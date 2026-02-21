Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 21/02/2026

Os piscianos se entregam demais aos outros e a seus projetos, têm necessidade de um lugar calmo e privado onde possam meditar e recompor antes de recomeçar. Em sua maioria, são caseiros e costumam ser práticos com relação á casa. Mas correm o perigo de dar tanta importância aos que os cercam que acabam sacrificando suas necessidades pelas dos outros. Não têm problemas para se adaptar às pessoas e à vida em geral, os acontecimentos repentinos ou mesmo as grandes mudanças não são tão estressantes para eles como para os signos mais rígidos.

Quem nasceu hoje

Não teme as mudanças seja de ordem profissional ou familiar. Nunca deixa um trabalho ou projeto inacabado. É uma pessoa com facilidade para comandar. A vida social trará muitas alegrias. Arrojado, confiante e encantador.

Alerta

Os arianos ficam no alerta até às 20h32, e os astros aconselham rotina durante este período negativo no trabalho e vida pessoal. Após esse horário os taurinos precisaram ter calma diante dos problemas. Controle o ciúmes para não magoar seu par afetivo.

Áries – Você fica no alerta até às 20h32, e a indicação é para adiar as mudanças para quando estive fora desse período negativo. Aceite sugestões da família e amigos. No amor, o diálogo será importante para manter a harmonia. C. 799 M. 6848

Touro – Coloque em ordem os negócios mais importantes no período da manhã, e a tarde, a partir das 20h32, você passará a receber a influência negativa do alerta. Serão dois dias e meios de cuidados no trabalho e vida pessoal. C. 420 M. 0692

Gêmeos – Com perseverança conseguirá alcançar os objetivos. Notícia sobre dinheiro. Apoio de pessoas influentes nos seus projetos. Evite rotina com a pessoa amada. Organismo em ordem. C. 373 M. 5515

Câncer – O momento é oportuno para ganhar dinheiro com seu trabalho. Procure ser otimista em tudo o que fizer. Conhecerá gente interessante. Pode sair para festas e encontros de amigos. Tudo certo no amor. C. 654 M. 7422

Leão – Força de vontade, este será um de seus maiores aliados no trabalho. Aproveite as oportunidades que estão surgindo. Final de semana de alegrias com a pessoa amada e família. C. 011 M. 8036

Virgem – Aproveite ao máximo sua capacidade e promova mudanças no setor profissional. Solução de problema financeiro. Dê mais atenção às necessidades do seu par afetivo. C. 226 M. 9257

Libra – Pode assumir novos compromissos no trabalho. Aguarde novidade sobre dinheiro. A sensualidade deve comandar o relacionamento afetivo. Chances de ganhos em jogos. Viagens e passeios favorecidos. C. 997 M. 6681

Escorpião – Negócios envolvendo a família estão favorecidos. As finanças prometem novidades. Favorável para compras de uso pessoal. Deixe a vida a dois mais alegre, saia para se divertir. C. 845 M. 3163

Sagitário – Uma fase positiva, por isso não deixe de ir em frente com inovações no trabalho. Procure a companhia de pessoas que tenham os mesmos objetivos. No amor, o diálogo será importante. C. 438 M. 2974

Capricórnio – Aproveite esta fase para acertar o andamento do seu trabalho. Pode sair para compras de uso pessoal, mas sem exageros. Procure a companhia da pessoa amada e família no final de semana. C. 506 M. 1349

Aquário – Fase em que conseguirá realizar todos os objetivos no trabalho. Clima de harmonia com os amigos. Aproveite o final de semana para se divertir ao lado da pessoa amada. Organismo em ordem. C. 182 M. 4806

Peixes – Com disciplina e determinação conseguirá o crescimento que procura no trabalho. Clima de companheirismo com a família. Não tenha receio de demonstrar o que sente ao par afetivo. Final de semana positivo. C. 966 M. 2750

📲 Curtiu essa notícia? Siga o FA NOTÍCIAS

No Twitter, Facebook e Instagram.

Entre nos grupos WhatsApp e Telegram!

Venha participar do nosso canal de notícias no WhatsApp