Ninguém acerta as seis dezenas, e Mega-Sena acumula em R$ 42 milhões; confira os números

O prêmio para as apostas que acertassem as seis dezenas era de R$ 35 milhões. No entanto, ninguém levou a faixa principal e o valor acumulou para R$ 42 milhões.

O sorteio do concurso 3033 da Mega-Sena foi realizado na manhã deste domingo (19), em São Paulo. O prêmio para as apostas que acertassem as seis dezenas era de R$ 35 milhões. No entanto, ninguém levou a faixa principal e o valor acumulou para R$ 42 milhões.

Veja os números sorteados: 23 – 58 – 55 – 18 – 21 – 43

5 acertos: 34 apostas ganhadoras, R$ 59.283,30

4 acertos: 2.901 apostas ganhadoras, R$ 1.145,28

A aposta mínima para a Mega-Sena custa R$ 6 e pode ser realizada também pela internet.

Para apostar na Mega-Sena A aposta mínima custa R$ 6 e pode ser realizada também pela internet.

Os jogos podem ser realizados até as 20h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país ou por meio do site e aplicativo Loterias Caixa, disponíveis em smartphones, computadores e outros dispositivos.

Já os bolões digitais poderão ser comprados até as 20h30, exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.

Ainda segundo a Caixa, para os sorteios realizados aos domingos as apostas simples podem ser efetuadas até as 22h de sábado por meio das unidades lotéricas, pelo Portal Loterias Caixa e do aplicativo Loterias Caixa.

A comercialização dos Bolões Caixa nos canais eletrônicos, nesse caso, acontece até às 10h45 do domingo, quinze minutos antes da realização dos sorteios.

O pagamento da aposta online pode ser realizado via PIX, cartão de crédito ou pelo internet banking, para correntistas da Caixa. É preciso ter 18 anos ou mais para participar.

Probabilidades A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para um jogo simples, com apenas seis dezenas, que custa R$ 6, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.