FOTOS | Simaria se sente empoderada em fotos sensuais: “Meu corpo é muito bom”

Começando bem a semana, quem participa da live do iG nesta segunda-feira (27) é a atriz Klara Castanho (@klarafgcastanho). Ela estará ao vivo às 17h no Instagram @portal_ig para conversar com a repórter Gabrielle Pedro sobre vida pessoal e carreira.

Reprodução/Instagram Klara Castanho faz live com o iG nesta segunda

Klara estreou na televisão ainda criança. Um de seus primeiros papeis de destaque foi em “Viver a Vida”, em 2009. Recentemente, Klara atuou em “Tudo por um Popstar” e na série “Mal Me Quer”. Em breve, ela estará nas telonas no filme “DPA 3 – Uma Aventura no Fim do Mundo”.