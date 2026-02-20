Horóscopo
Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 20/02/2026
Os sensíveis piscianos, em geral, são descritos como românticos e sonhadores. Consequentemente, seu humor é sutil, quando não surrealista. Pessoas muito ligadas ao visual, a mímica é de seu inteiro agrado. Divertem-se com fotografias engraçadas, boas piadas e todo tipo de jogo visual.
Quem nasceu hoje
Nunca deixa de cumprir suas responsabilidades. Os estudos e cursos de capacitação serão constantes durante sua existência. A família será companhia constante em sua vida. Integro, racional e fiel companheiro.
Alerta
Os arianos passam o dia no alerta, e a rotina é indicada durante este período negativo. O trabalho pede paciência, não negocie. Cuidado com o setor financeiro. No amor, evite se fechar, demonstre empatia com seu par afetivo.
Áries – Você passa o dia no alerta, a Lua desfavorece novas ações profissionais e domésticas. Sol, Mercúrio e Vênus na sua desfavorável 12ª casa, pedem toda paciência do mundo. Evite viagens e compras. C. 079 M. 3613
Touro – O astral é de grande confiança e entusiasmo na área profissional e financeira. A família proporciona carinhos e compreensão. Novidades no lar, receberá apoio e carinhos de todos. Amor suave. C. 791 M. 5524
Gêmeos – Há sinais de melhora financeira e apoio de quem trabalha ao seu lado. Vem melhores resultados em parcerias. Bom astral envolvendo a família e seu amor, que pode ter um pouco de ciúmes. Saúde boa. C. 389 M. 4867
Câncer – O Sol na sua nona casa astral traz as chances que busca para os negócios e trabalho. Você se sente valorizado. Aproveite que a sorte esta do seu lado. Muita criatividade no setor afetivo. C. 208 M. 9959
Leão – A fase é de mudanças, precisará se organizar e entender que o setor profissional vai exigir mais atenção com pessoas do setor de trabalho ou negócios. O ideal é não sair da rotina. Amor com participação. C. 646 M. 8035
Virgem – O seu astral indica que pode ter apoio às novas inciativas no trabalho e negócios. O momento é para planejar e organizar a vida financeira. Terá chances de aumentar os ganhos. Diálogo fácil com seu amor. C. 157 M. 7204
Libra – Período de algumas mudanças na vida familiar, o clima é de participação até da pessoa amada. Você passa por uma boa fase e deve aproveitar para realizar compras para o lar. C. 434 M. 0790
Escorpião – O Sol favorece novas ações no trabalho. Você tem chances de resolver as questões financeiras. Direcione suas energias para compras, negócios e viagens. Vida amorosa em destaque. C. 593 M. 6484
Sagitário – Você esta pronto para solucionar problemas domésticos, todos colaboram com seus projetos. Finanças equilibradas, mas evite falar dos seus negócios, esta sendo invejado. Amor neutro. C. 860 M. 1328
Capricórnio – Fase para sair para compras, negócios e encontros de amigos. Você sente que pode realizar mudanças no lar, é hora de mostrar seu potencial criativo e espiritual. Conte com Câncer, Peixes e Touro. C. 928 M. 2317
Aquário – Período de realização de sonhos e ideais. Positivo para comprar, vender, iniciar negócios, acertar o trabalho e melhorar seus ganhos. Hora de aproveitar para viver um grande amor. Saúde perfeita. C. 752 M. 9175
Peixes – Sol, Lua, Vênus e Mercúrio no seu signo e sua intuição aguçada serão o ponto forte dos seus negócios. Terá equilíbrio familiar. Gradativamente os problemas começam a desaparecer. Amor com paixão. C. 215 M.5046
📲 Curtiu essa notícia? Siga o FA NOTÍCIAS
No Twitter, Facebook e Instagram.
Entre nos grupos WhatsApp e Telegram!
