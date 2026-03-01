Horóscopo
Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 01/03/2026
Os piscianos possuem uma grande criatividade, intuição, gosto pelas artes e senso humanitário. É um impulsivo que sofre muito pelo excesso de susceptibilidade. Aprecia o elogio e quando sua capacidade é reconhecida dá o máximo de si mesmo a fim de justificar essa apreciação. Deve cultivar a objetividade e o senso prático para evitar as indecisões que lhe são típicas diante dos fatos negativos da vida.
Quem nasceu hoje
A perseverança é uma de suas maiores virtudes. Quando idealiza um projeto só para na hora que alcança esse objetivo. A simpatia é outra característica desse nativo. Facilidade para trabalhos artísticos. É convincente, forte e meticuloso.
Alerta
Os leoninos passam o domingo no alerta, e a rotina deve ser sua aliada enquanto estiver neste período negativo. Fique longe de ambientes agitados. No amor, o diálogo será o caminho da boa convivência. Saúde em leve baixa.
Áries – Sabe impor sua vontade. É independente e quer conquistar seu espaço. Incentive as atividades que estimulem o raciocínio dele. É o primeiro signo do zodíaco e simboliza a audácia. Tem como característica a ação. C. 571 M. 6782
Touro – Persistente, vaidoso e individualista. Costuma reclamar de não ser compreendido. Saiba impor limites a ele. É a segunda constelação e simboliza a produtividade. Estes nativos têm a obstinação como meta. C. 637 M. 3651
Gêmeos – É uma criança curiosa e gosta de aprender. O apoio dos pais é importante, mas detesta que fiquem cobrando. Terceira constelação zodiacal simboliza a inteligência e mobilidade. É um signo de ar. C. 413 M. 5364
Câncer – Quando criança, costuma ser preguiçoso e dependente dos pais. Procure apoiá-lo e estimulá-lo. É a quarta constelação e simboliza a imaginação. Sua característica é a impressionabilidade. C. 205 M. 7590
Leão – Gosta de liberdade. Os pais devem agir com autoridade porque quando ele quer alguma coisa não descansa até conseguir. Quinta constelação e simboliza a soberania. Sua característica é a generosidade. C. 927 M. 0915
Virgem – Organizado e dedicado aos estudos, não é de demonstrar carinho, mas aprecia a atenção. Tem mania de perfeição. Sua constelação simboliza a assimilação. Sua característica é a parcialidade. C. 385 M. 4829
Libra – Sensível, magoa-se com facilidade, mas não guarda rancor. Costuma fazer manha exigindo habilidade para lidar com ele. É muito comunicativo. É a sétima constelação e simboliza a Justiça e Igualdade. C. 737 M. 2046
Escorpião – Apesar de ser apegado à família não admite interferência. Agir com delicadeza é fundamental para não deixá-lo nervoso. Oitava constelação simboliza a renovação e combatividade. C. 094 M. 8633
Sagitário – Otimista, apegado a aventura e inconstante. Parece rude e tem gênio forte. Isso exige jogo de cintura dos outros. Nona constelação simboliza a cultura e a generosidade pessoal. C. 875 M. 3289
Capricórnio – Costuma ser responsável e respeitar os pais. Tem dificuldade de demonstrar o que sente. É a décima constelação e simboliza a realização e tem como principal característica a conservação. C. 156 M. 9107
Aquário – É alegre. Não costuma seguir regras e exige tolerância dos pais. Não dá muito ouvido ás criticas e gosta de receber elogios e apoio. Simboliza o progresso e a característica a intelectualidade. C. 463 M. 1529
Peixes – É preguiçoso e foge das obrigações. Precisa ser educado de maneira carinhosa. Costuma se isolar quando é repreendido. Este signo simboliza o humanismo. É um signo de impressionabilidade. C. 740 M. 6472
Novorizontino elimina Corinthians e avança à final do Paulistão
O Novorizontino escreveu seu nome na história do futebol paulista ao eliminar o Corinthians com uma vitória por 1 a...
Cruzeiro garante vaga na final do Mineirão com gol nos acréscimos
Em um jogo emocionante no Mineirão, o Cruzeiro confirmou sua presença na final do Campeonato Mineiro após vencer o Pouso...
PF faz fiscalização em estádio onde acontece final do Campeonato Paranaense de Futebol
Ponta Grossa/PR. A Polícia Federal realiza, neste sábado 28/2, uma ação de fiscalização na empresa responsável pela segurança privada no...
Filha é atingida por tiros no velório da mãe e bala acerta caixão
Testemunhas relataram que os disparos partiram de dois homens em uma motocicleta dourada O que era para ser um momento...
Uma taça de vinho pode aumentar a gordura corporal? A ciência responde
Uma nova pesquisa internacional acendeu o sinal amarelo para quem considera o álcool diário algo inofensivo. O estudo indica que...
