Horóscopo
Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 23/02/2026
Como os piscianos não têm problemas para se adaptar às pessoas e à vida em geral, os acontecimentos repentinos ou mesmo as grande mudanças não são tão estressantes para eles como para os signos mais rígidos. Conseguem modificar e reestruturar sua vida e sua rotina para se ajustarem rapidamente à nova situação.
Quem nasceu hoje
Sabe exatamente como agir em todas as circunstâncias. É uma pessoa com ideias extremamente avançadas, e conseguirá alcançar o sucesso em profissões liberais. Intuitivo e com boa capacidade profissional. Arrojado, líder e sincero.
Alerta
Os nativos de Touro ficam no alerta até às 23h30, e os astros aconselham calma durante este período. Não negocie, você tem tudo para ter problemas. No amor, evite deixar seu relacionamento estremecido com ciúmes infundados.
Áries – Os astros indicam uma fase de cuidados especiais com a saúde e a necessidade de relaxar. Não tome decisões precipitadas no trabalho e negócios. Desfavorável para viagens e compras. Discussões no amor. C. 059 M. 2541
Touro – Você ainda acorda no alerta, apesar do Sol estar em Peixes, a Lua traz um certo mau humor. Aprenda a ser mais paciente e, adie negócios domésticos. Procure entender as pessoas do seu trabalho. Amor ciumento. C. 604 M. 5467
Gêmeos – O dia será tranquilo, você se sente renovado para resolver os projetos domésticos e acertar as situações financeiras. Não desista dos seus objetivos profissionais. Você entrará no alerta às 23h30. C. 782 M. 0694
Câncer – Fase de apoio nos negócios, sócios ou superiores devem trazer a força que precisa. Fique de olho nas oportunidades. Mostre seu talento. Saúde perfeita, esta cheio de energia. Amor perfeito. C. 337 M. 9975
Leão – Um bom dia para organizar novos negócios, acertar suas contas e receber apoio de Escorpião e Sagitário. Os problemas da família serão facilmente solucionados. Saúde ótima. Pode viajar. C. 411 M. 1322
Virgem – Período que deve ser rápido para resolver os problemas do trabalho e deixar o pessimismo de lado. Pode contar com Libra e Peixes. No amor terá chances de assumir compromisso, ou resolver discussões. C.898 M. 4803
Libra – Você precisa ser mais decidido nas suas relações domésticas e financeiras. Mostre sua capacidade e acerte o trabalho. O dia será de alto astral, e o sucesso depende só de você, saiba aproveitar. C. 215 M. 3098
Escorpião – Período para abrir novos negócios, resolver os problemas financeiros e aceitar apoio no trabalho. Positivo para estar com amigos, sócios e parentes. Seu amor precisa de você. Tente na loteria. C. 520 M. 6211
Sagitário – Dia de renovação de energias e ideais, você esta pronto para melhorar seus negócios. Nada será capaz de trazer dificuldades. Vencerá todas as situações negativas. Amor firme. Apoio da família. C. 764 M. 8739
Capricórnio – Dia que não terá dúvidas, e sim haverá progresso na vida profissional. A presença de sócios ou superiores será alavanca que precisa para ter o sucesso. Planos para a vida afetiva. Conte com a família. C. 987 M. 7150
Aquário – Você tem Marte no seu signo, além de Mercúrio, Sol e Vênus, na sua 2ª casa astral, trazendo sucesso profissional e financeiro. O clima é de progresso. Só tem que aproveitar. Amor valorizado. C. 378 M. 5367
Peixes – A fase traz todas as chances de melhorar seus negócios, trabalho e vida familiar. Crie um clima romântico com seu amor. Os problemas começam a desaparecer. Um dos melhores período do ano. C. 143 M. 9584
📲 Curtiu essa notícia? Siga o FA NOTÍCIAS
No Twitter, Facebook e Instagram.
Entre nos grupos WhatsApp e Telegram!
Venha participar do nosso canal de notícias no WhatsApp
Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 23/02/2026
Como os piscianos não têm problemas para se adaptar às pessoas e à vida em geral, os acontecimentos repentinos ou...
Luverdense vence Sport Sinop e garante vaga na final do Mato-grossense
O Luverdense Esporte Clube protagonizou uma noite de drama e superação neste domingo (22.02) e assegurou sua tão sonhada vaga...
América-MG arranca empate nos acréscimos contra o Atlético-MG
Um clássico mineiro cheio de emoção na Arena MRV terminou com um empate em 1 a 1 entre Atlético-MG e...
Corinthians conquista vaga nas semifinais do Paulistão em drama eletrizante
Em uma noite de tirar o fôlego no Canindé, o Corinthians assegurou sua classificação para as semifinais do Campeonato Paulista...
Flamengo vence Madureira e garante ampla vantagem na semifinal do Carioca
O Flamengo deu um passo importante rumo à final do Campeonato Carioca ao vencer o Madureira por 3 a 0...
FICCO/SE prende foragido por estupro de vulnerável em Estância/SE
Aracaju/SE. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Sergipe (FICCO/SE) prendeu, neste domingo (22/2), um homem de 60...
PF e BPFRON apreendem mais de meia tonelada de maconha em Guaíra/PR
Guaíra/PR. A Polícia Federal e a Polícia Militar do Paraná, por meio do BPFRON, apreenderam neste domingo (22/2) mais de...
FA 1441 / 07 DE FEVEREIRO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1439 / 31 DE JANEIRO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
São Mateus
Polícia encontra drogas após denúncia de violência doméstica em São Mateus
Uma ocorrência de violência doméstica levou à descoberta de um possível ponto de tráfico de drogas na manhã deste sábado...
Três homens são mortos a tiros durante churrasco em bairro de São Mateus
Três homens foram mortos a tiros na noite de sexta-feira (20), no bairro Morada do Ribeirão, em São Mateus, no...
