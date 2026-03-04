Connect with us

Horóscopo

Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 04/03/2026

Published

28 minutos ago

on

Imagem ilustrativa | Divulgação

Os piscianos possuem uma grande criatividade, intuição, gosto pelas artes e senso humanitário. É um impulsivo que sofre muito pelo excesso de susceptibilidade. Aprecia o elogio e quando sua capacidade é reconhecida dá o máximo de si mesmo a fim de justificar essa apreciação. Deve cultivar a objetividade e o senso prático para evitar as indecisões que lhe são típicas diante dos fatos negativos da vida.

Quem nasceu hoje

A força de vontade é uma de suas maiores qualidades. Sabe que o esforço constante é a chave para sucesso, por isso nada o deterá até alcançar os objetivos. A família é peça fundamental em sua existência. É correto, rigoroso e companheiro leal.

Alerta

Os nativos de Virgem ficam no alerta até às 15h57, e a rotina deve prevalecer enquanto durar este período. Não deixe sua críticas e as indecisões atrapalharem seu relacionamento. Após esse horário os cuidado serão dos librianos.

Áries – Fase que suas relações com sócios, superiores ou parentes estão em baixa. Não peça favores e nem espere acertar o trabalho, negócios, dinheiro e com a família. Amor com desavenças. C. 435 M. 7061

Touro – A influência atual do Sol, traz equilíbrio na vida familiar e surpresas agradáveis envolvendo seus parentes. Pode assumir compromisso financeiro e ter a estabilidade no trabalho ou negócios. Amor vigoroso. C. 647 M. 3778

Gêmeos – Período que deve usar sua vivacidade no trabalho, logo terá surpresas financeiras. Receberá apoio funcionários ou até de superior. Pode assumir compromisso de negócios. Atração física no amor. C. 398 M. 2840

Câncer – O clima é de apoio da família e melhora do relacionamento profissional. Terá vantagens para negócios e mudanças no trabalho. Positivo para cuidar da saúde e iniciar tratamentos estéticos. Segurança no amor. C. 510 M. 8529

Leão – Você se sente livre para negociar e acertar os problemas profissionais. Receberá apoio no trabalhos. Sua ambição esta em alta. Resolverá a maior parte dos problemas financeiros e do lar. Intensidade no amor. C. 722 M. 9451

Virgem – A Lua o desfavorece, você acorda no alerta e ficará nesta fase até às 15h57. Controle a impaciência, espere que logo terá bons resultados financeiros. A família trará harmonia e seu amor paixão. C. 181 M. 5102

Libra – Você acorda de bom humor e com apoio no trabalho. Organize seus próximos passos, entrará no alerta a partir das 15h57, e a indicação é para ficar dois dias e meio na rotina. Pode ter decepção com seu amor. C. 279 M. 0830

Escorpião – Dia que pode contar com a tranquilidade no trabalho e em novos projetos. Positivo para viagens, encontro de negócios e aceitar apoio da família. Sucesso em atividades em grupo. Companheirismo no amor. C. 805 M. 1394

Sagitário – Dia de influências animadoras para o trabalho rotineiro, vem novas chances de partir para o próprio negócio ou mudança nos rumos da profissão. Novo movimento com a família. Amor com paixão. C. 913 M. 4717

Capricórnio – Período de sucesso nos negócios, trabalho e acertos financeiros. Conseguirá ganhar mais e usufruir do sucesso. O amor vem pedindo apoio. Pode viajar e iniciar parcerias. Conte com Escorpião e Câncer. C.036 M. 6682

Aquário – Nesta fase pode realizar a maior parte dos seus sonhos e conquistar a felicidade no trabalho e no lar. Clima de colaboração no ambiente profissional. Boas mudanças no lar. Poder de sedução. C. 158 M. 8043

