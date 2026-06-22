Ex-comandante do 13º BPM assume Secretaria Municipal de Defesa Social em São Mateus

Coronel da reserva da PMES, Jefson Coelho Correia acumula mais de 30 anos de experiência na segurança pública e gestão estratégica

A Prefeitura de São Mateus oficializou a posse de Jefson Coelho Correia como novo secretário municipal de Defesa Social. Coronel da Reserva da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), o novo gestor chega ao cargo com uma trajetória de 31 anos dedicados à segurança pública, à gestão estratégica e ao fortalecimento das políticas de proteção à população.

Formado em Ciências Policiais, Direito e Administração de Empresas, Jefson possui especializações nas respectivas áreas e, ao longo da carreira, exerceu diversas funções operacionais e administrativas, acumulando ampla experiência em liderança e gestão.

O novo secretário também atuou na formação de profissionais da segurança pública, sendo instrutor de Tiro Policial e de disciplinas ligadas ao Direito na Academia da Polícia Militar do Espírito Santo. Além disso, foi um dos precursores do antigo Grupo de Apoio Operacional (GAO), atualmente denominado Força Tática, implantando a primeira equipe da modalidade no Estado e contribuindo para a expansão do modelo em diferentes unidades da corporação.

Durante sete anos, integrou a Assessoria Militar do Governador do Estado, experiência que ampliou sua atuação na gestão estratégica e na articulação institucional. Entre 2021 e 2024, comandou o 13º Batalhão da Polícia Militar, em São Mateus, fortalecendo sua ligação com o município e aprofundando o conhecimento sobre as demandas locais relacionadas à segurança pública. Sua trajetória na PMES foi concluída no cargo de Controlador-Geral da corporação.

A nomeação de Jefson Coelho Correia reforça o compromisso da administração municipal com o fortalecimento das ações preventivas, a integração entre as forças de segurança e a implementação de estratégias voltadas à promoção da ordem pública e do bem-estar da população.

A Secretaria Municipal de Defesa Social desempenha papel estratégico no município, coordenando ações voltadas à proteção dos cidadãos, ao ordenamento urbano e ao fortalecimento da parceria entre o poder público e as instituições responsáveis pela segurança. Com a experiência do novo secretário, a Prefeitura busca consolidar políticas públicas cada vez mais eficientes, baseadas no planejamento, na inteligência e na atuação integrada dos órgãos de segurança.

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