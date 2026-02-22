Horóscopo
Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 22/02/2026
Peixes é o signo das pessoas sensíveis e sonhadoras. São impressionáveis, não são determinadas e positivas, mas são persistentes, persuasivas e emotivas. Quando a inquietação acontece, se tornam tristes e desesperadas, falta a coragem para enfrentar a realidade da vida. Com frequência entram em depressão e se casam com facilidade. São descritos como românticos e sonhadores. Consequentemente, seu humor é sutil, quando não surrealista.
Quem nasceu hoje
É dono de um temperamento muito agradável. Tudo que se referir ao belo, ao luxo, ao conforto dará um prazer muito grande em sua vida. Vencerá na vida por seus próprios méritos. É uma pessoa de fácil acesso, não tem manias de grandeza.
Alerta
Os nativos de Touro passam o domingo no alerta, e os astros aconselham paciência durante essa fase negativa. Evite discussões com seu par afetivo e a família. Tome cuidado com pessoas invejosas. Saúde em leve baixa. Viagens neutras.
Áries – Áries é dono de alto poder mental e energia para ir à luta, está sempre pronto para aceitar novos desafios, abrir portas e comandar o próprio destino. Áries tem a ingenuidade, a inocência e a simplicidade de uma criança. C. 270 M. 8367
Touro – O taurino busca segurança, assim como seus irmãos de signo Virgem e Capricórnio. Procura sempre trilhar caminhos já conhecidos, tem dificuldades para aventurarem-se com os nativos do elemento fogo. C. 448 M. 9074
Gêmeos – A inteligência e a enorme capacidade de comunicação estão entre as principais virtudes deste signo. Afinal, Mercúrio, seu planeta regente, age de maneira clara e também positiva. C. 734 M. 8892
Câncer – Este é um dos mais sensíveis signos. Por ser regido pela Lua, coloca sem perceber ou analisar as emoções acima da razão. O coração fala mais alto. Estará sujeito a constantes mudanças, isto é, muda conforme a Lua. C. 947 M. 7530
Leão – Presença marcante, iniciativa, seguro de si, assim é o leonino que busca sempre o sucesso em tudo o que faz, é otimista em relação a si. O regente do signo de Leão é o Sol, o centro do nosso sistema solar. C. 119 M. 7275
Virgem – Caracteriza-se pela praticidade, capacidade de organização, são os grandes observadores (que enxergam primeiro o ruim, o feio e algumas vezes esquecem o conjunto), são os grandes analíticos do zodíaco. C. 607 M. 3413
Libra – A busca da harmonia, tanto externa quanto interna, é o objetivo de Libra. Evita todas as situações extremas, ama a paz, é conhecido como signo da paz, a balança que simboliza, pesa com parcimônia a própria vida. C. 285 M. 5801
Escorpião – Esbanja energia e sabe como ninguém usar a astúcia e inteligência para resolver os mais variados problemas. Empenha-se com determinação nas tarefas que decide fazer, sempre consegue o que deseja. C. 393 M. 2988
Sagitário – O signo que tem a regência privilegiada de Júpiter, o mensageiro da filosofia e da fortuna. Foi presenteado pelos astros com muito boa sorte. É atraído por tudo o que é grandioso, é o signo da expansão ilimitada. C. 866 M. 0124
Capricórnio – O nativo de Capricórnio é, antes de tudo, uma pessoa determinada, objetiva, embora reservada e melancólica. Constrói sua vida passo a passo, colocando tijolo sobre tijolo. C. 529 M. 6655
Aquário – Urano, seu planeta regente, o faz um inovador, um alquimista, que mistura o futuro (que ainda não veio), com o fluído de sua ânfora, distribuindo os novos conceitos de vida. C. 951 M. 7746
Peixes – O último signo do zodíaco é, confiante, inteligente, ingênuo, místico, exageradamente, sensível, muito sonhador, sempre disposto a ajudar, colaborar e aliviar a dor alheia. C. 862 M. 4329
📲 Curtiu essa notícia? Siga o FA NOTÍCIAS
No Twitter, Facebook e Instagram.
