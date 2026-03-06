Connect with us

Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 06/03/2026

A vida sentimental dos nativos de Peixes é um tanto controvertida. Não é nada fácil “agarrar” alguém deste signo. Desconfiado e indeciso por natureza, ele não se entrega facilmente a qualquer tipo de paixão. Precisa sentir-se bem seguro e muito amado, senão torna-se terrivelmente ciumento. 

Quem nasceu hoje

Está sempre preparado para os desafios, jamais desiste de um objetivo. Nunca recua diante de um problema. Será uma pessoa ligada a família e seus costumes. Gosta de ajudar os mais necessitados. É interessado, imparcial e audacioso.

Alerta

Os librianos passam o dia no alerta e o mais indicado neste período negativo é a rotina no trabalho. Controle as mudanças de humor para não magoar seu par afetivo. Viagens desfavorecidas. Contenha os gastos. Aja com bom senso.

Áries – Dia que deve evitar se impor no trabalho. Cuidado com gastos fora do orçamento. Amanhã Vênus, passa a transitar no seu signo melhorando as relações com as pessoas a sua volta, inclusive com seu amor. C. 283 M. 4632

Touro – Nesta fase você deve se precaver de problemas financeiros e afetivos. Vênus seu planeta, amanhã estará na sua desfavorável 12ª. Procure se unir com pessoas de confiança para acertar os negócios. Amor neutro. C. 810 M. 1095

Gêmeos – Dia que pode contar com a família para acertar alguns projetos do lar. Acredite na sua capacidade de entender a todos e conseguirá resolver os negócios. Amor envolvente. Comércio em alta. C. 637 M. 2784

Câncer – Período positivo para negociar e aceitar apoio no trabalho. Conte com proteção para mudanças. Positivo para viagens, compras, decisões de parceria e ter tranquilidade financeira. Muitas emoções no amor. C. 127 M. 0812

Leão – Nesta fase verá que o seu esforço para melhorar e mudar o trabalho esta dando certo, trazendo crescimento financeiro. Apoio de pessoas influentes. Exaltação na vida familiar e afetiva. C. 058 M. 6723

Virgem – A Lua no seu signo melhora seu humor e traz mais dinamismo para a área dos negócios. Disposição para aproveitar tudo o que traz prazer. O amor vem com sedução. Saia para compras. Saúde perfeita. C. 567 M. 7235

Libra – Você passa o dia no alerta e corre riscos de criar problemas com a família. Meça bem suas palavras para não provocar discussões com seu amor. Desfavorável para viagens ou mudanças nos negócios. C. 342 M. 5165

Escorpião – Um bom dia para renovar o trabalho e pensar em iniciar um novo projeto de negócio. Seus contatos profissionais trarão oportunidades de melhorar os ganhos. Conte com a família. Paixão em alta. C. 789 M. 9044

Sagitário – A influência do Sol na sua quarta casa casa, é a chance para acertar os assuntos ligados ao lar. Aproveite para curtir as coisas positivas. Os negócios fluem para o sucesso. Vênus, traz proteção no amor. C. 415 M. 8954

Capricórnio – Você sente que haverá novas oportunidade de ganhos, de acertar a vida familiar e financeira. O trabalho vem com sucesso. Clima de camaradagem com sócios ou superiores. Acerte o setor afetivo. C. 996 M. 3370

Aquário – A fase atual traz algumas mudanças nos negócios e maior envolvimento da família. Veja bem de que forma vai abordar certos temas financeiros. Amor com prazer e carinhos. Saúde perfeita. C. 873 M. 2506

Peixes – Os astros trazem a certeza do sucesso e felicidade em todos os setores de sua vida. Amanhã Vênus, sai do seu signo e passa a influenciar sua segunda casa, trazendo novidades financeiras. Amor ativo e sério. C. 104 M. 5493

