Gracyanne Barbosa mostra bumbum grandão em dia de praia com biquíni minúsculo

Por essa ninguém esperava! Gracyanne Barbosa marcou sua estreia nas plataformas de conteúdo adulto e não deixou de causar no Instagram durante o domingo (22) ao publicar uma sequência de fotos dignas de uma verdadeira musa do OnlyFans!

Na ocasião, a musa aproveitou para curtir um dia de praia e não deixou de mostrar toda a sua boa forma enquanto posava bem à vontade com um biquíni azul que não se destacou, já que a musa fitness estava ostentando bem mais que somente seu bronzeado perfeito! “Sunday Bumday”, declarou a morena na legenda.

“Quem tem joga, né, Brasil?”, brincou uma seguidora nos comentários da publicação. “Quem deixou essa sereia sair do mar?”, disparou outro fã da influenciadora fitness. “Nunca vi um glúteo mais perfeito que esse, minha meta”, declarou uma seguidora, exaltando o shape perfeito da musa.

Gracyanne Barbosa fala sobre decisão de criar perfil em plataforma de conteúdo adulto

Veio aí! Recentemente, a musa Gracyanne Barbosa revelou aos fãs do Instagram que se rendeu ao mundo do OnlyFans e afirmou que criou seu perfil. Durante um bate-papo com os seguidores, a morena afirmou que apenas criou seu próprio perfil depois de diversas tentativas de criarem fakes no OnlyFans e no Privacy, que é uma plataforma brasileira.

“Depois de tentarem criar perfis fakes com meu nome/foto, resolvi criar o meu, mas ainda não está ativo. Quando estiver, aviso aqui para vocês. Qualquer outro que não seja esse, é fake, tá?”, garantiu a musa, que foi questionada por um fã através de uma caixinha de perguntas no Instagram Stories.

