Estudante de medicina é morta a facadas em MG; namorado acaba preso

Acadêmica de medicina foi encontrada morta dentro do apartamento em Barbacena (MG); o caso é investigado como feminicídio

A estudante de medicina Letícia de Morais Vasconcelos Rodrigues, de 40 anos, foi morta a facadas dentro do apartamento onde morava, em Barbacena, Minas Gerais, na noite desse sábado (27/6). O principal suspeito do crime é o namorado da vítima, Gustavo Dutra Lima, de 25 anos, preso na manhã desse domingo (28/6).

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e confirmou a morte da estudante ainda no local. Ela apresentava diversas perfurações e cortes no pescoço e nas costas.

De acordo com a PM, o corpo foi localizado pelo ex-marido da estudante, depois que uma amiga estranhou o desaparecimento dela e pediu que ele fosse até o imóvel.

A Polícia Militar realizou buscas e localizou Gustavo Dutra Lima na cidade de Bom Jardim de Minas, onde ele foi preso. Até o momento, a defesa do suspeito não havia se manifestado.

As causas da morte e a motivação do crime serão investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

Faculdade lamenta morte

Nas redes sociais, a Faculdade de Medicina de Barbacena publicou uma nota de pesar lamentando a morte da aluna.

“A Faculdade de Medicina de Barbacena manifesta, com profundo pesar, o falecimento de Letícia de Morais Vasconcelos Rodrigues, acadêmica desta instituição, cuja perda causa imensa tristeza em toda a comunidade acadêmica”, diz um trecho da nota.

A instituição também prestou solidariedade aos familiares e amigos da estudante.

“Consternados, a Presidência, a Direção, os professores e os funcionários da Faculdade de Medicina de Barbacena prestam seus mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos.”

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