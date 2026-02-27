Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 27/02/2026

Peixes é o signo das pessoas sensíveis e sonhadoras. São impressionáveis, não são determinadas e positivas, mas são persistentes, persuasivas e emotivas. Quando a inquietação acontece, se tornam tristes e desesperadas, falta a coragem para enfrentar a realidade da vida. Com frequência entram em depressão e se casam com facilidade.

Quem nasceu hoje

Tem uma forte tendência para os negócios, apresenta facilidade para ganhar dinheiro. Está sempre arquitetando coisas novas, principalmente por ter muita energia. A sua visão comercial é ampla. É equilibrado habilidoso e produtivo.

Alerta

Os cancerianos passam o dia no alerta e a rotina deve estar presente no trabalho. Mantenha suas contas em dia, evite gastos fora do orçamento. Cuidado com as mudanças de humor, principalmente com seu par afetivo. Saúde em baixa.

Áries – A indicação astral mostra a necessidade de ficar na rotina. Procure ter cuidados com o setor financeiro, afetivo e com sua saúde. Despreze comentários negativos e não discuta com a família. Amor confuso. C. 517 M. 1954

Touro – Dia que terá apoio nos negócios e trabalho. Positivo para acertar suas contas e realizar compras. Poderá receber proposta de parceria comercial. Amor reforçado com paixão e bons momentos. Saúde com estímulos. C. 382 M. 4169

Gêmeos – A Lua no seu signo traz a chance de resolver os negócios e trabalho, é só colocar mãos à obra. Dê atenção as pessoas com as quais lida no setor financeiro. Boa mudança na vida afetiva. Cuide da saúde. C. 496 M. 3731

Câncer – Você passa pelo alerta e, não deve se envolver nos problemas financeiros da família. Desfavorável para compras, viagens, novos negócios e mudanças no trabalho. Amor pedindo apoio. C. 861 M. 0829

Leão – Dia positivo, não crie problemas com a família, evite a ansiedade. Pode sair para compras domésticas e dar apoio ao seu amor, que anda com a energia em baixa. Trabalho equilibrado. C. 933 M. 4602

Virgem – Você passa por um bom período e deve aproveitar para resolver assuntos do trabalho e, contar com o sucesso financeiro. Não há motivos para adiar compras e novos negócios. Fase de alegrias no amor. C. 109 M. 9529

Libra – Período que deve fazer um esforço para melhorar o convívio com a família. Evite exigências e conte com a tranquilidade financeira. Faça planos para o futuro. Os amigos buscam sua companhia. Amor exigente. C. 049 M. 2476

Escorpião – Fase que pode acertar os negócios, trabalho e ter apoio que necessita para o seu sucesso. Confiança total com quem esta ao seu lado. Chances de parceria. Clima de paz no lar. Tente na loteria. C. 227 M. 5047

Sagitário – As influências astrais deste dia trazem chances de solucionar um problema familiar. O trabalho e os negócios fluem bem e haverá equilíbrio financeiro. O coração traz muito amor e paixão. C. 689 M. 7014

Capricórnio – Fase que esta bem feliz com seu trabalho. Pode esperar mais sucesso e equilíbrio financeiro. Conte com Touro e Peixes. Solução de um problema familiar. Amor livre de problemas, é só aproveitar. C. 716 M. 8263

Aquário – Pode circular à vontade nos negócios, trabalho, organizar compras, viagens e encontro de parentes. Todos querem sua companhia. O amor vem com participação. Hoje é um dia de sorte, tente na loteria. C. 170 M. 4598

Peixes – A influência do Sol, Vênus e Mercúrio no seu signo, é sinal do sucesso, felicidade, amor e progresso. A situação financeira tende a crescer. Dê mais apoio à sua família. Aceite convites e saia da rotina. C. 954 M. 5381

📲 Curtiu essa notícia? Siga o FA NOTÍCIAS

No Twitter, Facebook e Instagram.

Entre nos grupos WhatsApp e Telegram!

Venha participar do nosso canal de notícias no WhatsApp