Connect with us

Nacional

Empina, toma e mama: fila do “bumbum guloso” ferve atrás de atacadão; vídeo

Published

17 minutos ago

on

Foto | Vídeo

O papo é direto, sem curvas ou sutilezas. No submundo da QS 3, a regra é clara: o sexo oral é quase obrigatório na hora da brincadeira

Sob o manto da madrugada densa e silenciosa, existe um trecho de asfalto em Taguatinga Sul que ignora o sono e as convenções. Atrás de um grande mercado atacadista na QS 3, a geografia da cidade se transforma. Ali, a iluminação pública é uma lembrança distante, e o que impera é o breu, interrompido apenas pelo brilho de faróis que cortam a pista como lâminas de luz, revelando, por breves segundos, o que muitos preferem manter no escuro: sexo intenso, rápido e sem compromisso.

A rua, abraçada por áreas verdes que parecem vigiar o local em silêncio, torna-se o palco de um ritual frenético. Não há nomes, apresentações e muito menos promessas de um amanhã. O que se vê é uma fila de veículos, parados no acostamento, quase encostados uns nos outros, lembrando um drive-thru distópico, onde o produto consumido é o sexo e o pagamento é o risco do prazer proibido. Carros elétricos, importados de luxo e os mais populares se misturam sem distinção.

Mesmo quando a chuva resolveu castigar o chão, na última sexta-feira (20/2), a temperatura não caiu. Pelo contrário: a umidade externa encontrou o calor humano dentro dos veículos, resultando em vidros tão embaçados que ocultavam as identidades, mas denunciavam o vaivém rítmico e vigoroso dos corpos.

Porta aberta e olhar voraz

A dinâmica é de uma eficiência quase mecânica. A reportagem acompanhou o fluxo e notou que o diálogo ali é uma língua morta. O papo é direto, sem curvas ou sutilezas. O desejo é urgente e vocalizado em gemidos. No submundo da QS 3, a regra é clara: o sexo oral é prefácio quase obrigatório. Uma espécie de senha de entrada para o que vem a seguir.

O que mais impressiona é a exposição visceral. Em muitos pontos da fila, a porta do carro permanece aberta, servindo apenas como um escudo simbólico. A cena se repete: um homem, parcialmente dentro do veículo, usa o banco do motorista como apoio, enquanto o parceiro, do lado de fora e sob a chuva fina, executa o serviço com uma fome que ignora o desconforto.

Ao redor, o voyeurismo não é apenas aceito: é combustível. Outros frequentadores, excitados pela cena, formam um círculo de sombras, masturbando-se enquanto aguardam a vez de entrar na dança. É um ecossistema de luxúria onde a privacidade é o menor dos interesses.

Sem julgamentos

Em um dos momentos mais surreais da madrugada, um veículo estacionado revelava um contraste bizarro: uma mulher sentada calmamente no banco do carona, enquanto no banco de trás, a poucos centímetros de sua nuca, o sexo corria solto entre dois homens, alheios a qualquer julgamento.

O fluxo é ininterrupto. Conforme um carro deixa a fila, satisfeito ou apressado pelo relógio, outro ocupa a vaga quase instantaneamente. Novas figuras chegam, as calças descem, e o “couro come”, literalmente. A resistência física e a busca pelo ápice parecem não ter fim, em uma coreografia de suor e anonimato que persiste durante toda a madrugada.

A festa lasciva só conheceu o seu crepúsculo quando a natureza se impôs. Por volta das 3h da manhã, quando a chuva apertou e o frio começou a cortar a pele, os motores foram ligados um a um. Em minutos, a rua da QS 3 voltou a ser apenas um trecho deserto de asfalto escuro, guardando entre as árvores os segredos de uma noite onde o prazer não teve rosto, mas proporcionou uma intensidade avassaladora.

VÍDEO:

Sexo em público é crime

Segundo a Polícia Civil do DF, os homens flagrados “se divertindo” no meio da rua ferem o Código Penal Brasileiro, já que praticar sexo em público é crime. Ele se enquadra no artigo 233, que se refere à prática de ato obsceno. A pena prevista para esse tipo de contravenção varia de 3 meses a 1 ano de prisão ou multa. O crime é registrado como contravenção penal.

*As informações são do Metrópoles

📲 Curtiu essa notícia? Siga o FA NOTÍCIAS
No Twitter, Facebook e Instagram.
Entre nos grupos  WhatsApp e Telegram!
Venha participar do nosso canal de notícias no WhatsApp

 

Comente Abaixo
Related Topics:
Nacional1 minuto ago

Garotas do job: grupo alvo da polícia anunciava prostituição no Roblox

O ambiente virtual reproduzia cenários com exaltação a facções criminosas, simulação de uso de drogas e armas A Polícia Civil...
Nacional4 minutos ago

Homem mata mulher com fio de telefone e leva corpo à UPA: “Suicídio”

Conforme apurado pela polícia, o suspeito teria pressionado o médico a atestar suicídio Uma mulher de 36 anos foi vítima...
Nacional17 minutos ago

Empina, toma e mama: fila do “bumbum guloso” ferve atrás de atacadão; vídeo

O papo é direto, sem curvas ou sutilezas. No submundo da QS 3, a regra é clara: o sexo oral...
Entretenimento28 minutos ago

Gabi Martins emagrece 7 kg e relata machucados após desfile pela Vila Isabel

A cantora e influenciadora Gabi Martins contou que passou por um processo de emagrecimento para desfilar como musa da Unidos...
Variedades4 horas ago

Além dos chicotes e algemas: confira 10 curiosidades sobre BDSM

Se você tem curiosidade e interesse, aprenda como incorporar à prática no seu cotidiano, transformando-a em estilo de vida Muito...
Variedades4 horas ago

Laura Keller volta ao centro de polêmica após vídeos íntimos vazarem fora de plataforma

A influenciadora e empresária Laura Keller voltou a ter o nome em evidência após gravações íntimas com o criador de...
Saúde4 horas ago

5 treinos simples a quem nunca pisou na academia, mas quer começar

Sair da inércia é o maior desafio para quem quer treinar na academia. Veja uma lista de treinos fáceis para...
Versão Impressa2 semanas ago

FA 1441 / 14 DE FEVEREIRO DE 2026

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
Versão Impressa3 semanas ago

FA 1440 / 07 DE FEVEREIRO DE 2026

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...

