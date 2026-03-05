Connect with us

Horóscopo

Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 05/03/2026

Published

26 minutos ago

on

Foto | Imagem ilustrativa - Divulgação

Como os piscianos se entregam demais aos outros e a seus projetos, têm necessidade de um lugar calmo e privado onde possam meditar e recompor antes de recomeçar. Em sua maioria, são caseiros e costumam ser práticos com relação á casa.

Mas correm o perigo de dar tanta importância aos que os cercam que acabam sacrificando suas necessidades pelas dos outros.

Quem nasceu hoje

Tem o dom da palavra, o que fará se destacar em profissões ligadas ao grande público. A eficácia é uma de suas maiores qualidades. É o patrono dos injustiçados. Inteligente, competente e rigoroso.

Alerta

Os librianos passam o dia no alerta, e os astros aconselham a manter a calma no trabalho e vida pessoal durante este período. Cuidado com gastos que possam comprometer as finanças. Não exagere nas cobranças ao seu par afetivo.

Áries – Nesta fase não espere por apoio de pessoas ligadas à área financeira e do trabalho. Sua intuição pode abrir caminhos para solução dos problemas. Espere, no dia 07, Vênus o favorecerá. C. 120 M. 7892

Touro – Período para ter apoio de sócios e pessoas que negocia. O astral favorece novos lucros e aplicações. Vida social agitada mas, daqui dois dias Vênus seu planeta, o desfavorecerá. Boa comunicação no amor. C. 536 M. 9059

Gêmeos – A vida familiar continua protegida e você deve aproveitar para resolver os problemas domésticos. Apoio para melhorar seus negócios contribuindo com seus ganhos. Siga sua intuição no amor. C. 667 M. 3723

Câncer – Fase para ter mais ação e menos sonhos. Você deve superar os problemas e verá rápido bons resultados financeiros. Entusiasmo e sucesso nos negócios da família. Pode viajar. Amor agitado. C. 207 M. 8940

Leão – Dia que as novidades devem exigir esforços e concentração. O clima no trabalho é positivo, e todos contam com você. Vem mais dinheiro e inovações nos negócios. Espere apoio do seu amor. C. 716 M. 6334

Virgem – A Lua no seu signo faz você se sentir tranquilo para acertar o trabalho. Tudo caminha para o sucesso financeiro. Sorte nos planos de parceria. Chances de crescer na carreira, com ajuda de sócios. Amor ativo. C. 945 M. 5184

Libra – O seu dia será no alerta, a Lua traz melancolia e agitação interior. O ideal é ficar na rotina, adie compras, viagens, mudanças nos negócios e no lar. Não conte com seu amor, e reflita sobre a vida afetiva. C. 492 M. 0286

Escorpião – Fase de boa adaptação nos negócios e mudanças na área profissional. É hora de aproveitar, saia para compras, visitas e novos projetos. Conte com boa entrada de dinheiro. Magnetismo no amor. C. 359 M. 1028

Sagitário – O dia favorece a solução de problemas domésticos, pode fazer compras para o lar e pensar em mudanças ou melhorar a decoração da sua casa. Negócios em fase de sucesso. Amor com emoções. C. 011 M. 4568

Capricórnio – Nesta fase você deve estar pronto para usufruir de bons resultados no trabalho. Aproveite a proteção dos astros, e vá atrás de novos campos de ganho. Pode iniciar negócios. Emoções no amor. C. 894 M. 2671

Aquário – Os astros imprimem excelentes energias em sua vida familiar, satisfação com o andamento dos negócios e trabalho. Acredite no seu potencial e resolva todos os problemas. Apoio da pessoa amada. C. 475 M. 3401

Peixes – Neste período você terá todas as chances de melhorar de vida, mesmo que Mercúrio seu planeta esteja retrógrado no seu signo. Sol, Marte e Vênus dão o aval para a estabilidade financeira. Amor marcante. C. 786 M. 5619

