Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 23/02/2026

Como os piscianos não têm problemas para se adaptar às pessoas e à vida em geral, os acontecimentos repentinos ou mesmo as grande mudanças não são tão estressantes para eles como para os signos mais rígidos. Conseguem modificar e reestruturar sua vida e sua rotina para se ajustarem rapidamente à nova situação.

Quem nasceu hoje

Sabe exatamente como agir em todas as circunstâncias. É uma pessoa com ideias extremamente avançadas, e conseguirá alcançar o sucesso em profissões liberais. Intuitivo e com boa capacidade profissional. Arrojado, líder e sincero.

Alerta

Os nativos de Touro ficam no alerta até às 23h30, e os astros aconselham calma durante este período. Não negocie, você tem tudo para ter problemas. No amor, evite deixar seu relacionamento estremecido com ciúmes infundados.

Áries – Os astros indicam uma fase de cuidados especiais com a saúde e a necessidade de relaxar. Não tome decisões precipitadas no trabalho e negócios. Desfavorável para viagens e compras. Discussões no amor. C. 059 M. 2541

Touro – Você ainda acorda no alerta, apesar do Sol estar em Peixes, a Lua traz um certo mau humor. Aprenda a ser mais paciente e, adie negócios domésticos. Procure entender as pessoas do seu trabalho. Amor ciumento. C. 604 M. 5467

Gêmeos – O dia será tranquilo, você se sente renovado para resolver os projetos domésticos e acertar as situações financeiras. Não desista dos seus objetivos profissionais. Você entrará no alerta às 23h30. C. 782 M. 0694

Câncer – Fase de apoio nos negócios, sócios ou superiores devem trazer a força que precisa. Fique de olho nas oportunidades. Mostre seu talento. Saúde perfeita, esta cheio de energia. Amor perfeito. C. 337 M. 9975

Leão – Um bom dia para organizar novos negócios, acertar suas contas e receber apoio de Escorpião e Sagitário. Os problemas da família serão facilmente solucionados. Saúde ótima. Pode viajar. C. 411 M. 1322

Virgem – Período que deve ser rápido para resolver os problemas do trabalho e deixar o pessimismo de lado. Pode contar com Libra e Peixes. No amor terá chances de assumir compromisso, ou resolver discussões. C.898 M. 4803

Libra – Você precisa ser mais decidido nas suas relações domésticas e financeiras. Mostre sua capacidade e acerte o trabalho. O dia será de alto astral, e o sucesso depende só de você, saiba aproveitar. C. 215 M. 3098

Escorpião – Período para abrir novos negócios, resolver os problemas financeiros e aceitar apoio no trabalho. Positivo para estar com amigos, sócios e parentes. Seu amor precisa de você. Tente na loteria. C. 520 M. 6211

Sagitário – Dia de renovação de energias e ideais, você esta pronto para melhorar seus negócios. Nada será capaz de trazer dificuldades. Vencerá todas as situações negativas. Amor firme. Apoio da família. C. 764 M. 8739

Capricórnio – Dia que não terá dúvidas, e sim haverá progresso na vida profissional. A presença de sócios ou superiores será alavanca que precisa para ter o sucesso. Planos para a vida afetiva. Conte com a família. C. 987 M. 7150

Aquário – Você tem Marte no seu signo, além de Mercúrio, Sol e Vênus, na sua 2ª casa astral, trazendo sucesso profissional e financeiro. O clima é de progresso. Só tem que aproveitar. Amor valorizado. C. 378 M. 5367

Peixes – A fase traz todas as chances de melhorar seus negócios, trabalho e vida familiar. Crie um clima romântico com seu amor. Os problemas começam a desaparecer. Um dos melhores período do ano. C. 143 M. 9584

