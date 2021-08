Flávia Alessandra posa só de meias em clique ousado: “Bateu um friozinho”

Cada um lida com o frio como pode! Flávia Alessandra preferiu agasalhar os pés e fazer a temperatura das redes sociais subir com uma foto ousada neste domingo (15). Sim, o acessório foi o único item de vestuário escolhido para a atriz para o clique compartilhado com seus seguidores.

“Bate um friozinho e já boto a meia no pé. Quem mais é assim?”, brincou a loura, na legenda da publicação feita no Instagram.

O registro rendeu uma série de elogios de fãs e amigos famosos da atriz. “Mas vá! Rainha”, comentou a intérprete Paula Braun.

“Quase que minha Internet caiu com essa chuvarada de beleza”, disse uma admiradora. “Mas já chega assim? Nem deu pra colocar um colete e você vem com esse tiro”, afirmou outra, fazendo graça. “Tá com dor nas costas, não? De carregar o peso de ser perfeita?”, completou uma terceira.