Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 01/03/2026

Os piscianos possuem uma grande criatividade, intuição, gosto pelas artes e senso humanitário. É um impulsivo que sofre muito pelo excesso de susceptibilidade. Aprecia o elogio e quando sua capacidade é reconhecida dá o máximo de si mesmo a fim de justificar essa apreciação. Deve cultivar a objetividade e o senso prático para evitar as indecisões que lhe são típicas diante dos fatos negativos da vida.

Quem nasceu hoje

A perseverança é uma de suas maiores virtudes. Quando idealiza um projeto só para na hora que alcança esse objetivo. A simpatia é outra característica desse nativo. Facilidade para trabalhos artísticos. É convincente, forte e meticuloso.

Alerta

Os leoninos passam o domingo no alerta, e a rotina deve ser sua aliada enquanto estiver neste período negativo. Fique longe de ambientes agitados. No amor, o diálogo será o caminho da boa convivência. Saúde em leve baixa.

Áries – Sabe impor sua vontade. É independente e quer conquistar seu espaço. Incentive as atividades que estimulem o raciocínio dele. É o primeiro signo do zodíaco e simboliza a audácia. Tem como característica a ação. C. 571 M. 6782

Touro – Persistente, vaidoso e individualista. Costuma reclamar de não ser compreendido. Saiba impor limites a ele. É a segunda constelação e simboliza a produtividade. Estes nativos têm a obstinação como meta. C. 637 M. 3651

Gêmeos – É uma criança curiosa e gosta de aprender. O apoio dos pais é importante, mas detesta que fiquem cobrando. Terceira constelação zodiacal simboliza a inteligência e mobilidade. É um signo de ar. C. 413 M. 5364

Câncer – Quando criança, costuma ser preguiçoso e dependente dos pais. Procure apoiá-lo e estimulá-lo. É a quarta constelação e simboliza a imaginação. Sua característica é a impressionabilidade. C. 205 M. 7590

Leão – Gosta de liberdade. Os pais devem agir com autoridade porque quando ele quer alguma coisa não descansa até conseguir. Quinta constelação e simboliza a soberania. Sua característica é a generosidade. C. 927 M. 0915

Virgem – Organizado e dedicado aos estudos, não é de demonstrar carinho, mas aprecia a atenção. Tem mania de perfeição. Sua constelação simboliza a assimilação. Sua característica é a parcialidade. C. 385 M. 4829

Libra – Sensível, magoa-se com facilidade, mas não guarda rancor. Costuma fazer manha exigindo habilidade para lidar com ele. É muito comunicativo. É a sétima constelação e simboliza a Justiça e Igualdade. C. 737 M. 2046

Escorpião – Apesar de ser apegado à família não admite interferência. Agir com delicadeza é fundamental para não deixá-lo nervoso. Oitava constelação simboliza a renovação e combatividade. C. 094 M. 8633

Sagitário – Otimista, apegado a aventura e inconstante. Parece rude e tem gênio forte. Isso exige jogo de cintura dos outros. Nona constelação simboliza a cultura e a generosidade pessoal. C. 875 M. 3289

Capricórnio – Costuma ser responsável e respeitar os pais. Tem dificuldade de demonstrar o que sente. É a décima constelação e simboliza a realização e tem como principal característica a conservação. C. 156 M. 9107

Aquário – É alegre. Não costuma seguir regras e exige tolerância dos pais. Não dá muito ouvido ás criticas e gosta de receber elogios e apoio. Simboliza o progresso e a característica a intelectualidade. C. 463 M. 1529

Peixes – É preguiçoso e foge das obrigações. Precisa ser educado de maneira carinhosa. Costuma se isolar quando é repreendido. Este signo simboliza o humanismo. É um signo de impressionabilidade. C. 740 M. 6472

