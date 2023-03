Geisy Arruda se exibe de biquíni rosinha, entra na piscina e avisa: “Estou pra adoção”; vídeo

Geisy Arruda deixou os fãs do Instagram completamente chocados nesta sexta-feira (03) durante sua viagem ao Rio de Janeiro e lançou tendência com um look de piscina que rendeu milhares de elogios para a musa do OnlyFans na ocasião!

Dessa vez, a famosa apostou numa produção trabalhada em peças neon para chamar ainda mais atenção entre os seguidores. Antes de renovar o bronzeado, a musa surgiu ostentando sua boa forma com uma saída de praia “arrastão” e, claro, deu o que falar nas redes sociais! “Me iludiu aí, é? Tô pra adoção!”, brincou na legenda.

“Essa mulher se tornou minha inspiração com esses looks sensacionais”, afirmou uma seguidora da musa nos comentários da publicação. “Não estava esperando por um vídeo desses pra animar meu dia”, celebrou outro fã da influenciadora. “Bem que eu gostaria de ter tudo isso pra mim”, brincou um terceiro.

Geisy Arruda quebra silêncio sobre cirurgia íntima: “Há dez anos, era realmente um tabu”

Pioneira! Recentemente, Geisy Arruda comentou sobre sua polêmica cirurgia íntima, que, atualmente, se tornou febre entre as famosas. A influenciadora abriu o jogo sobre o procedimento que recebeu o nome de ninfoplastia e afirmou que chegou a receber críticas na época por falar abertamente sobre o assunto.

“Há dez anos, era realmente um tabu, as pessoas não falavam sobre, as mulheres tinham muita vergonha dos próprios corpos. Quando eu fiz, eu fui tão cancelada por contar cada detalhe. Até as feministas me xingaram por me expor demais”, contou Geisy Arruda.

“Nunca entendi porque era tão proibido. Hoje, vejo várias mulheres fazendo. Tive que fazer no hospital, no centro cirúrgico. Hoje, se faz em qualquer clínica de estética. Eu corri para que as mulheres pudessem andar com suas vaginas lindas novamente”, explicou a influenciadora.