Entre nos grupos WhatsApp e Telegram!
Venha participar do nosso canal de notícias no WhatsApp
Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 22/02/2026
Peixes é o signo das pessoas sensíveis e sonhadoras. São impressionáveis, não são determinadas e positivas, mas são persistentes, persuasivas...
Botafogo vence Boavista e garante vantagem na Taça Rio
Em uma noite de estreia para o reforço Edenílson, o Botafogo mostrou sua força e venceu o Boavista por 2...
Palmeiras goleia e garante vaga na semifinal do Paulistão
O Palmeiras não deu chances ao Capivariano e, com uma goleada de 4 a 0 na Arena Barueri neste sábado...
Cruzeiro conquista vitória fora de casa e abre vantagem na semifinal do Mineiro
O Cruzeiro deu um passo importante rumo à final do Campeonato Mineiro ao vencer o Pouso Alegre por 2 a...
Internacional goleia o Ypiranga e garante vaga na final do Gaúchão
O Internacional demonstrou força e eficiência ao golear o Ypiranga por 4 a 0 neste sábado (21), no Estádio Beira-Rio,...
São Paulo despacha Bragantino e avança às semifinais do Paulistão
O São Paulo garantiu sua passagem para as semifinais do Campeonato Paulista ao vencer o Red Bull Bragantino por 2...
PF fiscaliza clube de tiro e prende instrutor por irregularidades em Alexânia/GO
Anápolis/GO. A Polícia Federal realizou, neste sábado (21/2), ação de fiscalização em um clube de tiro localizado no município de...
FA 1441 / 07 DE FEVEREIRO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1439 / 31 DE JANEIRO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
São Mateus
Três homens são mortos a tiros durante churrasco em bairro de São Mateus
Três homens foram mortos a tiros na noite de sexta-feira (20), no bairro Morada do Ribeirão, em São Mateus, no...
Bebê engasgado é salvo por policiais no Balneário de Guriri
Um bebê de apenas três dias de vida foi salvo por policiais militares após se engasgar na tarde de quarta-feira...
Carnaval 2026 | Netto Brito encerra folia e público elogia segurança no Balneário de Guriri
Nesta terça-feira (17), chega ao fim o período carnavalesco na maioria das praias e balneários do Brasil e, na Ilha...
Regional
Homem é preso por estupro de vulnerável após ser flagrado com menina no Norte do ES
Um homem de 27 anos foi preso na noite desta sexta-feira (20), em Linhares, no Norte do Espírito Santo, suspeito...
Motorista de ônibus escolar morre após infarto e acidente no Norte do ES
Um motorista de ônibus escolar da Prefeitura de Fundão morreu após sofrer um infarto fulminante, perder o controle da direção...
Jovem morre após cair de moto em rodovia no Norte do ES
Um jovem de 21 anos morreu após um acidente de moto na ES-421, na zona rural de Conceição da Barra,...
Estadual
Menino de dois anos morre afogado após cair em piscina em Cariacica
Um menino de dois anos morreu afogado após cair em uma piscina na sexta-feira (20), no bairro Jardim Botânico, em...
Governo do Estado amplia investimentos em Vila Pavão com obras, equipamentos e novos repasses
O governador do Estado, Renato Casagrande, e o vice-governador Ricardo Ferraço estiveram, nesta sexta-feira (20), no município de Vila Pavão,...
Nova Venécia recebe investimentos do Governo do Estado em infraestrutura, educação e desenvolvimento social
Nova Venécia está recebendo um pacote de investimentos do Governo do Estado nas áreas de infraestrutura rural e urbana, educação,...
Nacional
‘Morgana do céu’ | Mulher fica presa em cemitério após perder horário; vídeo
Uma visita ao cemitério terminou de forma inusitada para Eliane Cristina de Souza, de 55 anos, em Rondonópolis, município localizado...
