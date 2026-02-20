Connect with us

Horóscopo

Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 20/02/2026

Published

3 horas ago

on

Imagem ilustrativa | Divulgação

Os sensíveis piscianos, em geral, são descritos como românticos e sonhadores. Consequentemente, seu humor é sutil, quando não surrealista. Pessoas muito ligadas ao visual, a mímica é de seu inteiro agrado. Divertem-se com fotografias engraçadas, boas piadas e todo tipo de jogo visual.

Quem nasceu hoje

Nunca deixa de cumprir suas responsabilidades. Os estudos e cursos de capacitação serão constantes durante sua existência. A família será companhia constante em sua vida. Integro, racional e fiel companheiro.

Alerta

Os arianos passam o dia no alerta, e a rotina é indicada durante este período negativo. O trabalho pede paciência, não negocie. Cuidado com o setor financeiro. No amor, evite se fechar, demonstre empatia com seu par afetivo. 

Áries – Você passa o dia no alerta, a Lua desfavorece novas ações profissionais e domésticas. Sol, Mercúrio e Vênus na sua desfavorável 12ª casa, pedem toda paciência do mundo. Evite viagens e compras. C. 079 M. 3613

Touro – O astral é de grande confiança e entusiasmo na área profissional e financeira. A família proporciona carinhos e compreensão. Novidades no lar, receberá apoio e carinhos de todos. Amor suave. C. 791 M. 5524

Gêmeos – Há sinais de melhora financeira e apoio de quem trabalha ao seu lado. Vem melhores resultados em parcerias. Bom astral envolvendo a família e seu amor, que pode ter um pouco de ciúmes. Saúde boa. C. 389 M. 4867

Câncer – O Sol na sua nona casa astral traz as chances que busca para os negócios e trabalho. Você se sente valorizado. Aproveite que a sorte esta do seu lado. Muita criatividade no setor afetivo. C. 208 M. 9959

Leão – A fase é de mudanças, precisará se organizar e entender que o setor profissional vai exigir mais atenção com pessoas do setor de trabalho ou negócios. O ideal é não sair da rotina. Amor com participação. C. 646 M. 8035

Virgem – O seu astral indica que pode ter apoio às novas inciativas no trabalho e negócios. O momento é para planejar e organizar a vida financeira. Terá chances de aumentar os ganhos. Diálogo fácil com seu amor. C. 157 M. 7204

Libra – Período de algumas mudanças na vida familiar, o clima é de participação até da pessoa amada. Você passa por uma boa fase e deve aproveitar para realizar compras para o lar. C. 434 M. 0790

Escorpião – O Sol favorece novas ações no trabalho. Você tem chances de resolver as questões financeiras. Direcione suas energias para compras, negócios e viagens. Vida amorosa em destaque. C. 593 M. 6484

Sagitário – Você esta pronto para solucionar problemas domésticos, todos colaboram com seus projetos. Finanças equilibradas, mas evite falar dos seus negócios, esta sendo invejado. Amor neutro. C. 860 M. 1328

Capricórnio – Fase para sair para compras, negócios e encontros de amigos. Você sente que pode realizar mudanças no lar, é hora de mostrar seu potencial criativo e espiritual. Conte com Câncer, Peixes e Touro. C. 928 M. 2317

Aquário – Período de realização de sonhos e ideais. Positivo para comprar, vender, iniciar negócios, acertar o trabalho e melhorar seus ganhos. Hora de aproveitar para viver um grande amor. Saúde perfeita. C. 752 M. 9175

Peixes – Sol, Lua, Vênus e Mercúrio no seu signo e sua intuição aguçada serão o ponto forte dos seus negócios. Terá equilíbrio familiar. Gradativamente os problemas começam a desaparecer. Amor com paixão. C. 215 M.5046

📲 Curtiu essa notícia? Siga o FA NOTÍCIAS
No Twitter, Facebook e Instagram.
Entre nos grupos  WhatsApp e Telegram!
Venha participar do nosso canal de notícias no WhatsApp