📲 Curtiu essa notícia? Siga o FA NOTÍCIAS
No Twitter, Facebook e Instagram.
Entre nos grupos  WhatsApp e Telegram!
Venha participar do nosso canal de notícias no WhatsApp

 

Comente Abaixo
Related Topics:
Horóscopo26 minutos ago

Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 05/03/2026

Como os piscianos se entregam demais aos outros e a seus projetos, têm necessidade de um lugar calmo e privado...
Estadual2 horas ago

Mulheres são protagonistas na programação de março na TVE e na Espírito Santo FM 89.1

A promoção da igualdade de gênero é uma preocupação constante da Fundação Carmélia e, no Mês Internacional da Mulher, a...
Estadual3 horas ago

Moderniza ES – Sejus estuda tecnologias em segurança penitenciária para implantação no Espírito Santo

Com o objetivo de analisar estruturas de referência nacional nas áreas de comando, controle e segurança penitenciária, servidores da Secretaria...
Polícia Federal3 horas ago

FICCO/MS e BPChoque/MS recuperam veículo com registro de roubo em ação integrada em Campo Grande

Campo Grande/MS. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Mato Grosso do Sul (FICCO/MS), em ação conjunta com...
Esportes3 horas ago

Palmeiras vence Novorizontino e fica perto do título do Paulistão

Em uma noite de tensão e emoção na Arena Crefisa Barueri, o Palmeiras deu o passo mais importante rumo ao...
São Mateus6 horas ago

Motores de quase 400 kg são furtados de estação de tratamento em Guriri; Polícia Federal é acionada

Uma ação ousada registrada no lado norte do balneário de Guriri, em São Mateus, colocou as autoridades em alerta. Dois...
Nacional7 horas ago

Quem é a mulher que foi baleada no velório da mãe em MG; vídeo

Amanda de Almeida Arantes, de 27 anos, foi atingida por três disparos, um deles na região da coluna, e segue...
Versão Impressa5 dias ago

FA 1443 / 28 DE FEVEREIRO DE 2026

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
Versão Impressa3 semanas ago

FA 1441 / 14 DE FEVEREIRO DE 2026

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...

São Mateus

São Mateus17 horas ago

Elefante-marinho é avistado na praia das Meleiras, em Guriri, São Mateus

Um elefante-marinho foi avistado na manhã de segunda-feira (3) na região das Meleiras, em Guriri, litoral de São Mateus, no...
São Mateus21 horas ago

Rio Cricaré sobe 6 metros e inunda residências em São Mateus; Defesa Civil e Ação Social em alerta

O nível do Rio Cricaré atingiu a marca crítica de 6 metros acima do seu leito normal nesta semana, provocando...
São Mateus2 dias ago

Homem desaparece ao tentar buscar embarcação em rio no interior de São Mateus

Um homem, cuja identidade e idade não foram informadas, desapareceu após sair de casa na manhã de segunda-feira (2), na...

Regional

Regional12 horas ago

Polícia prende segundo suspeito de matar adolescente em Jaguaré

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quinta-feira (4), o segundo suspeito, de 24 anos, envolvido na morte de um...
Regional14 horas ago

Jovem denuncia ter sido dopada, violentada e ter fotos íntimas vazadas no Norte do ES

Uma jovem de 20 anos denunciou ter sido dopada, violentada e ter fotos íntimas compartilhadas após participar de uma confraternização...
Regional2 dias ago

VÍDEO | Colisão entre carro e carreta deixa 4 feridos na BR 101 em Conceição da Barra

Quatro pessoas ficaram feridas após uma colisão entre um carro e uma carreta no km 42 da BR 101, em...