Bebê engasgado é salvo por policiais no Balneário de Guriri
Um bebê de apenas três dias de vida foi salvo por policiais militares após se engasgar na tarde de quarta-feira...
Regional
Jovem é assassinado com 16 tiros durante emboscada no Norte do ES
Um jovem de 18 anos, identificado como Emerson Carapina Terra Filho, foi morto a tiros no bairro Araçá, em Linhares,...
Homem tem perna amputada após acidente com roçadeira no Noroeste do ES
Um homem de 56 anos teve a perna amputada após sofrer um grave acidente ao manusear uma roçadeira no município...
Homem é preso por estupro de vulnerável após ser flagrado com menina no Norte do ES
Um homem de 27 anos foi preso na noite desta sexta-feira (20), em Linhares, no Norte do Espírito Santo, suspeito...
Estadual
Jovem é preso após tentar matar paciente acamado em casa de acolhimento no Sul do ES
Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante após tentar matar um paciente acamado em uma casa de acolhimento...
Menino de dois anos morre afogado após cair em piscina em Cariacica
Um menino de dois anos morreu afogado após cair em uma piscina na sexta-feira (20), no bairro Jardim Botânico, em...
Governo do Estado amplia investimentos em Vila Pavão com obras, equipamentos e novos repasses
O governador do Estado, Renato Casagrande, e o vice-governador Ricardo Ferraço estiveram, nesta sexta-feira (20), no município de Vila Pavão,...
Nacional
VÍDEO | Chefe do CV é preso enquanto curtia praia em Arraial do Cabo
O homem é apontado como líder do tráfico na Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio. Ele foi abordado por...
Homens armados invadem casa, matam criança de 10 anos e ferem outra
O crime ocorreu na madrugada desse sábado (21/1), em Cristal (RS). A irmã e a mãe do menino também foram...
VÍDEO | Casal é flagrado fazendo sexo dentro de carro em movimento em rodovia
Uma cena inusitada e perigosa foi registrada em uma rodovia de Santa Catarina: um casal foi flagrado fazendo sexo dentro...
Policial
Polícia Civil prende suspeito em flagrante e apreende arma, munições e drogas durante operação em Aracruz
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Superintendência de Polícia Regional Norte (SPRN) e do Centro de...
PCES deflagra operação contra grupo investigado por estelionato e apreende R$ 48 mil em Itapemirim
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Regional de Itapemirim, deflagrou, nesta sexta-feira (20), uma operação...
AÇÕES POLICIAIS RESULTAM EM PRISÕES, CUMPRIMENTO DE MANDADO E APREENSÕES DE DROGAS EM GUARAPARI
O 10º Batalhão realizou diversas ações entre os dias 19 e 20 de fevereiro, no município de Guarapari, resultando na...
ENTRETENIMENTO
Dona do maior bumbum do Brasil diz que recebeu proposta de sexo a três com participante do BBB 26
A influenciadora Vanessa Ataídes conta que conheceu o brother pelas redes sociais Vanessa Ataídes, que tem o maior bumbum do...
MC Mirella posa nua e usa emoji minúsculo para esconder parte íntima
A funkeira MC Mirella voltou a movimentar as redes sociais ao publicar uma foto em que aparece nua, usando apenas...
William Bonner estreia no Globo Repórter após quase três décadas no Jornal Nacional
Aos 62 anos, William Bonner estreou nesta sexta-feira (20), como âncora do Globo Repórter, marcando o início de uma nova...
POLÍTICA
Concurso avança com testes físicos para candidatos ao cargo de Polícia Legislativa
O concurso público da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) avançou para uma das fases decisivas neste domingo (22): o...
Pico da Bandeira poderá ter status de patrimônio natural capixaba
O Pico da Bandeira tem altitude de 2.891 metros e é o terceiro ponto mais alto do Brasil. O monumento...
Camila propõe reflexão sobre intolerância com Dia do Estado Laico
Com o objetivo de reconhecer e valorizar a liberdade de crença no Brasil, a deputada estadual Camila Valadão (Psol) apresentou...
Esportes
Fluminense supera Vasco e garante vantagem mínima na semifinal do Carioca
Em um clássico eletrizante marcado por reviravoltas, o Fluminense saiu vitorioso sobre o Vasco por 1 a 0 neste domingo,...
Grêmio vence Juventude nos pênaltis e garante vaga na final do Gauchão
Em uma partida eletrizante e decidida nos pênaltis, o Grêmio superou o Juventude por 4 a 1, após um empate...
João Fonseca e Marcelo Melo conquista título de duplas no Rio Open
Após um início de temporada desafiador e marcado por contratempos, o jovem prodígio do tênis brasileiro, João Fonseca, de 19...
Mais Lidas da Semana
-
São Mateus6 dias ago
Carnaval 2026 | Netto Brito encerra folia e público elogia segurança no Balneário de Guriri
-
São Mateus6 dias ago
Suspeito de matar irmãos adolescentes em Linhares é preso em São Mateus
-
São Mateus7 dias ago
Barões da pisadinha e Zé Paulo agitam foliões no Carnaval de Guriri
-
São Mateus6 dias ago
Ambulantes comemoram recorde de vendas no Balneário de Guriri durante Carnaval
-
Policial5 dias ago
PRF prende motorista embriagado na BR-262 em Marechal Floriano
-
Policial4 dias ago
Operação Carnaval 2026 encerra com reforço no policiamento e foco na segurança da população
-
Entretenimento5 dias ago
Gracyanne Barbosa recorre a procedimento para retirar homenagem íntima a Belo
-
Internacional4 dias ago
Menina diz ter “amiga” em cemitério e surpreende a mãe ao apresentá-la