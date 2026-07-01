Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 01/07/2026

Um canceriano típico é sensível, gentil e simpático, com desejo de educar e cuidar das pessoas, o que se expressa em casa e com a família. Esse é considerado o lado “suave” da sua personalidade, enquanto o lado “duro” é empreendedor, astuto e seguro. Quando estão afinados com sua própria natureza, são intuitivo, criativos e engenhosos, e sabem qual é o melhor momento para procurar as outras pessoas ou para se refugiar em si mesmos em busca de apoio.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa determinada que não deixará nada incompleto no setor profissional e pessoal. A capacidade de comunicação é uma das maiores virtudes deste nativo. Será muito ligado à família. Meticuloso, alegre e eficaz.

Alerta

Os capricornianos ficam no alerta até às 16h34, e a rotina e indicada enquanto durar este período negativo no trabalho e vida pessoal. Após este horário, os cuidados serão dos aquarianos nos próximos dois dias e meio.

Áries – Nesta fase terá oportunidades na área profissional e chances de realizar negócios em parceria. Ótima vibração para cuidar do visual. Solução de problemas do lar. Organismo equilibrado. Amor agitado. C. 449 M. 9867

Touro – Período em que tudo esta bem, e graças ao seu otimismo conseguirá acertar a maior parte dos negócios e trabalho. Fase que conquistará a estabilidade financeira. Amor em paz. C. 320 M. 7696

Gêmeos – Dia que recebe apoio na área profissional com chances de acertar problemas financeiros. Tudo se encaixa para ter o sucesso que busca. Mercúrio, trará novos amigos além de harmonia no amor. C. 181 M. 6155

Câncer – Você vive uma fase de total tranquilidade no seu lar, no trabalho e conseguirá acertar os negócios da família. Surpresas positivas na área financeira. Amor suave e cheio de novidades. C. 031 M. 3028

Leão – Você sabe que todo ano nesta fase o Sol o desfavorece. Mas, neste período Vênus e Júpiter influenciam positivamente, ajudando a superar a maior parte dos problemas. Vá com calma, evite novos negócios. C. 570 M. 0938

Virgem – Dia que deve usar sua energia positiva e dar apoio às pessoas com quem trabalha ou negocia. Evite novos gastos e não discuta com a família. Seja mais prestativo com todos. A vida amorosa ganha estímulos. C. 916 M. 1704

Libra – Fase que você passa uma boa energia no lar e trabalho. Conseguirá reforçar seus negócios e acertar o setor financeiro. Afaste a insegurança da vida afetiva, não há problemas, apoio do seu amor. C. 698 M. 8276

Escorpião – O dia será positivo no trabalho e vida familiar. Organize seus negócios, pode sair para início de novos projetos. Fase de mais saúde, amor, paz e chances de viagens. Conte com Touro. C. 765 M. 2953

Sagitário – Fase que deve ser mais prestativo e esperar harmonia com a família e seu amor. Preocupação com novos negócios, mas haverá chance de acertar as dificuldades. Júpiter promete energia. Saúde ótima. C. 807 M. 4482

Capricórnio – Você ainda acorda no alerta, a Lua só estará no seu signo às 16h34. Deixe as decisões profissionais e financeiras para o período da tarde. Não crie problemas com parentes. No amor terá grande prazer. C. 229 M. 5647

Aquário – Período movimentado no lar e nos negócios. Mas a partir das 16h34, entrará no alerta, serão dois dia e meio difíceis com a influência da Lua, na sua 12ª casa. Se programe, evite mudanças no trabalho. C. 654 M. 9311

Peixes – Dia repleto de boas energias no trabalho, no lar e no amor. Você esta com tudo para resolver os negócios e finanças. Intuição forte para acertar seus projetos e contar com a família. Esta mais apaixonado. C. 486 M. 2504

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