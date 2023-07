Festival Nacional Forró de Itaúnas vai reunir mais de 80 atrações em 2023

A 21ª edição do Festival Nacional Forró de Itaúnas – FENFIT – começa no próximo dia 15, na vila de Itaúnas, em Conceição da Barra. Durante oito dias de programação, o evento contará com mais de 80 atrações nacionais e internacionais.

Realizado no Bar Forró, a casa de shows tradicionais com mais de 35 anos de história e com atuação cultural, o festival segue até 22 de julho, com 24 horas de projeto e mais de 80 shows, oficinas, formações e encontros.

Entre as atrações está o grupo Falamansa, que já é conhecido da cidade por sempre garantir presença no festival. Este ano, o evento espera um público estimado em mais de 4 mil pessoas dentro do Bar Forró.

Além de artistas do Espírito Santo, o festival também traz atrações de outros estados, como Rio de Janeiro, Alagoas, Paraíba, Bahia, Minas Gerais, Distrito Federal, Pernambuco, Roraima, Rio Grande do Norte, e várias outras partes do mundo.

Nesta edição, além da tradicional competição de música que estimula e premia músicas autorais, acontecem mais duas modalidades: A competição de DJ´s e dançarinos(as).

Também será possível se qualificar em diversas atividades a partir de oficinas exclusivas de formação em música, dança, empreendedorismo e cultura popular, tudo isso incluído no passaporte.

Confira a programação:

Mestre de Cerimônias:

Toinho Mendes (PB) – Ator, Poeta e Repentista

Programação Café Brasil – Dia – 06H às 21H

– Oficinas de Dança

– Oficinas de Música

– Formações

– Concurso de DJ´s

– Concurso de Dança – Maria Bonita e Lampião

Programação BAR Forró – Noite – 21H às 05H

15/07 – Dia 1️

• Shows:

DJ

Amanda Requião (ES)

Bloco Caramuela (RJ)

Mestre Gennaro (AL)

Trio Fogumano (ES)

16/07 – Dia 2

• Shows:

DJ

Diana do Sertão (PB)

Falamansa (SP)

Trio Rocha o Nó (ES)

Concurso Música

Emili Pinheiro (BA)

Flor de Pequi (ES)

Louise e Robson Junio (MG)

Luan Nascimento (PE)

Quarteto Bombinha (BA)

Xaxiado (SP)

17/07 – Dia 3️

• Shows

DJ

Aluízio Cruz (SE)

Bloco Caramuela (RJ)

Fabiano Santana (AL)

Xaxado Novo (SP)

Concurso Música

Eloisa Olinto (PB)

Gilvan Lima (SE)

Litieh (DF)

Maria Carmen (PE)

Nando Gois (BA)

Sheila Santos (ES)

18/07 – Dia 4️

• Shows

DJ

Assisão (PE)

Trio Macaíba (SP)

Trio Maracá (ES)

Trio Sabiá (SP)

Concurso Música

Anne Louise (RR)

As Fulô do Cerrado (DF)

Cesar Amaral (PE)

Pé na Estrada (RJ)

PH do Acordeon (BA)

Vitor Mariá (BA)

19/07 – Dia 5️

• Shows

DJ

Benício Guimarães (AL)

Itallo Costa (PE)

Encontro de Sanfoneiros:

– Trio Sabiá (SP)

– Joquinha Almeida (SP)

– Mestre Gennaro (AL)

– Fabiano Santana (AL)

– Aluízio Cruz (SE)

Concurso Música

Balança Eu (SE)

Ivan Greg (PE)

Nat Pires e os Ciganos (DF)

Parmenio Leite (MG)

Luana Ingry (BA)

Trio Rapa de Juá (BA)

20/07 – Dia 6️

• Shows

DJ

Luiz Marreta (ES)

Trio Dona Zefa (SP)

Projeto Maria Forrozeira:

– Thais Nogueira (SE)

– Deusa do Forró (RN)

Concurso Música

6 Bandas concorrentes – Final

21/07 – Dia 7️

• Shows

DJ

Forrofiá (ES)

Itallo Costa (PE) e convidado surpresa

Bloco Caramuela (RJ)

Concurso Música

6 Bandas concorrentes – Final

22/07 – Dia 8️

Bloco Caramuela (RJ)

Campeões FENFIT DJ

Campeões FENFIT MÚSICA

Campeões FENFIT DANÇA

Campeão Festival Forró da Lua Cheia

Lucy Alves (PB)

Trio Dona Zefa (SP)