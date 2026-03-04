Horóscopo
Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 04/03/2026
Os piscianos possuem uma grande criatividade, intuição, gosto pelas artes e senso humanitário. É um impulsivo que sofre muito pelo excesso de susceptibilidade. Aprecia o elogio e quando sua capacidade é reconhecida dá o máximo de si mesmo a fim de justificar essa apreciação. Deve cultivar a objetividade e o senso prático para evitar as indecisões que lhe são típicas diante dos fatos negativos da vida.
Quem nasceu hoje
A força de vontade é uma de suas maiores qualidades. Sabe que o esforço constante é a chave para sucesso, por isso nada o deterá até alcançar os objetivos. A família é peça fundamental em sua existência. É correto, rigoroso e companheiro leal.
Alerta
Os nativos de Virgem ficam no alerta até às 15h57, e a rotina deve prevalecer enquanto durar este período. Não deixe sua críticas e as indecisões atrapalharem seu relacionamento. Após esse horário os cuidado serão dos librianos.
Áries – Fase que suas relações com sócios, superiores ou parentes estão em baixa. Não peça favores e nem espere acertar o trabalho, negócios, dinheiro e com a família. Amor com desavenças. C. 435 M. 7061
Touro – A influência atual do Sol, traz equilíbrio na vida familiar e surpresas agradáveis envolvendo seus parentes. Pode assumir compromisso financeiro e ter a estabilidade no trabalho ou negócios. Amor vigoroso. C. 647 M. 3778
Gêmeos – Período que deve usar sua vivacidade no trabalho, logo terá surpresas financeiras. Receberá apoio funcionários ou até de superior. Pode assumir compromisso de negócios. Atração física no amor. C. 398 M. 2840
Câncer – O clima é de apoio da família e melhora do relacionamento profissional. Terá vantagens para negócios e mudanças no trabalho. Positivo para cuidar da saúde e iniciar tratamentos estéticos. Segurança no amor. C. 510 M. 8529
Leão – Você se sente livre para negociar e acertar os problemas profissionais. Receberá apoio no trabalhos. Sua ambição esta em alta. Resolverá a maior parte dos problemas financeiros e do lar. Intensidade no amor. C. 722 M. 9451
Virgem – A Lua o desfavorece, você acorda no alerta e ficará nesta fase até às 15h57. Controle a impaciência, espere que logo terá bons resultados financeiros. A família trará harmonia e seu amor paixão. C. 181 M. 5102
Libra – Você acorda de bom humor e com apoio no trabalho. Organize seus próximos passos, entrará no alerta a partir das 15h57, e a indicação é para ficar dois dias e meio na rotina. Pode ter decepção com seu amor. C. 279 M. 0830
Escorpião – Dia que pode contar com a tranquilidade no trabalho e em novos projetos. Positivo para viagens, encontro de negócios e aceitar apoio da família. Sucesso em atividades em grupo. Companheirismo no amor. C. 805 M. 1394
Sagitário – Dia de influências animadoras para o trabalho rotineiro, vem novas chances de partir para o próprio negócio ou mudança nos rumos da profissão. Novo movimento com a família. Amor com paixão. C. 913 M. 4717
Capricórnio – Período de sucesso nos negócios, trabalho e acertos financeiros. Conseguirá ganhar mais e usufruir do sucesso. O amor vem pedindo apoio. Pode viajar e iniciar parcerias. Conte com Escorpião e Câncer. C.036 M. 6682
Aquário – Nesta fase pode realizar a maior parte dos seus sonhos e conquistar a felicidade no trabalho e no lar. Clima de colaboração no ambiente profissional. Boas mudanças no lar. Poder de sedução. C. 158 M. 8043
Peixes – A influência atual dos astros é realmente uma das mais positivas do ano. Pode haver desejo de conhecer novos lugares e viver mais a vida afetiva. O trabalho caminha bem e traz equilíbrio financeiro. C. 264 M. 7918
