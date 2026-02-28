Horóscopo
Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 28/02/2026
Peixes é o signo da super sensibilidade, e aqueles que nascem sob sua influência podem ser de grande importância para a Humanidade, desde que saibam aproveitar suas elevadas irradiações e qualidades. Os que nascem sob esta influência possuem uma natureza altruísta e humanitária e estão sempre prontos a trabalhar em benefício de outro.
Quem nasceu hoje
É uma pessoa com ideias arrojadas. Gosta de agir diretamente nos problemas, sem rodeios. Está sempre em busca de novos estímulos. Com um forte magnetismo, será o centro das atenções. Leal, impetuoso e carismático.
Alerta
Os leoninos acordam no alerta, e a rotina é indicada durante este período negativo. Procure mais prático no trabalho e não deixe nada pendente. Não entre em confronto com a pessoa amada e família. Cuidados com gastos fora do orçamento.
Áries – Os planos profissionais pedem uma maior analise, e a rotina deve ser sua companheira nesta fase. Cuide com gastos fora do orçamento. No amor, dê espaço para seu par afetivo. C.984 M. 1079
Touro – Vá atrás do que interessa ao trabalho. Acertos para questões financeiras. Pode fazer as mudanças que vem adiando em seu lar. Dê asas a sua imaginação quando estiver com seu par afetivo. C. 275 M. 4364
Gêmeos – Pode esperar condições positivas para desenvolver seu trabalho. A companhia da família e amigos serão importante no final de semana. Sua estrela promete brilhar no amor. C. 130 M. 8128
Câncer – Você esta livre do alerta e deve aproveitar para acertar as pendências no trabalho. Proteção da família e amigos. Chances de ganhos em jogos. A paixão vai dominar sua vida a dois no final de semana. C. 806 M. 2235
Leão – Você passa o sábado no alerta, e os astros recomendam rotina durante este período negativo no trabalho. Não se irrite com a família. No amor, controle sua inconstância. C. 557 M. 3208
Virgem – Não faltará energia e oportunidades para fazer o que gosta, principalmente no trabalho. Finanças equilibradas. Tome a iniciativa com seu par afetivo. Final de semana tranquilo. C. 351 M. 7816
Libra – Use sua energia para acertar o andamento do trabalho. A fase é indicada para levar adiante mudanças na decoração de sua casa. No amor, aproveite para declarar o que sente ao seu par afetivo. C. 019 M. 5901
Escorpião – A fase traz bons resultados no trabalho. Conseguirá realizar bons negócios que excelentes retornos financeiros. Você tem motivo para sorrir com seu par afetivo. Pode sair para se divertir. C. 421 M. 6452
Sagitário – Os astros incentivam seus negócios. Aumento das finanças. No amor, coloque um pouco mais de carinho na sua relação. Evite a rotina, saia para se divertir. C. 642 M. 0790
Capricórnio – Fase em que alcançará seus objetivos no trabalho. Aproveite o momento positivo para conquistar de uma vez a pessoa amada. Pode sair para se divertir, viajar ou fazer compras de uso pessoal. C. 796 M. 9633
Aquário – Fase de equilíbrio na vida profissional. Procure a companhia da família no final de semana. Seu charme está irresistível, atraindo à atenção do seu amor. Pode sair para compras. C. 573 M. 4580
Peixes – O Sol no seu signo traz uma fase produtiva no trabalho. Aproveite o apoio que recebe e não deixe nada pendente. Quebre a distância entre você e seu amor. Aceite convites para ficar ao lado da família. C. 363 M. 8147
