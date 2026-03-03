Connect with us

Horóscopo

Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 03/03/2026

Published

23 minutos ago

on

Imagem ilustrativa | Divulgação

Como os piscianos não têm problemas para se adaptar às pessoas e à vida em geral, os acontecimentos repentinos ou mesmo as grande mudanças não são tão estressantes para eles como para os signos mais rígidos. Conseguem modificar e reestruturar sua vida e sua rotina para se ajustarem rapidamente à nova situação.

Quem nasceu hoje

Sabe exatamente como agir em todas as circunstâncias. É uma pessoa com idéias extremamente avançadas, e conseguirá alcançar o sucesso em profissões liberais. Intuitivo e com boa capacidade profissional. Arrojado, líder e sincero.

Alerta

Os virginianos passam o dia no alerta e os astros aconselham rotina no trabalho. Cuidado com gastos imprevistos. No amor, evite deixar seu relacionamento inseguro com ciúmes e discussões. Saúde neutra. Viagens desfavorecidas.

Áries – Poderá enfrentar um problema nos negócios e com a família. Espere mais uns dias para solucionar as questões financeiras e afetivas. Dia 07 Vênus, passa a transitar no seu signo. Hoje fique na rotina. C. 364 M. 0736

Touro – Dia para acertar os problemas e negócios da família. Acontecimentos importantes na área profissional e financeira, com a possibilidade de crescimento. Muitas coisas a resolver no trabalho. Amor suave. C. 728 M. 5217

Gêmeos – Período que deve levar seus negócios com rapidez. Receberá o apoio de quem negocia ou trabalham ao seu lado. A fase é de muitos aliados. Lar em paz. Conte com Escorpião. Amor com novas energias. C. 685 M. 1157

Câncer – O dia será feliz e com muitas chances de sucesso na área profissional e financeira. Receberá o apoio que necessita para melhorar seus ganhos. Colaboração da sua família. Amor com paixão e equilíbrio. C. 213 M. 6095

Leão – A Lua no seu signo traz chances de melhorar seu relacionamento com as pessoas do seu trabalho. A família esta mais prestativa e, com isso você se sente livre para acertar os problemas financeiros. Amor seguro. C. 041 M. 4589

Virgem – O seu dia será no alerta, e você deve continuar sendo uma pessoa atenciosa. Evite discussões, viagens, compras e mudanças no trabalho. Terá que resolver problemas financeiros. Dê carinhos ao seu amor. C. 976 M. 1363

Libra – Fase que deve dar atenção aos problemas da família. Sua gentileza será importante na hora de dar apoio a parentes. Trabalho e negócios em alto astral. Alcançará o equilíbrio no amor. Evite a ansiedade. C. 857 M. 2546

Escorpião – Período que conseguirá resolver a maior parte dos problemas financeiros e profissionais. O momento é importante para iniciar novos negócios. A família colabora com seus projetos. Amor confiante. C. 104 M. 3460

Sagitário – Você é uma pessoa dinâmica, isso conta pontos para o seu sucesso profissional e financeiro. Hoje será um dia de progresso e equilíbrio com a vida familiar. Aproveite para compras para o lar. Amor confiante. C. 581 M. 4972

Capricórnio – Esclareça suas dúvidas em relação aos negócios e setor financeiro. Apenas, evite magoar a família com suas exigências. Desfavorável para compras à prazo e viagens. Compreensão do seu amor. C.496 M. 7805

Aquário – Período que esta mais tranquilo e simpático com todos. Terá crescimento profissional e financeiro. A família precisa de mais apoio e atenção. Boa saúde. Pode viajar. Amor com paixão e conquista. C. 280 M. 5691

Peixes – Os astros nesta fase trazem muitas oportunidades de resolver os negócios, trabalho e conquistar o que você busca em termos financeiros. Tranquilidade na sua vida familiar. Amor dedicado. C. 819 M. 4320

