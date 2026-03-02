Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 02/03/2026

Peixes é o signo da super sensibilidade, e aqueles que nascem sob sua influência podem ser de grande importância para a Humanidade, desde que saibam aproveitar suas elevadas irradiações e qualidades. Os que nascem sob esta influência possuem uma natureza altruísta e humanitária e estão sempre prontos a trabalhar em benefício de outro.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa interessada, sempre está em busca de novos desafios. O espírito de liderança fará com que se sobressaia no mundo profissional. Quando tem um objetivo, não descansará até alcançá-lo. Forte, interessado e amigo.

Alerta

A partir das 09h36, os virginianos passam a receber a influência do alerta, e a rotina será imprescindível. Evite ambientes agitados e não inove no trabalho. No amor, as críticas e ciúmes podem ser empecilhos com seu par afetivo. Saúde neutra.

Áries – A fase indica problemas com a família. Use a criatividade para vencer as dificuldades financeiras. Desfavorável para compras, viagens e decisões de negócios. Evite discussões no trabalho. Amor reprimido. C. 072 M. 5639

Touro – O sucesso esta em suas mãos. Pode contar com maior compreensão de sócios ou superiores. Entrada de dinheiro, positivo para compras pessoais. Conte com Aquário e Peixes. Segurança no amor. C. 815 M. 9063

Gêmeos – Dia que terá colaboração na área de trabalho e negócios. Com facilidade irá equilibrar os ganhos, além de ter apoio na área profissional. É a fase para você aproveitar. Amor sensual. C. 690 M. 2174

Câncer – O astral positivo traz acertos na vida doméstica e até novas amizades. Surpresas na área financeira. Favorável para viagens, compras e mudanças na família. Amor firme e tranquilo. C. 137 M. 4511

Leão – Você passa por um bom período, a Lua passa a transitar no seu signo a partir das 9h35. Deixe as decisões familiares e financeiras para a tarde. Satisfação com o andamento do trabalho. Elogie mais seu amor. C. 367 M. 7455

Virgem – Astral positivo no começo da manhã, você acorda de bom humor, mas com o passar das horas, se sentirá nervoso e esgotado. Seu alerta tem início às 09h35, a Lua traz a necessidade de ficar na rotina. C. 443 M. 1901

Libra – Neste período precisará dar apoio a pessoa amada e evitar discussões ou cobranças. Explore melhor sua criatividade no trabalho. Conseguirá resolver um antigo problema. Saúde com cuidados. Amor com ciúmes. C. 934 M. 8161

Escorpião – Fase positiva para iniciar negócios, sair para compras e resolver problemas do trabalho. Terá sucesso se confiar em sua capacidade de mudar o rumo dos projetos. Conte com o melhor no lar e amor. C. 578 M. 6532

Sagitário – Dia positivo para compras, viagens, início de negócios e acertos em sua vida profissional. Terá oportunidade de resolver os problemas do lar e dar apoio a nativos de Virgem e Áries. Amor com participação. C. 284 M. 0828

Capricórnio – Nesta fase você deve colaborar com a família e dar apoio para resolver os problemas. Você esta com boa energia para passar a todos incluindo para quem trabalha ao seu lado. Amor pedindo atenção. C. 720 M. 3394

Aquário – Período que esta mais ativo em relação aos assuntos de dinheiro da família. Vitórias pessoais nas finanças e trabalho. Procure dar apoio a sócios e parentes. Lucros com vendas. Amor com motivação. C. 406 M. 8240

Peixes – Dia de boas ideias, otimismo e tranquilidade no trabalho. Pode contar com colaboração, incluindo de quem está ao seu lado nos negócios. Você esta sendo favorecido pela família. Explore a vida afetiva. C. 151 M. 5787

