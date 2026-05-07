Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 07/05/2026

Touro é um signo da Terra, de natureza fixa, por isso ninguém consegue ser mais parado do que o nativo deste signo. Pode ser que seja exagero, mas a verdade é que o taurino precisa de alguma forma de segurança material para sentir que tem o controle absoluto da situação, mesmo que para isso seja obrigado a se controlar mais em seus gastos.

Quem nasceu hoje

Sua personalidade marcante fará sucesso no mundo social. Gostará de estar em contato com as diversas manifestações culturais. A sua auto confiança que será a chave do seu sucesso. Inteligente, carismático e empreendedor.

Alerta

Os capricornianos passam o dia no alerta, e devem tomar cuidados no trabalho. Não aceite provocações da família e amigos. Seja cuidadoso com as finanças, não se precipite nos gastos. Evite se fechar com seu par afetivo. Saúde em baixa.

Áries – Bom dia para acertar os negócios, a situação financeira da família e esperar pelo sucesso. Saia para compras, viagens e início de trabalho. Terá habilidade para ficar de bem com seu amor. C. 945 M. 8094

Touro – Fase que pode realizar novos negócios, resolver assuntos do trabalho e contar com o sucesso. Você surpreenderá a todos com sua determinação. Clima de harmonia com seu amor. Saúde ótima. C. 202M. 0215

Gêmeos – Você tem alguns dias para alcançar tudo o que busca no trabalho e finanças. Mercúrio seu planeta, só estará no seu signo dia 18. Organize, planeje e resolva com calma seus negócios. Amor com carinhos. C. 887 M. 6743

Câncer – Nesta fase não deve esperar apoio nos negócios e com sua família. O ideal é ser participativo na vida de todos e não sair da rotina. Não discuta no trabalho. Segure o que conquistou. Amor com ciúmes. C. 108 M. 9580

Leão – Bom período para inovar no trabalho e mudar os negócios. Pode contar com a família para compras domésticas e a decoração do lar. Proteção dos astros nas finanças. Amor com sedução. C. 638 M. 0802

Virgem – Período que precisa dar mais apoio aos familiares, e evitar suas críticas naturais. No trabalho e negócios você vibra positivamente. Pode concretizar parceria comercial. Acertos afetivos. C. 076 M. 5929

Libra – Dia que esta um pouco exigente no trabalho e nos negócios. Aceite as mudanças no rumo da vida familiar e não discuta com a pessoa amada. Saiba aproveitar o carinho que recebe de todos. C. 311 M. 4370

Escorpião – Respostas positivas nos negócios e assuntos financeiros. Nada de atitudes precipitadas com relação à novos gastos, Não discuta com Capricórnio. Pode contar com Touro e Peixes. Amor com inspiração. C. 454 M. 1439

Sagitário – A Lua no seu signo, traz chances de resolver os problemas da família. Esta mais confiante para acertos do lar e financeiros. O trabalho vem com sucesso. Cuide mais da aparência. Amor com carinhos. C. 590 M. 3678

Capricórnio – Você ainda passa pelo alerta e deve ficar na rotina. Não crie problemas com a família. Continue agindo com discrição. Adie compras, visitas, novos negócios e cobranças na vida afetiva para outro dia. C. 728 M. 2141

Aquário – Sua mente criativa esta pronta na escolha de negócios e acertos no trabalho. A família precisa da sua companhia e conselhos. Os projetos estão lucrativos. Pode contar com Escorpião e Áries. Amor total. C. 233 M. 5869

Peixes – Fase que terá maior impulso para colocar os planos de trabalho para funcionar. Esta mais popular profissionalmente e pode pensar em abrir novas frentes de parceria ou negócio próprio. Amor com sintonia. C. 894 M. 0656

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