Venha participar do nosso canal de notícias no WhatsApp
Governo anuncia investimentos estruturantes e inaugura obras em Boa Esperança
O governador do Estado, Renato Casagrande, e o vice-governador do Estado, Ricardo Ferraço, estiveram, nesta quinta-feira (19), em Boa Esperança,...
Flamengo perde na Argentina e terá desafio para virar Recopa Sul-Americana
Em um revés na noite da última quinta-feira, o Flamengo foi superado pelo Lanús por 1 a 0 no Estádio...
Corinthians supera pressão do Athletico e garante vaga no G5 do Brasileirão
Em um confronto eletrizante na noite desta quinta-feira, o Corinthians demonstrou resiliência e conquistou uma vitória crucial por 1 a...
Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 20/02/2026
Os sensíveis piscianos, em geral, são descritos como românticos e sonhadores. Consequentemente, seu humor é sutil, quando não surrealista. Pessoas...
Polícia Militar divulga os resultados da Operação Carnaval 2026 no Espírito Santo
A Polícia Militar divulga os resultados da Operação Carnaval 2026, realizada entre os dias 06 e 18 de fevereiro, nos...
Governo anuncia investimentos estruturantes e inaugura obras em Boa Esperança
O governador do Estado, Renato Casagrande, e o vice-governador do Estado, Ricardo Ferraço, estiveram, nesta quinta-feira (19), em Boa Esperança,...
Zuri, filha de Ludmilla e Brunna, comemora 9 meses com festa temática de Carnaval
A pequena Zuri, filha da cantora Ludmilla com a dançarina Brunna Gonçalves, completou nove meses de vida com uma comemoração...
FA 1441 / 07 DE FEVEREIRO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1439 / 31 DE JANEIRO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
São Mateus
Carnaval 2026 | Netto Brito encerra folia e público elogia segurança no Balneário de Guriri
Nesta terça-feira (17), chega ao fim o período carnavalesco na maioria das praias e balneários do Brasil e, na Ilha...
Suspeito de matar irmãos adolescentes em Linhares é preso em São Mateus
Um dos suspeitos de assassinar dois irmãos adolescentes em 2024 foi preso pela Polícia Militar do Espírito Santo no município...
Ambulantes comemoram recorde de vendas no Balneário de Guriri durante Carnaval
O Balneário de Guriri segue em clima de festa e lotação máxima durante os dias de Carnaval. A movimentação intensa...
Regional
Jovem morre após cair de moto em rodovia no Norte do ES
Um jovem de 21 anos morreu após um acidente de moto na ES-421, na zona rural de Conceição da Barra,...
Corpo de jovem é encontrado em represa de Nova Venécia
O corpo de um jovem de 19 anos foi encontrado boiando na represa do Dominguinhos, no bairro São Cristóvão, em...
Jovem é encontrado morto com marcas de tiros na BR-101 no Norte do ES
Um jovem de 24 anos, identificado como Wemerson Santos de Oliveira, foi encontrado morto às margens da BR-101, na altura...
Estadual
APACB encerra campanha contra trânsito na faixa preservada
A Área de Proteção Ambiental de Conceição da Barra (APACB) encerrou, nesta quinta-feira (19), a Campanha contra o trânsito de...
Sefaz autua em mais de R$ 400 mil e apreende 112,5 mil maços de cigarros sem nota fiscal
A Secretaria da Fazenda (Sefaz), por meio da Receita Estadual, lavrou auto de infração superior a R$ 400 mil e...
Kleber Andrade recebe o jogo entre Porto Vitória e Rio Branco pelo mata-mata do Capixabão
O Estádio Estadual Kleber Andrade, em Cariacica, recebe, neste sábado (21), às 16h, o jogo de ida das quartas de...
Nacional
Homem é morto a facadas e tem pênis arrancado no interior da Bahia; suspeito é preso
Vanderlei Dias Miranda foi morto em povoado na zona rural de Encruzilhada; PM prendeu suspeito de coautoria, que foi levado...
