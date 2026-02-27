Forte chuva com raios e trovões provocam alagamentos em São Mateus; vídeos

O final da tarde desta sexta-feira (27) escureceu como se fosse noite em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Um temporal intenso, acompanhado de muitos raios e trovões, caiu sobre a cidade e provocou alagamentos em ruas e avenidas, assustando moradores.

Segundo informações dos órgãos competentes, em pouco mais de uma hora choveu mais de 50 milímetros no município, volume suficiente para causar transtornos rápidos no escoamento da água.

Registros dos moradores

Internautas enviaram diversos vídeos (ver abaixo) mostrando vias tomadas pela água, evidenciando a força da chuva.

Impactos do temporal

Durante a chuva, foi comum encontrar ruas e avenidas alagadas. O trânsito ficou bastante caótico e moradores ficaram apreensivos com a grande quantidade de raios e trovões.

Orientações oficiais

A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros orientam:

Evitar áreas alagadas

Não enfrentar enxurradas

Buscar abrigo seguro durante descargas elétricas

Até o momento, não há registro oficial de feridos.

VÌDEO:

