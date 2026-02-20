Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 20/02/2026

Os sensíveis piscianos, em geral, são descritos como românticos e sonhadores. Consequentemente, seu humor é sutil, quando não surrealista. Pessoas muito ligadas ao visual, a mímica é de seu inteiro agrado. Divertem-se com fotografias engraçadas, boas piadas e todo tipo de jogo visual.

Quem nasceu hoje

Nunca deixa de cumprir suas responsabilidades. Os estudos e cursos de capacitação serão constantes durante sua existência. A família será companhia constante em sua vida. Integro, racional e fiel companheiro.

Alerta

Os arianos passam o dia no alerta, e a rotina é indicada durante este período negativo. O trabalho pede paciência, não negocie. Cuidado com o setor financeiro. No amor, evite se fechar, demonstre empatia com seu par afetivo.

Áries – Você passa o dia no alerta, a Lua desfavorece novas ações profissionais e domésticas. Sol, Mercúrio e Vênus na sua desfavorável 12ª casa, pedem toda paciência do mundo. Evite viagens e compras. C. 079 M. 3613

Touro – O astral é de grande confiança e entusiasmo na área profissional e financeira. A família proporciona carinhos e compreensão. Novidades no lar, receberá apoio e carinhos de todos. Amor suave. C. 791 M. 5524

Gêmeos – Há sinais de melhora financeira e apoio de quem trabalha ao seu lado. Vem melhores resultados em parcerias. Bom astral envolvendo a família e seu amor, que pode ter um pouco de ciúmes. Saúde boa. C. 389 M. 4867

Câncer – O Sol na sua nona casa astral traz as chances que busca para os negócios e trabalho. Você se sente valorizado. Aproveite que a sorte esta do seu lado. Muita criatividade no setor afetivo. C. 208 M. 9959

Leão – A fase é de mudanças, precisará se organizar e entender que o setor profissional vai exigir mais atenção com pessoas do setor de trabalho ou negócios. O ideal é não sair da rotina. Amor com participação. C. 646 M. 8035

Virgem – O seu astral indica que pode ter apoio às novas inciativas no trabalho e negócios. O momento é para planejar e organizar a vida financeira. Terá chances de aumentar os ganhos. Diálogo fácil com seu amor. C. 157 M. 7204

Libra – Período de algumas mudanças na vida familiar, o clima é de participação até da pessoa amada. Você passa por uma boa fase e deve aproveitar para realizar compras para o lar. C. 434 M. 0790

Escorpião – O Sol favorece novas ações no trabalho. Você tem chances de resolver as questões financeiras. Direcione suas energias para compras, negócios e viagens. Vida amorosa em destaque. C. 593 M. 6484

Sagitário – Você esta pronto para solucionar problemas domésticos, todos colaboram com seus projetos. Finanças equilibradas, mas evite falar dos seus negócios, esta sendo invejado. Amor neutro. C. 860 M. 1328

Capricórnio – Fase para sair para compras, negócios e encontros de amigos. Você sente que pode realizar mudanças no lar, é hora de mostrar seu potencial criativo e espiritual. Conte com Câncer, Peixes e Touro. C. 928 M. 2317

Aquário – Período de realização de sonhos e ideais. Positivo para comprar, vender, iniciar negócios, acertar o trabalho e melhorar seus ganhos. Hora de aproveitar para viver um grande amor. Saúde perfeita. C. 752 M. 9175

Peixes – Sol, Lua, Vênus e Mercúrio no seu signo e sua intuição aguçada serão o ponto forte dos seus negócios. Terá equilíbrio familiar. Gradativamente os problemas começam a desaparecer. Amor com paixão. C. 215 M.5046

