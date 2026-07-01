Encontro das Águas debate soluções e planos de crise contra a estiagem em São Mateus

O auditório do Sesc São Mateus ficou lotado durante a primeira edição do Encontro das Águas, evento promovido pelo Grupo SIM que reuniu especialistas, gestores públicos, representantes do setor produtivo e acadêmicos para discutir sustentabilidade, mudanças climáticas e segurança hídrica no Norte do Espírito Santo.

Com o tema voltado para a preservação e gestão dos recursos hídricos, o encontro buscou construir soluções para enfrentar os desafios provocados pela estiagem e pelas mudanças climáticas, reforçando a importância da água como um ativo estratégico para a vida, a economia e o desenvolvimento sustentável.

Autoridades e especialistas participaram dos debates

A abertura institucional contou com a presença do secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Victor Ricciardi Rocha, que apresentou as diretrizes estaduais voltadas à gestão hídrica, adaptação climática e sustentabilidade.

Na sequência, a palestra magna foi ministrada pelo professor doutor Marcos da Cunha Teixeira, da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), que destacou a vulnerabilidade dos territórios capixabas diante das mudanças climáticas e abordou o Plano de Ação Estadual de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca (PAE-ES).

Água, clima e desenvolvimento em pauta

Os debates foram organizados em dois grandes eixos temáticos. O primeiro, Água, Clima e Desenvolvimento, abordou planejamento territorial, governança, agricultura irrigada e a necessidade de garantir segurança hídrica para as futuras gerações.

Já o painel O Que Já Está Dando Certo apresentou experiências exitosas desenvolvidas no Espírito Santo, incluindo projetos de inovação tecnológica, reúso da água, recuperação de nascentes e soluções baseadas na natureza.

Prefeitura apresenta medidas preventivas contra a estiagem

Durante o evento, o prefeito de São Mateus, Marcus Batista, destacou a importância da agricultura para a economia local, ressaltando que o setor é um dos mais afetados durante períodos prolongados de seca.

O prefeito afirmou que o município já estruturou um Comitê de Crise para monitorar os impactos da estiagem e os riscos de salinização da água, além de desenvolver ações preventivas para garantir o abastecimento da população.

Entre as medidas anunciadas estão:

Locação preventiva de 15 carretas-pipa, cada uma com capacidade para 45 mil litros de água;

Perfuração de mais 15 grandes poços artesianos no município;

Manutenção contínua, limpeza e vistorias nos poços já existentes para assegurar a estabilidade do sistema de abastecimento.

“Sairemos daqui com ideias novas e boas propostas para ver o que podemos fazer em benefício da nossa população”, destacou Marcus Batista.

Carta das Águas será o legado do encontro

Um dos principais resultados do evento será a elaboração da Carta das Águas, documento coordenado pela Agência Estadual de Recursos Hídricos (AGERH), que reunirá recomendações, compromissos e diretrizes construídas durante o encontro.

A iniciativa pretende fortalecer e modernizar a gestão hídrica no Espírito Santo, promovendo a integração entre poder público, setor produtivo, pesquisadores e sociedade civil na busca por soluções para enfrentar os desafios climáticos e garantir a segurança hídrica das próximas gerações.

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