Comente Abaixo
Related Topics:
Estadual12 minutos ago

Governo anuncia investimentos estruturantes e inaugura obras em Boa Esperança

O governador do Estado, Renato Casagrande, e o vice-governador do Estado, Ricardo Ferraço, estiveram, nesta quinta-feira (19), em Boa Esperança,...
Esportes2 horas ago

Flamengo perde na Argentina e terá desafio para virar Recopa Sul-Americana

Em um revés na noite da última quinta-feira, o Flamengo foi superado pelo Lanús por 1 a 0 no Estádio...
Esportes2 horas ago

Corinthians supera pressão do Athletico e garante vaga no G5 do Brasileirão

Em um confronto eletrizante na noite desta quinta-feira, o Corinthians demonstrou resiliência e conquistou uma vitória crucial por 1 a...
Horóscopo3 horas ago

Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 20/02/2026

Os sensíveis piscianos, em geral, são descritos como românticos e sonhadores. Consequentemente, seu humor é sutil, quando não surrealista. Pessoas...
Policial5 horas ago

Polícia Militar divulga os resultados da Operação Carnaval 2026 no Espírito Santo

A Polícia Militar divulga os resultados da Operação Carnaval 2026, realizada entre os dias 06 e 18 de fevereiro, nos...
Estadual5 horas ago

Governo anuncia investimentos estruturantes e inaugura obras em Boa Esperança

O governador do Estado, Renato Casagrande, e o vice-governador do Estado, Ricardo Ferraço, estiveram, nesta quinta-feira (19), em Boa Esperança,...
Entretenimento7 horas ago

Zuri, filha de Ludmilla e Brunna, comemora 9 meses com festa temática de Carnaval

A pequena Zuri, filha da cantora Ludmilla com a dançarina Brunna Gonçalves, completou nove meses de vida com uma comemoração...
Versão Impressa2 semanas ago

FA 1441 / 07 DE FEVEREIRO DE 2026

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
Versão Impressa3 semanas ago

FA 1439 / 31 DE JANEIRO DE 2026

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...

São Mateus

São Mateus3 dias ago

Carnaval 2026 | Netto Brito encerra folia e público elogia segurança no Balneário de Guriri

Nesta terça-feira (17), chega ao fim o período carnavalesco na maioria das praias e balneários do Brasil e, na Ilha...
São Mateus3 dias ago

Suspeito de matar irmãos adolescentes em Linhares é preso em São Mateus

Um dos suspeitos de assassinar dois irmãos adolescentes em 2024 foi preso pela Polícia Militar do Espírito Santo no município...
São Mateus4 dias ago

Ambulantes comemoram recorde de vendas no Balneário de Guriri durante Carnaval

O Balneário de Guriri segue em clima de festa e lotação máxima durante os dias de Carnaval. A movimentação intensa...

Regional

Regional13 horas ago

Jovem morre após cair de moto em rodovia no Norte do ES

Um jovem de 21 anos morreu após um acidente de moto na ES-421, na zona rural de Conceição da Barra,...
Regional17 horas ago

Corpo de jovem é encontrado em represa de Nova Venécia

O corpo de um jovem de 19 anos foi encontrado boiando na represa do Dominguinhos, no bairro São Cristóvão, em...
Regional1 semana ago

Jovem é encontrado morto com marcas de tiros na BR-101 no Norte do ES

Um jovem de 24 anos, identificado como Wemerson Santos de Oliveira, foi encontrado morto às margens da BR-101, na altura...

Estadual

Estadual9 horas ago

APACB encerra campanha contra trânsito na faixa preservada

A Área de Proteção Ambiental de Conceição da Barra (APACB) encerrou, nesta quinta-feira (19), a Campanha contra o trânsito de...
Estadual9 horas ago

Sefaz autua em mais de R$ 400 mil e apreende 112,5 mil maços de cigarros sem nota fiscal

A Secretaria da Fazenda (Sefaz), por meio da Receita Estadual, lavrou auto de infração superior a R$ 400 mil e...
Estadual10 horas ago

Kleber Andrade recebe o jogo entre Porto Vitória e Rio Branco pelo mata-mata do Capixabão

O Estádio Estadual Kleber Andrade, em Cariacica, recebe, neste sábado (21), às 16h, o jogo de ida das quartas de...

