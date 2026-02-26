Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 26/02/2026

Os piscianos mais artísticos demonstram muito talento e criatividade para o desenho, em trabalhos sempre cuidadosamente elaborados. O senso de humor desse nativo caminha entre a loucura e o prazer. Dizem que o riso e o choro são expressões que estão muito próximas uma da outra, e Peixes, de todos os signos do zodíaco, é o que mais comprova essa teoria.

Quem nasceu hoje

É empreendedor do, está sempre em busca de novos caminhos. Inimigo da rotina sente atração pelo desconhecido. Sua marca registrada é o profissionalismo. Conseguirá se sobressair na carreira que escolher. Comunicativo, incisivo e inteligente.

Alerta

Os cancerianos passam o dia no alerta, e a rotina é indicada durante este período negativo. Contenha seu impulso ou poderá ter problemas no trabalho. Cuidado com ciúmes exagerado com seu par afetivo. Evite lugares agitados.

Áries – Você deve evitar novos negócios, compras e viagens. O período indica a necessidade de rotina. Não deixe que o nervosismo repentino crie problemas no trabalho. Não espere apoio do seu amor. C. 403 M. 3695

Touro – Dia que deve aproveitar as boas influências astrais para renovar seu trabalho e abrir novas frentes de negócios. Satisfação pessoal com a família. Pode contar com boa entrada de dinheiro. Amor especial. C. 576 M. 0181

Gêmeos – A Lua no seu signo ajuda a resolver a maior parte dos negócios e organizar o setor de trabalho. Apoio de sócios, parceiros ou superiores. Oportunidade para acertar assuntos afetivos. C. 982 M. 4420

Câncer – Você esta passando pelo alerta e os nervos estarão à flor da pele. Evite mudanças de humor e não crie problemas com a sua família. Desfavorável para viagens, compras e decisões na área afetiva. C. 065 M. 6218

Leão – Período que estará pronto para realizar novos negócios domésticos. Apenas evite revelar seus segredos financeiros, inclusive para parentes ou amigos. Emotividade com a vida afetiva, vem muita paixão. C. 820 M. 2539

Virgem – Dia que terá apoio nos seus negócios e novas aberturas profissionais. Aproveite o entusiasmo para renovar os acertos na área doméstica, incluindo compras e reformas no lar. Amor poderoso. C. 218 M. 9753

Libra – Fase que precisará organizar os gastos e não contar com ninguém. Aja naturalmente em relação ao setor financeiro. A pessoa amada precisará que você seja mais compreensivo. Cuide da saúde. C. 104 M. 6342

Escorpião – Período que conseguirá acertar os problemas da área financeira. Terá o apoio que necessita para iniciar novos negócios que prometem ser lucrativos. Seus desejos se concretizam no amor. C. 343 M. 1069

Sagitário – Dia para acertar os assuntos da família e realizar compras domésticas. Você se sente mais tranquilo para viagens, compras e mudanças no seu trabalho. Relaxe e viva intensamente o amor. C. 631 M. 7806

Capricórnio – A fase traz maior confiança na sua área profissional e financeira. Livre da insegurança conseguirá iniciar negócios e acertos domésticos. Também vem novos amigos. Amor elevado e feliz. C. 798 M. 8437

Aquário – Você passa por um excelente período de saúde, paz, amor e progresso. Aproveite para renovar seus negócios, acertar o trabalho e conquistar o equilíbrio financeiro. Proteção total no amor. Tente na loteria. C. 958 M. 1974

Peixes – Fase pra definir os assuntos e negócios da família. Excelente período para solução da área doméstica e acertos com parentes. Não perca oportunidades no trabalho. Amor com paixão. C. 516 M. 3522