Suspeito de matar a mãe é decapitado com lâmina de barbear na cadeia
Um homem de 31 anos, identificado como Washington Ramos Brito, morreu na madrugada deste sábado (28) dentro do Centro de...
FA 1441 / 14 DE FEVEREIRO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1440 / 07 DE FEVEREIRO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
São Mateus
Forte chuva com raios e trovões provocam alagamentos em São Mateus; vídeos
O final da tarde desta sexta-feira (27) escureceu como se fosse noite em São Mateus, no Norte do Espírito Santo....
Aposta de São Mateus fatura R$ 33 mil na Mega-Sena
Uma aposta feita em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, garantiu um prêmio de R$ 33.510,78 ao acertar a...
Qualificação | Senac de São Mateus abre 72 vagas gratuitas para Inglês e Informática
O Senac de São Mateus está com 72 vagas abertas para cursos gratuitos de Inglês Básico, Inglês Avançado e Informática...
Regional
Acidente no Norte do ES deixa uma pessoa morta e outra ferida
Uma pessoa morreu e outra ficou ferida após o carro em que estavam colidir contra um talude na BR-101, em...
Adolescente é apreendido suspeito de participação em roubo de R$ 27 mil
Um adolescente suspeito de participação no roubo de R$ 27 mil no Centro de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo,...
Motociclista morre após colidir com caminhão na BR 101 no Norte do ES
Um motociclista morreu após colidir de frente com um caminhão no km 164 da BR-101, em Linhares, no Norte do...
Estadual
Detento morre após agressão dentro de cela em Vila Velha
Um detento de 28 anos morreu após ser agredido por outro preso na noite de sexta-feira (27), na Penitenciária Estadual...
150 capixabas só fazem aniversário a cada 4 anos
Os números mostram que o grupo que faz aniversário é pequeno, mas constante. Tem capixaba que comemora aniversário todos os...
Espírito Santo recebe três novos alertas de chuvas intensas e alagamentos
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu neste sábado (28) três novos alertas de chuvas intensas e acumulado para o...
Nacional
Paciente pode amputar parte das nádegas e família acusa hospital de negligência
O autônomo José Marques Barbosa, de 62 anos, pode precisar amputar parte das nádegas após complicações durante internação no Hospital...
Morre o diretor e ator Dennis Carvalho aos 78 anos
O ator e diretor Dennis Carvalho morreu aos 78 anos neste sábado (28). A informação foi confirmada pelo Hospital Copa...
Conta de luz segue com bandeira tarifária verde em março
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) confirmou nesta sexta-feira (27) a manutenção da bandeira tarifária verde no mês de março....
Policial
Neam de Itapemirim prende mulher em flagrante por extorsão, agressão e ameaça contra idosa
O Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher, Criança, Adolescente e Idoso (Neam) de Itapemirim, com apoio da equipe da 9ª...
PCES cumpre mandado de prisão por descumprimento de medida protetiva em Pedro Canário
A Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Pedro Canário, cumpriu,...
Polícia Civil prende suspeito de estupro de vulnerável em Linhares
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Conceição da Barra, em ação...
ENTRETENIMENTO
Vivi Noronha ganha pedido de namoro surpresa na madrugada: ‘Anel gigante’
Da Fúria, de 22 anos, foi surpreendida na madrugada deste sábado (28), com um pedido de namoro preparado por Da...
Namorado de Gracyanne Barbosa se declara durante momento a dois: ‘Importante’
O empresário Gabriel Cardoso, atual namorado de Gracyanne Barbosa, mostrou que está vivendo o romance em clima de intensidade. Neste...
Isabelle Nogueira mostra transformação do quarto e celebra conquista: ‘Ficou perfeito’
POLÍTICA
Iniciativa obriga rampa acessível em todas as faixas de pedestres do ES
O deputado Lucas Polese (PL) quer que todas as faixas de pedestres do estado tenham rampas de acessibilidade para pessoas...
Projeto obriga rampa acessível em todas as faixas de pedestres do ES
O deputado Lucas Polese (PL) quer que todas as faixas de pedestres do estado tenham rampas de acessibilidade para pessoas...
Sessão reforça papel do comércio exterior para o ES
Vinte e quatro pessoas foram homenageadas pela Assembleia Legislativa (Ales) por seu trabalho no segmento do comércio exterior. Elas receberam...
Esportes
Flamengo perde Recopa para o Lanús no Maracanã
Em uma noite de drama no Maracanã, o Flamengo não conseguiu virar o placar contra o Lanús e acabou derrotado...
Neymar brilha e Santos vence o Vasco no Brasileirão
O Santos conquistou sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro de 2026 ao derrotar o Vasco por 2 a 1, nesta...
Palmeiras vence o Fluminense e mantém liderança no Brasileirão
O Palmeiras segue imbatível no Campeonato Brasileiro. Em um jogo de extremos na noite desta quarta-feira, o Verdão aproveitou o...