Nacional

Nacional13 horas ago

Homem é morto a facadas e tem pênis arrancado no interior da Bahia; suspeito é preso

Vanderlei Dias Miranda foi morto em povoado na zona rural de Encruzilhada; PM prendeu suspeito de coautoria, que foi levado...
Nacional1 dia ago

Viradouro é a grande campeã do Carnaval do Rio de Janeiro

A Unidos do Viradouro trouxe Moacyr da Silva Pinto, o icônico Mestre Ciça, como samba-enredo do Carnaval deste ano A...
Nacional1 dia ago

Árvore cai sobre carro e mata criança de 1 ano em Minas Gerais

Uma criança de apenas 1 ano morreu após uma árvore cair sobre o veículo em que estava com a família,...

Policial

Policial11 horas ago

DFRV prende suspeito de roubo de veículo na Grande Vitória

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), deu...
Policial11 horas ago

Deic conclui inquérito sobre roubo em Aracruz e indicia suspeito de 19 anos

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Aracruz, concluiu, nesta...
Policial11 horas ago

Governo do Estado investe mais de R$ 72 milhões em infraestrutura na PCES entre 2019 e 2026

No período de 2019 a 2026, a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) recebeu do Governo do Estado o total...

ENTRETENIMENTO

Entretenimento11 horas ago

Virginia Fonseca curte dia de praia com família após carnaval: ‘Dia com eles’

Virginia Fonseca, de 26 anos, escolheu a tranquilidade do mar para aproveitar o pós-Carnaval 2026. Nesta quinta-feira (19), a influenciadora...
Entretenimento13 horas ago

Deborah Secco surge deslumbrante em nova foto de biquíni

A atriz Deborah Secco movimentou as redes sociais ao compartilhar um novo vídeo nos stories do Instagram. No registro, a...
Entretenimento13 horas ago

Ticiane Pinheiro curte dias de paraíso na Península de Maraú com a filha Manuella

Ticiane Pinheiro, de 49 anos, encantou os seguidores nesta quinta-feira (19), ao compartilhar registros da viagem que está fazendo com...

POLÍTICA

Política13 horas ago

Guaçuí e Jerônimo Monteiro terão entrega de mudas na segunda

Produtores rurais dos municípios de Jerônimo Monteiro e Guaçuí serão beneficiados com a entrega de mudas de café, cacau e...
Política15 horas ago

Proposta institui semana da biodiversidade marinha no ES

A Comissão de Justiça analisa a criação da Semana Estadual da Biodiversidade Marinha, tema do Projeto de Lei (PL) 651/2025,...
Política17 horas ago

Proposta quer garantir apoio a transporte de universitários

O deputado Coronel Weliton (PRD) defende que, por intermédio da Secretaria de Estado de Educação (Sedu), haja no Espírito Santo...

Esportes

Esportes1 dia ago

Botafogo perde para Nacional Potosí e sai em desvantagem na Libertadores

O Botafogo amargou sua sexta derrota consecutiva na temporada ao ser superado pelo Nacional Potosí por 1 a 0, na...
Esportes2 dias ago

Coutinho explica saída do Vasco: “Estou muito cansado mentalmente”

Meia diz que tomou decisão no intervalo do jogo contra o Volta Redonda: “Percebi que meu ciclo no clube tinha...
Esportes3 dias ago

Dupla brasileira Fonseca/Melo estreia com vitória no Rio Open

A parceria brasileira formada pelo jovem João Fonseca, de 19 anos, e o experiente Marcelo Melo, de 42, começou com...

Mais Lidas da Semana