Estadual

Estadual8 horas ago

Mulheres são protagonistas na programação de março na TVE e na Espírito Santo FM 89.1

A promoção da igualdade de gênero é uma preocupação constante da Fundação Carmélia e, no Mês Internacional da Mulher, a...
Estadual9 horas ago

Funcionário alega vício e confessa na delegacia que roubou R$ 200 mil

Homem de 26 anos não ficou preso porque, apesar de denunciado nesta terça-feira (3), crime teria acontecido há 30 dias...
Estadual9 horas ago

Programa de Embriões Bovinos produzidos in vitro apresenta Edital PIVE 2025 a produtores em Viana

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), realiza nesta quinta-feira (05), às...

Nacional

Nacional9 horas ago

Tio é jogado no rio após assediar sobrinha grávida de 16 anos em festa

O companheiro da menina de 16 anos e um amigo adolescente agrediram o homem e os sequestraram. O tio foi...
Nacional12 horas ago

Homem é preso após estuprar adolescente e vazar vídeos

A vítima contou que tomou coragem para denunciar o crime após acompanhar o trabalho investigativo no caso do estupro coletivo...
Nacional13 horas ago

Abuso sexual facilitado por meio digital atinge 19% de crianças

Levantamento do Unicef ouviu 1.029 crianças e adolescentes de 12 a 17 anos. Exposição a conteúdo impróprio é forma mais...

Policial

Policial9 horas ago

DPS em Ação: PCES registra mais de 2,8 mil atendimentos e amplia ações de promoção à saúde em 2025

Cumprindo seu papel de promover a saúde e a valorização da vida dos servidores da Polícia Civil do Espírito Santo...
Policial9 horas ago

PCES cumpre mandados de busca e apreensão e apreende adolescentes investigados por atos infracionais em Conceição da Barra

Na tarde dessa terça-feira (03), a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia de Conceição...
Policial9 horas ago

Polícia Civil prende idoso suspeito de crimes sexuais contra criança em Linhares

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) e da Delegacia...

ENTRETENIMENTO

Entretenimento8 horas ago

Carla Prata fala sobre dificuldade para namorar e comenta diagnóstico de doença autoimune

A modelo e influenciadora Carla Prata abriu o coração sobre a vida amorosa e revelou que tem enfrentado dificuldades para...
Entretenimento8 horas ago

Eliana estreia novo programa aos domingos na Globo e mostra detalhes: ‘animada’
Entretenimento9 horas ago

Conheça mansão onde Paolla Oliveira e Diogo moravam juntos antes de término

Paolla Oliveira, 41, abriu as portas da casa onde vive com Diogo Nogueira, na Barra da Tijuca, no Rio. À...

POLÍTICA

Política8 horas ago

Janela partidária pode alterar bancadas na Assembleia Legislativa

O prazo para deputados estaduais e federais trocarem de partido, sem que isso implique em infidelidade partidária, com perda de...
Política9 horas ago

Indicação propõe ampliar programas de irrigação eficiente na agricultura

O deputado estadual Zé Preto (sem partido) apresentou na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) a Indicação 1.425/2025 sugerindo ao...
Política15 horas ago

Saúde mental da população rural é alvo de projeto na Assembleia

A Comissão de Justiça analisa proposta do deputado Coronel Weliton (PRD) para instituir o Programa Estadual de Promoção da Saúde...

Esportes

Esportes2 dias ago

Flamengo demite Filipe Luís apesar de goleada e histórico vencedor

Em uma decisão que pegou de surpresa grande parte da torcida e da imprensa, o Flamengo anunciou na madrugada desta...
Esportes2 dias ago

Flamengo goleia Madureira e está na final do Campeonato Carioca

O Flamengo assegurou sua presença na grande final do Campeonato Carioca ao protagonizar uma goleada avassaladora de 8 a 0...
Esportes3 dias ago

Grêmio dá passo decisivo rumo ao título gaúcho com goleada no Gre-Nal

Em um domingo histórico na Arena, o Grêmio colocou uma mão na taça do Campeonato Gaúcho ao vencer o Internacional...

Mais Lidas da Semana