Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 24/02/2026

Published

4 minutos ago

on

Imagem ilustrativa | Divulgação

Peixes é o mais fluido dos signos da Água e necessita de um companheiro que canalize as suas intensas energias emotivas: pode se envolver a tal ponto que perde o contato com o que está acontecendo em sua própria cabeça. Isso às vezes deixa seu parceiro indefeso e se questionando sobre o que realmente deseja. 

Quem nasceu hoje

Não teme a competitividade. Quando se entrega a um objetivo, não desiste diante do primeiro obstáculo. Procura contribuir para que todos tenham uma vida melhor. Gosta da vida sem rotina. É inteligente, educado e agradável.

Alerta

Os geminianos passa o dia no alerta, e a rotina é o mais aconselhável durante esta fase negativa. Adie mudanças ou inovações no trabalho. Fique dentro do orçamento. No amor, nada de ciúmes exagerado. Saúde em leve baixa.

Áries – Fase que precisa ter cuidados especiais na área de trabalho. Não exagere nos gastos. Cuide da saúde, alimente-se adequadamente e durma mais cedo. No amor, sua desconfiança não vai levar à nada. C. 957 M. 6105

Touro – A Lua no seu signo fortalece suas ações profissionais e com a família. Um bom momento no que se refere as amizades e negócios. A sorte esta do seu lado, e é a fase para acertos afetivos. Saúde equilibrada. C. 561 M. 2646

Gêmeos – Você passa pelo alerta e, precisará de paciência e pensamentos positivos em ralação ao trabalho. Evite mudanças no rumo dos negócios e não crie problemas. Amor neutro. Saúde em baixa. C. 742 M. 6330

Câncer – Os astros favorecem suas iniciativas no setor financeiro. Procure se organizar no trabalho e usufrua do sucesso que esta no seu caminho. Amor animador. Boa saúde. C. 691 M. 4817

Leão – Período que deve analisar as questões domésticas e afetivas para iniciar uma renovação na convivência. Siga sua intuição. Os projetos pessoais caminham para o sucesso financeiro. Amor com paixão. C. 136 M. 3489

Virgem – Você tem a presença do Sol no seu signo oposto, é o período que terá o sucesso esperado. Pode arriscar em novos negócios, vencerá com certeza. O dinheiro vem com facilidade. Novos objetivos no amor. C. 208 M. 1576

Libra – Nesta fase enfrentará algumas mudanças no lar e no setor afetivo. Não haverá disputas ou problemas graves, apenas seja prestativo com a família. Cuide da saúde, procure relaxar. C. 086 M. 7029

Escorpião – Mercúrio, Marte e do Sol na sua positiva quinta casa astral, traz chances de crescer em termos profissionais e financeiros. Procure Aproveitar para negociar e mudar tudo que estiver errado. Amor e saúde. C. 827 M. 0250

Sagitário – Fase para resolver os problemas do lar, colaborar com pessoas da família e evitar exigências com os gastos. Conseguirá acertar a vida profissional e ter crescimento rápido nas finanças. C. 313 M. 5472

Capricórnio – Você terá o apoio de sócios, superiores e familiares no trabalho e negócios. Com mais energia terá vontade de sair da rotina. Curta com sua família, não deixe a solidão te pegar. Amor com bons momentos. C. 414 M. 8995

Aquário – Dia que esta exigente com a família, procure se soltar e, não crie problemas. O seu trabalho e setor financeiro estão bem encaminhados. Pode sair para compras pessoais. Seu amor precisa de atenção. C. 532 M. 9768

Peixes – Neste período pode usar e abusar, os astros trazem sucesso financeiro, trabalho, amor, equilíbrio doméstico e muita saúde. Boas vibrações astrais. Pode aceitar convites para reuniões. Amor total. C. 170 M. 3891