Peixes – A influência atual dos astros é realmente uma das mais positivas do ano. Pode haver desejo de conhecer novos lugares e viver mais a vida afetiva. O trabalho caminha bem e traz equilíbrio financeiro. C. 264 M. 7918

📲 Curtiu essa notícia? Siga o FA NOTÍCIAS
No Twitter, Facebook e Instagram.
Entre nos grupos  WhatsApp e Telegram!
Venha participar do nosso canal de notícias no WhatsApp

 

Comente Abaixo
Related Topics:
Horóscopo28 minutos ago

Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 04/03/2026

Os piscianos possuem uma grande criatividade, intuição, gosto pelas artes e senso humanitário. É um impulsivo que sofre muito pelo...
Nacional5 horas ago

Homem invade casa, tenta estuprar mulher e foge totalmente nu

Após o crime, vizinhos da vítima correm atrás so suspeito para agredi-lo. Caso ocorreu na zona rural do Ceará Um...
Entretenimento6 horas ago

Paula Fernandes curte dias de descanso em Fernando de Noronha e celebra: ‘Merecido’

Paula Fernandes, de 41 anos, usou as redes sociais nesta terça-feira (3), para dividir com os seguidores momentos de descanso...
Polícia Federal6 horas ago

PF prende homem com drogas no Aeroporto de Manaus/AM

Manaus/AM – A Polícia Federal prendeu, nesta terça-feira (3/3), um passageiro que transportava aproximadamente três quilos de maconha do tipo...
Nacional6 horas ago

VÍDEO | Festa em flutuante tem dança ousada entre participantes

Uma apresentação considerada ousada durante uma festa em um flutuante, no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona Leste de Manaus, viralizou...
Política6 horas ago

Deputados divergem sobre proposta de mudança na escala 6×1

O debate sobre o fim da jornada de trabalho 6×1 no Brasil, pautado neste ano no Congresso Nacional, foi levado...
Estadual6 horas ago

Capixabas conquistam 17 medalhas na Seletiva Nacional e no Grand Slam de Taekwondo

Atletas capixabas conquistaram 17 medalhas para o Espírito Santo nas disputas da Seletiva Nacional Aberta e do Grand Slam de...
Versão Impressa4 dias ago

FA 1443 / 28 DE FEVEREIRO DE 2026

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
Versão Impressa3 semanas ago

FA 1441 / 14 DE FEVEREIRO DE 2026

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...

São Mateus

São Mateus11 horas ago

Homem desaparece ao tentar buscar embarcação em rio no interior de São Mateus

Um homem, cuja identidade e idade não foram informadas, desapareceu após sair de casa na manhã de segunda-feira (2), na...
São Mateus15 horas ago

São Mateus alcança nota máxima em capacidade de pagamento e fortalece gestão fiscal

O município de São Mateus alcançou, em 2025, a nota A na Capacidade de Pagamento (CAPAG), classificação utilizada pelo Tesouro...
São Mateus2 dias ago

Feira de óleo e gás projeta R$ 60 milhões em negócios em São Mateus

Evento gratuito será realizado nos dias 4 e 5 de março, no Cepe São Mateus, com rodada de negócios, palestras...

Regional

Regional13 horas ago

VÍDEO | Colisão entre carro e carreta deixa 4 feridos na BR 101 em Conceição da Barra

Quatro pessoas ficaram feridas após uma colisão entre um carro e uma carreta no km 42 da BR 101, em...
Regional1 dia ago

Bebê morre afogado em represa no quintal de casa no Noroeste do ES

Caso ocorreu na manhã de domingo (1º), na região do Poção Um bebê de 1 ano e 9 meses morreu...
Regional1 dia ago

Operação apreende R$ 325 mil em bebidas sem nota fiscal no Norte do ES

Uma operação da Secretaria da Fazenda (Sefaz), por meio da Receita Estadual, apreendeu bebidas alcoólicas armazenadas sem nota fiscal em...

