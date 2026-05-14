Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 14/05/2026

Os taurinos são de índole pacífica e tolerante. Raramente discutem, dificilmente se exaltam e costumam fechar os olhos a muitas coisas erradas; agem dessa forma porque não gostam de ser incomodados e não porque sejam de natureza compreensiva. Sua ira, porém, pode ser terrível. Quando se consideram ofendidos podem explodir em acessos de cólera verdadeiramente assustadores, e são capazes de inesperados e perigosos atos de violência.

Quem nasceu hoje

Sua alegria encantará as pessoas à sua volta. É uma pessoa persistente, o que fará alcançar altos postos no setor profissional. Gosta da boa comida e tudo o que possa trazer comodidade. Valorizará a vida em família. Animado, competente e fiel.

Alerta

Os arianos ficam no alerta até às 23h32, e os astros aconselham rotina. A Lua hoje ainda desfavorece mudanças ou inovações no setor profissional. Evite ser possessivo no relacionamento afetivo. Saúde em leve baixa.

Áries – Seu dia será no alerta, a Lua passa a transitar no seu signo às 23h32. Evite gastos fora do orçamento e não abuse da sua posição no trabalho. Vá devagar nas mudanças nos negócios. C. 826 M. 4033

Touro – Aproveite bem o dia e tenha horas agradáveis com a família. Comece a se preparar, seu alerta começa às 23h32. O ideal é adiar viagens e programar novos gastos. Poderá conta com seu amor. C. 588 M. 7862

Gêmeos – A fase negativa esta quase terminando, dia 21 o Sol o favorecerá. Hoje o ideal é ficar na rotina. Evite mudanças no trabalho. Selecione seus amigos e não dê palpites na vida família. Tenha calma com seu amor. C. 204 M. 6251

Câncer – Dia que deve se deixar levar pelos pensamentos positivos no seu lar. Terá chances de acertar o trabalho e conquistar o equilíbrio em suas contas. Logo, terá Vênus na casa do amor, agora tenha paciência. C. 731 M. 1790

Leão – Fase para comemorar o equilíbrio no trabalho. Receberá ajuda para levar adiante novos projetos financeiros. Busque apoio de Escorpião e Peixes. Confie na sua intuição e viva um grande amor. C. 177 M. 5928

Virgem – Mercúrio, promete sucesso nos negócios e facilidade para ganhar mais. Apoio da família nos projetos do lar. Clima de romance no amor. Positivo para compras, viagens e decisões no trabalho. C. 042 M. 2109

Libra – Período que esta um tanto melancólico e o ideal é sair da rotina. Terá que enfrentar alguns problemas familiares, evite ser radical. Cuide mais da saúde, e não abuse na alimentação. Amor equilibrado. C. 394 M. 8505

Escorpião – Conseguirá vencer os problemas do dia a dia. Pode receber proposta de negócios ou trabalho. Positivo para compras e acordos de parcerias. Satisfação pessoal com os rumos do amor. Apoio da família. C. 559 M. 3124

Sagitário – A influência do Sol na sua sexta casa, traz apoio da família em novos projetos de negócios e trabalho. Vencerá fácil todos entraves financeiros. Saia para compras. Amor com muita paixão. C. 482 M. 0617

Capricórnio – Os astros trazem boas notícias tanto no lar como no trabalho. Pode confiar nos seus projetos financeiros. Novas amizades. A família dá todo apoio que necessita. Amor em busca de paz e carinhos. C. 618 M. 9486

Aquário – Você resolverá os problemas domésticos, com chances de compras e acertos no lar. Disposição e vitalidade para iniciar projetos em parceria. Saúde perfeita. Finanças em alta. Amor confiante. C. 563 M. 8942

Peixes – O período é favorável para projetos arrojados. Pode sair para compras. A Lua no seu signo traz satisfação pessoal para os rumos da vida afetiva. Trabalho equilibrado. Conte com Escorpião e Virgem. C. 230 M. 3371

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