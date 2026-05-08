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Horóscopo

Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 08/05/2026

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16 minutos ago

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Foto | Imagem ilustrativa - Divulgação

Para o taurino a amizade para eles, como o amor, tende a crescer aos poucos. Porém, quando se consolida, raramente termina. Valoriza as coisas boas e bonitas da vida, ama o conforto e o prazer. Tem o sentido do tato e do paladar bem aguçado. Sua ação é lenta, concentrada e tranqüila, buscando resultados práticos. Assume a responsabilidade com firmeza e seriedade. 

Quem nasceu hoje

Terá facilidade para trabalhar com o público em geral. A mente rápida dará a você as qualidades de uma pessoa inteligente e com grande poder de análise. É muito atraente, o que fará se destacar no mundo social. Corajoso, intenso e vigoroso.

Alerta

Os aquarianos passam o dia no alerta, e o mais indicado nesta fase é ter cuidados especiais no trabalho e vida pessoal. Fique dentro do orçamento, evite gastos em supérfluos. Contenha seu ímpeto e não discuta com seu par afetivo e família.

Áries – Fase que pode contar Marte seu planeta regente para negociar, viajar e sair para compras. Tudo sairá como quer e deseja. A comunicação será importante para manter o sucesso financeiro. Vem muito amor. C. 431 M. 2858

Touro – Período para novas realizações profissionais e financeiras. Atividades em equipe vão iluminar os ganhos. Apenas não perca a paciência em assuntos de rotina. Mantenha a comunicação com seu amor. C. 817 M. 1771

Gêmeos – Você já sentiu que deve ficar um pouco mais na rotina. O ideal é não passar dos limites nos negócios e na vida afetiva. Não crie problemas ou faça exigências no trabalho. C. 551 M. 7721

Câncer – O ideal é investir suas forças e não criar desavenças com a família. Respire fundo e não faça cobranças ao seu par afetivo. O melhor é contar com sua energia positiva e ser mais amoroso com todos. C. 742 M. 3229

Leão – O clima promete ser de aconchego com a família e seu amor. Saiba usufruir e não se sinta infeliz. Será você a pessoa responsável pela harmonia e equilíbrio com todos. Finanças em alto astral. C. 454 M. 9585

Virgem – Dia que pode sair para compras de uso pessoal e até para pequenas viagens. O trabalho, negócios e finanças caminham para o sucesso. Você esta bem com a família. Sucesso no amor. C. 997 M. 6102

Libra – Período que deve dar atenção a família que esta precisando de mais apoio. Evite forçar a barra com as pessoas com quem trabalha ou negocia. Dia difícil com o seu amor. Saiba relevar os problemas e viva melhor. C. 229 M. 0340

Escorpião – Sorte para alcançar seus objetivos nos negócios. O trabalho esta difícil, mas conseguirá o apoio que necessita. As finanças tendem a se estabilizar. Conte com Capricórnio e Touro. Amor com carinhos. C. 178 M. 8062

Sagitário – A sua sensação será de tranquilidade em relação aos negócios e trabalho. Amizades e finanças recebem impulso dos astros. Positivo para compras, viagens e festas. Amor com paixão total. C. 046 M. 5940

Capricórnio – A Lua no seu signo traz um bom dia no trabalho. Você se harmoniza com a família e tem mais atenção dos amigos. Pessoas próximas se entusiasmam com suas ideias. Amor com inspiração. C. 761 M. 4633

Aquário – Você passa o dia no alerta e deve ficar na rotina. Sua intuição deve prevalecer para evitar discussões com a família e se possível não dê palpites no lar. Seu amor estará arredio. Não viaje. Cuide da saúde. C. 685 M. 3413

Peixes – A estabilidade emocional será responsável pela harmonia no trabalho. Você se sente preparado para resolver os problemas financeiros. Paixão por Gêmeos e Câncer. Terá um bom dia, saia da rotina. C. 150 M. 0895

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