Mãe é presa após suspeita de tentar matar filha de 3 anos com sorvete envenenado por chumbinho
Uma mulher de 25 anos foi presa em flagrante após suspeita de tentar matar a própria filha, de três anos,...
Perícia não vê indício de abuso de homem morto pela filha presa nua
Laudo não encontrou provas de abuso alegado por mulher que matou o pai a facadas em Itanhaém e saiu andando...
Policial
Polícia Civil prende suspeito em flagrante e apreende arma, munições e drogas durante operação em Aracruz
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Superintendência de Polícia Regional Norte (SPRN) e do Centro de...
PCES deflagra operação contra grupo investigado por estelionato e apreende R$ 48 mil em Itapemirim
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Regional de Itapemirim, deflagrou, nesta sexta-feira (20), uma operação...
AÇÕES POLICIAIS RESULTAM EM PRISÕES, CUMPRIMENTO DE MANDADO E APREENSÕES DE DROGAS EM GUARAPARI
O 10º Batalhão realizou diversas ações entre os dias 19 e 20 de fevereiro, no município de Guarapari, resultando na...
ENTRETENIMENTO
William Bonner estreia no Globo Repórter após quase três décadas no Jornal Nacional
Aos 62 anos, William Bonner estreou nesta sexta-feira (20), como âncora do Globo Repórter, marcando o início de uma nova...
Murilo Huff cancela show no Maranhão após diagnóstico de gastroenterite: ‘Virose forte’
O cantor Murilo Huff cancelou o show que faria neste sábado (21), em Lago Verde, no Maranhão. A informação foi...
Vivi Winkler deixa posto de rainha de bateria da Estácio de Sá logo após estreia
Uma semana após estrear como rainha de bateria da Estácio de Sá na Série Ouro do Carnaval carioca, Vivi Winkler,...
POLÍTICA
Pico da Bandeira poderá ter status de patrimônio natural capixaba
O Pico da Bandeira tem altitude de 2.891 metros e é o terceiro ponto mais alto do Brasil. O monumento...
Camila propõe reflexão sobre intolerância com Dia do Estado Laico
Com o objetivo de reconhecer e valorizar a liberdade de crença no Brasil, a deputada estadual Camila Valadão (Psol) apresentou...
Capixabão: TV Ales retransmite quartas de final a partir de sábado
O futebol capixaba vai ganhar espaço na TV Ales a partir deste sábado (21). A partida pelo Capixabão entre Porto...
Esportes
Neymar fala em abandonar o futebol no fim do ano: “Estou vivendo ano a ano”
O atacante Neymar não descarta abandonar o futebol no final deste ano. Em entrevista à CazéTV, o jogador, de 34...
Flamengo perde na Argentina e terá desafio para virar Recopa Sul-Americana
Em um revés na noite da última quinta-feira, o Flamengo foi superado pelo Lanús por 1 a 0 no Estádio...
Corinthians supera pressão do Athletico e garante vaga no G5 do Brasileirão
Em um confronto eletrizante na noite desta quinta-feira, o Corinthians demonstrou resiliência e conquistou uma vitória crucial por 1 a...
Mais Lidas da Semana
-
São Mateus5 dias ago
Carnaval 2026 | Netto Brito encerra folia e público elogia segurança no Balneário de Guriri
-
São Mateus6 dias ago
Barões da pisadinha e Zé Paulo agitam foliões no Carnaval de Guriri
-
São Mateus6 dias ago
Piloto de paramotor é resgatado após cair no mar em Guriri
-
São Mateus5 dias ago
Suspeito de matar irmãos adolescentes em Linhares é preso em São Mateus
-
São Mateus5 dias ago
Ambulantes comemoram recorde de vendas no Balneário de Guriri durante Carnaval
-
Policial4 dias ago
PRF prende motorista embriagado na BR-262 em Marechal Floriano
-
Policial3 dias ago
Operação Carnaval 2026 encerra com reforço no policiamento e foco na segurança da população
-
Entretenimento4 dias ago
Gracyanne Barbosa recorre a procedimento para retirar homenagem íntima a Belo