Viradouro é a grande campeã do Carnaval do Rio de Janeiro
A Unidos do Viradouro trouxe Moacyr da Silva Pinto, o icônico Mestre Ciça, como samba-enredo do Carnaval deste ano A...
Árvore cai sobre carro e mata criança de 1 ano em Minas Gerais
Uma criança de apenas 1 ano morreu após uma árvore cair sobre o veículo em que estava com a família,...
Policial
DFRV prende suspeito de roubo de veículo na Grande Vitória
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), deu...
Deic conclui inquérito sobre roubo em Aracruz e indicia suspeito de 19 anos
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Aracruz, concluiu, nesta...
Governo do Estado investe mais de R$ 72 milhões em infraestrutura na PCES entre 2019 e 2026
No período de 2019 a 2026, a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) recebeu do Governo do Estado o total...
ENTRETENIMENTO
Virginia Fonseca curte dia de praia com família após carnaval: ‘Dia com eles’
Virginia Fonseca, de 26 anos, escolheu a tranquilidade do mar para aproveitar o pós-Carnaval 2026. Nesta quinta-feira (19), a influenciadora...
Deborah Secco surge deslumbrante em nova foto de biquíni
A atriz Deborah Secco movimentou as redes sociais ao compartilhar um novo vídeo nos stories do Instagram. No registro, a...
Ticiane Pinheiro curte dias de paraíso na Península de Maraú com a filha Manuella
Ticiane Pinheiro, de 49 anos, encantou os seguidores nesta quinta-feira (19), ao compartilhar registros da viagem que está fazendo com...
POLÍTICA
Guaçuí e Jerônimo Monteiro terão entrega de mudas na segunda
Produtores rurais dos municípios de Jerônimo Monteiro e Guaçuí serão beneficiados com a entrega de mudas de café, cacau e...
Proposta institui semana da biodiversidade marinha no ES
A Comissão de Justiça analisa a criação da Semana Estadual da Biodiversidade Marinha, tema do Projeto de Lei (PL) 651/2025,...
Proposta quer garantir apoio a transporte de universitários
O deputado Coronel Weliton (PRD) defende que, por intermédio da Secretaria de Estado de Educação (Sedu), haja no Espírito Santo...
Esportes
Botafogo perde para Nacional Potosí e sai em desvantagem na Libertadores
O Botafogo amargou sua sexta derrota consecutiva na temporada ao ser superado pelo Nacional Potosí por 1 a 0, na...
Coutinho explica saída do Vasco: “Estou muito cansado mentalmente”
Meia diz que tomou decisão no intervalo do jogo contra o Volta Redonda: “Percebi que meu ciclo no clube tinha...
Dupla brasileira Fonseca/Melo estreia com vitória no Rio Open
A parceria brasileira formada pelo jovem João Fonseca, de 19 anos, e o experiente Marcelo Melo, de 42, começou com...
Mais Lidas da Semana
-
São Mateus7 dias ago
Carnaval 2026 | Lambasaia agita foliões na abertura da festa em Guriri
-
São Mateus7 dias ago
Dig Black | Artista mateense grava hit na Bahia e aposta forte no pagodão baiano para 2026
-
Entretenimento7 dias ago
Rosiane Pinheiro diz que perdeu 27 kg para o carnaval: veja o antes e depois
-
São Mateus6 dias ago
Carnaval 2026 | Simone Mendes arrasta um ‘mar de gente’ no Balneário de Guriri
-
Policial2 dias ago
PRF prende motorista embriagado na BR-262 em Marechal Floriano
-
Estadual6 dias ago
Polícia Civil dá dicas para um Carnaval de respeito: “Não é não!”
-
Estadual7 dias ago
Engavetamento com 10 veículos provocou a interdição total da BR-101 no Sul do ES
-
São Mateus4 dias ago
Piloto de paramotor é resgatado após cair no mar em Guriri