãe quanto para os filhos.

Repercussão e emoção

Imagens divulgadas pelo hospital registraram a emoção da família e da equipe médica após o nascimento. Nas redes sociais, a história rapidamente se espalhou, recebendo mensagens de apoio, fé e celebração.

Especialistas destacam que gestações múltiplas costumam estar associadas a maior probabilidade de parto prematuro, necessidade de internação prolongada e possíveis complicações, o que torna o caso ainda mais delicado e, ao mesmo tempo, impressionante.

Mesmo diante das dificuldades, familiares disseram que a mãe passa bem e segue emocionada por finalmente conseguir realizar o sonho da maternidade depois de tantos anos de tentativas.

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