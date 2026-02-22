Connect with us

Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 22/02/2026

Imagem ilustrativa | Divulgação

Peixes é o signo das pessoas sensíveis e sonhadoras. São impressionáveis, não  são determinadas e positivas, mas são persistentes, persuasivas e emotivas. Quando a inquietação acontece, se tornam tristes e desesperadas, falta a coragem para enfrentar a realidade da vida. Com frequência entram em depressão e se casam com facilidade. São descritos como românticos e sonhadores. Consequentemente, seu humor é sutil, quando não surrealista.

Quem nasceu hoje

É dono de um temperamento muito agradável. Tudo que se referir ao belo, ao luxo, ao conforto dará um prazer muito grande em sua vida. Vencerá na vida por seus próprios méritos. É uma pessoa de fácil acesso, não tem manias de grandeza.

Alerta

Os nativos de Touro passam o domingo no alerta, e os astros aconselham paciência durante essa fase negativa. Evite discussões com seu par afetivo e a família. Tome cuidado com pessoas invejosas. Saúde em leve baixa. Viagens neutras.

Áries – Áries é dono de alto poder mental e energia para ir à luta, está sempre pronto para aceitar novos desafios, abrir portas e comandar o próprio destino. Áries tem a ingenuidade, a inocência e a simplicidade de uma criança. C. 270 M. 8367

Touro – O taurino busca segurança, assim como seus irmãos de signo Virgem e Capricórnio. Procura sempre trilhar caminhos já conhecidos, tem dificuldades para aventurarem-se com os nativos do elemento fogo. C. 448 M. 9074

Gêmeos – A inteligência e a enorme capacidade de comunicação estão entre as principais virtudes deste signo. Afinal, Mercúrio, seu planeta regente, age de maneira clara e também positiva. C. 734 M. 8892

Câncer – Este é um dos mais sensíveis signos. Por ser regido pela Lua, coloca sem perceber ou analisar as emoções acima da razão. O coração fala mais alto. Estará sujeito a constantes mudanças, isto é, muda conforme a Lua. C. 947 M. 7530

Leão – Presença marcante, iniciativa, seguro de si, assim é o leonino que busca sempre o sucesso em tudo o que faz, é otimista em relação a si. O regente do signo de Leão é o Sol, o centro do nosso sistema solar. C. 119 M. 7275

Virgem – Caracteriza-se pela praticidade, capacidade de organização, são os grandes observadores (que enxergam primeiro o ruim, o feio e algumas vezes esquecem o conjunto), são os grandes analíticos do zodíaco. C. 607 M. 3413

Libra – A busca da harmonia, tanto externa quanto interna, é o objetivo de Libra. Evita todas as situações extremas, ama a paz, é conhecido como signo da paz, a balança que simboliza, pesa com parcimônia a própria vida. C. 285 M. 5801

Escorpião – Esbanja energia e sabe como ninguém usar a astúcia e inteligência para resolver os mais variados problemas. Empenha-se com determinação nas tarefas que decide fazer, sempre consegue o que deseja. C. 393 M. 2988

Sagitário – O signo que tem a regência privilegiada de Júpiter, o mensageiro da filosofia e da fortuna. Foi presenteado pelos astros com muito boa sorte. É atraído por tudo o que é grandioso, é o signo da expansão ilimitada. C. 866 M. 0124

Capricórnio – O nativo de Capricórnio é, antes de tudo, uma pessoa determinada, objetiva, embora reservada e melancólica. Constrói sua vida passo a passo, colocando tijolo sobre tijolo. C. 529 M. 6655

Aquário – Urano, seu planeta regente, o faz um inovador, um alquimista, que mistura o futuro (que ainda não veio), com o fluído de sua ânfora, distribuindo os novos conceitos de vida. C. 951 M. 7746

Peixes – O último signo do zodíaco é, confiante, inteligente, ingênuo, místico, exageradamente, sensível, muito sonhador, sempre disposto a ajudar, colaborar e aliviar a dor alheia. C. 862 M. 4329

