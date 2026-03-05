Horóscopo
Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 05/03/2026
Como os piscianos se entregam demais aos outros e a seus projetos, têm necessidade de um lugar calmo e privado onde possam meditar e recompor antes de recomeçar. Em sua maioria, são caseiros e costumam ser práticos com relação á casa.
Mas correm o perigo de dar tanta importância aos que os cercam que acabam sacrificando suas necessidades pelas dos outros.
Quem nasceu hoje
Tem o dom da palavra, o que fará se destacar em profissões ligadas ao grande público. A eficácia é uma de suas maiores qualidades. É o patrono dos injustiçados. Inteligente, competente e rigoroso.
Alerta
Os librianos passam o dia no alerta, e os astros aconselham a manter a calma no trabalho e vida pessoal durante este período. Cuidado com gastos que possam comprometer as finanças. Não exagere nas cobranças ao seu par afetivo.
Áries – Nesta fase não espere por apoio de pessoas ligadas à área financeira e do trabalho. Sua intuição pode abrir caminhos para solução dos problemas. Espere, no dia 07, Vênus o favorecerá. C. 120 M. 7892
Touro – Período para ter apoio de sócios e pessoas que negocia. O astral favorece novos lucros e aplicações. Vida social agitada mas, daqui dois dias Vênus seu planeta, o desfavorecerá. Boa comunicação no amor. C. 536 M. 9059
Gêmeos – A vida familiar continua protegida e você deve aproveitar para resolver os problemas domésticos. Apoio para melhorar seus negócios contribuindo com seus ganhos. Siga sua intuição no amor. C. 667 M. 3723
Câncer – Fase para ter mais ação e menos sonhos. Você deve superar os problemas e verá rápido bons resultados financeiros. Entusiasmo e sucesso nos negócios da família. Pode viajar. Amor agitado. C. 207 M. 8940
Leão – Dia que as novidades devem exigir esforços e concentração. O clima no trabalho é positivo, e todos contam com você. Vem mais dinheiro e inovações nos negócios. Espere apoio do seu amor. C. 716 M. 6334
Virgem – A Lua no seu signo faz você se sentir tranquilo para acertar o trabalho. Tudo caminha para o sucesso financeiro. Sorte nos planos de parceria. Chances de crescer na carreira, com ajuda de sócios. Amor ativo. C. 945 M. 5184
Libra – O seu dia será no alerta, a Lua traz melancolia e agitação interior. O ideal é ficar na rotina, adie compras, viagens, mudanças nos negócios e no lar. Não conte com seu amor, e reflita sobre a vida afetiva. C. 492 M. 0286
Escorpião – Fase de boa adaptação nos negócios e mudanças na área profissional. É hora de aproveitar, saia para compras, visitas e novos projetos. Conte com boa entrada de dinheiro. Magnetismo no amor. C. 359 M. 1028
Sagitário – O dia favorece a solução de problemas domésticos, pode fazer compras para o lar e pensar em mudanças ou melhorar a decoração da sua casa. Negócios em fase de sucesso. Amor com emoções. C. 011 M. 4568
Capricórnio – Nesta fase você deve estar pronto para usufruir de bons resultados no trabalho. Aproveite a proteção dos astros, e vá atrás de novos campos de ganho. Pode iniciar negócios. Emoções no amor. C. 894 M. 2671
Aquário – Os astros imprimem excelentes energias em sua vida familiar, satisfação com o andamento dos negócios e trabalho. Acredite no seu potencial e resolva todos os problemas. Apoio da pessoa amada. C. 475 M. 3401
Peixes – Neste período você terá todas as chances de melhorar de vida, mesmo que Mercúrio seu planeta esteja retrógrado no seu signo. Sol, Marte e Vênus dão o aval para a estabilidade financeira. Amor marcante. C. 786 M. 5619
