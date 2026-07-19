Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 19/07/2026

As mulheres cancerianas são dotadas de elevada sensibilidade, instinto maternal excepcionalmente desenvolvido, índole carinhosa, meiga e protetora. Amam o lar, o cônjuge e os filhos e costumam centralizar toda sua vida neste setor. Câncer determina, naqueles que nascem sob sua influência, um intenso psiquismo e grandes capacidades mediúnicas de clarividência, premonição e intuição.

Quem nasceu hoje

É muito inteligente, e saberá aproveitar essa qualidade para conseguir os objetivos na vida profissional. Tem uma forte personalidade, o que fará se destacar dos demais. Competente, carismático e aplicado.

Alerta

Domingo desfavorável para os librianos. Se puder fuja da agitação e fique em casa descansando. Controle seu humor para não magoar as pessoas à sua volta, principalmente seu amor. Evite gastos fora do orçamento. Saúde em baixa.

Áries – Signo de fogo, regido por Marte, confere, entre outras coisas, a vontade de expandir-se, conquistar, e o impulso de lutar. Possuem grande energia e vitalidade. Uma qualidade: liderança sobre os demais. C. 383 M. 4874

Touro – Signo de terra, regido por Vênus, que confere sensibilidade, estabilidade e profundidade às emoções, e disposições amáveis. São amantes de beleza e do conforto. Uma qualidade: Estabilidade. C. 178 M. 2063

Gêmeos – Signo de Ar, regido por Mercúrio, que confere inteligência, versatilidade, agilidade mental, sociabilidade, grande poder de persuasão. São naturalmente inquietas e curiosas. Qualidade: Inteligência. C. 505 M. 0642

Câncer – Signo de água regido pela Lua, o que confere enorme sensibilidade e inclina à vida doméstica. São indivíduos simpáticos e bem humorados, mas ao mesmo tempo introvertidos. Qualidade: Tenacidade. C. 019 M. 6936

Leão – Signo de fogo regido pelo Sol, que torna os saudáveis, bonitos, cheios de vida e comunicativos. Caminham em direção ao sucesso, e só se contentam com a glória. Uma qualidade: Gentileza. C. 727 M. 5208

Virgem – Signo de terra regido por Mercúrio, que confere raciocínio lógico, inteligência, bastante sensibilidade, agilidade mental, capacidade de análise e poder de observação. Qualidades: Versatilidade. C. 056 M. 5345

Libra – Signo de ar regido por Vênus, que exalta a sensibilidade e refina as emoções e sensações. Está associado à beleza, ao amor e à harmonia. São românticos, e dispostos ao amor. Qualidade: Diplomacia. C. 861 M. 1520

Escorpião – Signo de Água regido por Plutão, que confere grande magnetismo e poder, determinação e criatividade. São inteligentes, arredios, têm emoções e sentimentos fortes. Uma qualidade: Perspicácia. C. 280 M. 3853

Sagitário – Signo de fogo regido por Júpiter, que confere generosidade, nobreza, sinceridade, uma natureza jovial, e um caráter justo. São inteligentes e de raciocínio brilhante. Uma qualidade: Honestidade. C. 423 M. 7184

Capricórnio – Signo de terra, regido por Saturno, que confere solidez, ambição e cautela. Fazem planos, e têm paciência de deixá-los amadurecer. São reservados, tranqüilos e econômicos. Qualidades: Tato. C. 472 M. 8799

Aquário – Signo de ar regido por Urano, que confere dons artísticos, capacidade critica, originalidade, intuição acentuada. Costumam ser dotados de forte espírito humanitário. Uma qualidade: Idealismo. C. 944 M. 6417

Peixes – Signo de água, regido por Netuno. Sonhadores, receptivos, indecisos, sensuais, eles podem ser considerados maleáveis, com as características, positivas ou negativas. Uma qualidade: Bondade. C. 830 M. 9311

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