Estadual

Estadual7 horas ago

Sedu lança Portal de Questões

Em meio às transformações digitais que vêm impactando a educação, a Secretaria da Educação (Sedu) lançou, nessa terça-feira (03), uma...
Estadual7 horas ago

Iema realiza primeira soltura de animais silvestres no Monumento Natural Serra das Torres

O Monumento Natural Estadual Serra das Torres (Monast), em uma ação coordenada pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema), foi...
Estadual13 horas ago

Coral Maria Marias abre calendário de apresentações em evento dedicado às mulheres

O Coral Maria Marias, composto por internas do Centro Prisional Feminino de Cariacica (CPFC), abriu o calendário de apresentações deste...

Nacional

Nacional6 horas ago

Mulher é queimada por recusar relacionamento com ex-colega de trabalho

Segundo a família, o suspeito dava em cima da vítima, mas ela deixou claro que não queria nenhum tipo de...
Nacional7 horas ago

VÍDEO | Homem é agredido brutalmente após dar carona para agressores

O homem contou à polícia que, ao se recusar a seguir para outro caminho solicitado pelos ocupantes, ele foi atacado...
Nacional1 dia ago

VÍDEO | Mulher leva três tiros durante o velório da própria mãe; imagens fortes

As imagens mostram o cortejo passando em frente a uma igreja quando a moto avança em direção às pessoas e...

Policial

Policial7 horas ago

PCES sedia Encontro Nacional “Escola Segura” com foco na prevenção da violência escolar

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), sediará, nos...
Policial8 horas ago

Delegacia Regional de Barra de São Francisco conclui inquérito e indicia dois homens por roubo a loja de autopeças

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da 14ª Delegacia Regional de Barra de São Francisco, concluiu o...
Policial8 horas ago

DP de Montanha prende investigado por estupro de vulnerável

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Montanha, com apoio da Polícia...

ENTRETENIMENTO

Entretenimento8 horas ago

Ana Castela surge em clima country e brinca: ‘Deixe sua filha ser uma boiadeira’
Entretenimento8 horas ago

Lexa ganha curso de mergulho e celebra presente do marido: ‘Amei esse presente!’

A cantora Lexa, de 31 anos, revelou nesta terça-feira (3), que deu início a um novo desafio pessoal: um curso...
Entretenimento9 horas ago

Gizelly Bicalho mostra o corpo e diz que está insatisfeita: “Roupas não cabem”

Ex-BBB contou que vai “pegar firme” na academia A advogada Gizelly Bicalho, de 34 anos — que esteve no BBB 20 —, usou...

POLÍTICA

Política8 horas ago

Sem consenso, projeto que unifica números de emergência sai de pauta

Os deputados da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa (Ales) debateram por mais de dez minutos o Projeto...
Política8 horas ago

Presidente da Comissão de Turismo cobra mais recursos para o setor

A Comissão de Turismo e Desporto da Assembleia Legislativa (Ales) apresentou nesta terça-feira (3), em reunião no Plenário Rui Barbosa,...
Política11 horas ago

Comissão especial vai analisar PEC dos conselhos tutelares

Uma comissão especial vai analisar e emitir parecer sobre a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 3/2025, que estabelece que os...

Esportes

Esportes17 horas ago

Flamengo demite Filipe Luís apesar de goleada e histórico vencedor

Em uma decisão que pegou de surpresa grande parte da torcida e da imprensa, o Flamengo anunciou na madrugada desta...
Esportes1 dia ago

Flamengo goleia Madureira e está na final do Campeonato Carioca

O Flamengo assegurou sua presença na grande final do Campeonato Carioca ao protagonizar uma goleada avassaladora de 8 a 0...
Esportes2 dias ago

Grêmio dá passo decisivo rumo ao título gaúcho com goleada no Gre-Nal

Em um domingo histórico na Arena, o Grêmio colocou uma mão na taça do Campeonato Gaúcho ao vencer o Internacional...

Mais Lidas da Semana