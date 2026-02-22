Influenciadora Bianca Dias morre aos 27 anos

A influenciadora digital Bianca Dias, de 27 anos, morreu nesta sexta-feira (20), em Guarujá, no litoral de São Paulo.

A informação foi confirmada nas redes sociais pela irmã da jovem, Kety Dias. “Te amo para sempre, minha estrelinha”, escreveu em uma postagem com fotos das duas em diferentes momentos.

De acordo com informações divulgadas, Bianca se recuperava de uma cirurgia realizada há cerca de 20 dias quando sofreu um mal súbito. Ela chegou a ser socorrida por familiares, mas não resistiu.

Segundo o jornal O Globo, a causa da morte foi embolia pulmonar. Já o tabloide britânico The Sun informou que a influenciadora havia passado por uma cirurgia estética, sem detalhar o procedimento.

Quem era Bianca Dias

Com quase 60 mil seguidores no Instagram, Bianca produzia conteúdos de moda e lifestyle. Em novembro de 2025, ela esteve em Londres, onde publicou fotos em pontos turísticos da cidade.

Na biografia do perfil, a influenciadora se descrevia com a frase: “Viver sem pressa e com propósito”.

O corpo foi enterrado na sexta-feira em Mauá, na Grande São Paulo, cidade onde ela nasceu.

Bianca deixa duas filhas, Beatriz e Lavínia.

