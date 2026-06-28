Homem é preso após perseguição e ser encontrado escondido no forro de casa em São Mateus

Um homem de 23 anos foi preso na noite deste sábado (27), no bairro Nova Era, em São Mateus, após tentar fugir da Polícia Militar e se esconder no forro de uma residência. Com ele, os policiais apreenderam uma pistola calibre .40, de uso restrito, municiada com 14 cartuchos.

De acordo com a PM, durante patrulhamento na região, dois suspeitos correram ao perceber a aproximação das viaturas. Durante a fuga, um dos homens foi visto retirando uma arma da cintura antes de invadir uma residência na tentativa de escapar dos militares.

Com autorização da moradora, as equipes realizaram buscas no imóvel e encontraram o suspeito escondido na laje, acima do forro da casa. A pistola que havia sido descartada durante a perseguição foi localizada sobre o telhado de uma residência vizinha.

O homem sofreu um ferimento no pé durante a fuga, recebeu atendimento médico e, posteriormente, foi encaminhado para a Delegacia Regional de São Mateus, juntamente com a arma apreendida.

Ele foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).

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