São Mateus

São Mateus7 horas ago

Homem morre após ser atropelado em São Mateus; polícia investiga morte

Um homem de 28 anos, identificado como Jhemison Borges de Jesus, morreu após ser atropelado na noite deste sábado (28),...
São Mateus14 horas ago

Jovem é assassinado a tiros e mulher fica ferida em ataque em São Mateus

Um jovem de 26 anos foi assassinado a tiros na noite de sábado (28), no bairro Vila Nova, em São...
São Mateus2 dias ago

Forte chuva com raios e trovões provocam alagamentos em São Mateus; vídeos

O final da tarde desta sexta-feira (27) escureceu como se fosse noite em São Mateus, no Norte do Espírito Santo....

Regional

Regional3 dias ago

Acidente no Norte do ES deixa uma pessoa morta e outra ferida

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida após o carro em que estavam colidir contra um talude na BR-101, em...
Regional3 dias ago

Adolescente é apreendido suspeito de participação em roubo de R$ 27 mil

Um adolescente suspeito de participação no roubo de R$ 27 mil no Centro de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo,...
Regional3 dias ago

Motociclista morre após colidir com caminhão na BR 101 no Norte do ES

Um motociclista morreu após colidir de frente com um caminhão no km 164 da BR-101, em Linhares, no Norte do...

Estadual

Estadual5 horas ago

VÍDEO | Homem é morto com tiro na cabeça em bar; bala atravessa e atinge mulher no ES

Um homem de 34 anos, identificado como Luciano da Silva Oliveira, foi assassinado a tiros na noite de sábado (28)...
Estadual1 dia ago

Detento morre após agressão dentro de cela em Vila Velha

Um detento de 28 anos morreu após ser agredido por outro preso na noite de sexta-feira (27), na Penitenciária Estadual...
Estadual1 dia ago

150 capixabas só fazem aniversário a cada 4 anos

Os números mostram que o grupo que faz aniversário é pequeno, mas constante. Tem capixaba que comemora aniversário todos os...

Nacional

Nacional4 horas ago

Homem é preso por desviar R$ 600 mil de empresa para jogar no Tigrinho

Um funcionário de 27 anos foi preso em flagrante na quinta-feira (26/2), em Naviraí (MS), suspeito de desviar mais de R$...
Nacional4 horas ago

Tragédia | Criança de 9 anos vê pai morrer esmagado por carro

Sem conseguir retirar o pai debaixo do automóvel, o menino correu até uma propriedade vizinha em busca de ajuda Um...
Nacional4 horas ago

Casal é flagrado fazendo sexo em oratório católico de Copacabana

O oratório é conhecido por receber fiéis em busca de momentos de oração e tranquilidade Um casal foi flagrado mantendo...

Policial

Policial2 dias ago

Neam de Itapemirim prende mulher em flagrante por extorsão, agressão e ameaça contra idosa

O Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher, Criança, Adolescente e Idoso (Neam) de Itapemirim, com apoio da equipe da 9ª...
Policial2 dias ago

PCES cumpre mandado de prisão por descumprimento de medida protetiva em Pedro Canário

A Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Pedro Canário, cumpriu,...
Policial2 dias ago

Polícia Civil prende suspeito de estupro de vulnerável em Linhares

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Conceição da Barra, em ação...

ENTRETENIMENTO

Entretenimento24 horas ago

Vivi Noronha ganha pedido de namoro surpresa na madrugada: ‘Anel gigante’

Da Fúria, de 22 anos, foi surpreendida na madrugada deste sábado (28), com um pedido de namoro preparado por Da...
Entretenimento1 dia ago

Namorado de Gracyanne Barbosa faz declaração apaixonada: ‘O quanto você é importante’

O empresário baiano Gabriel Cardoso, namorado de Gracyanne Barbosa, fez uma declaração à influenciadora enquanto os dois treinavam juntos no sábado (28)....
Entretenimento1 dia ago

Isabelle Nogueira mostra transformação do quarto e celebra conquista: ‘Ficou perfeito’

POLÍTICA

Política2 dias ago

Iniciativa obriga rampa acessível em todas as faixas de pedestres do ES

O deputado Lucas Polese (PL) quer que todas as faixas de pedestres do estado tenham rampas de acessibilidade para pessoas...
Política2 dias ago

Projeto obriga rampa acessível em todas as faixas de pedestres do ES

O deputado Lucas Polese (PL) quer que todas as faixas de pedestres do estado tenham rampas de acessibilidade para pessoas...
Política2 dias ago

Sessão reforça papel do comércio exterior para o ES

Vinte e quatro pessoas foram homenageadas pela Assembleia Legislativa (Ales) por seu trabalho no segmento do comércio exterior. Elas receberam...

Esportes

Esportes16 horas ago

Organizada do Vasco cobra lateral que pediu camisa de Neymar; vídeo

Paulo Henrique pediu a camisa de Neymar na derrota do Vasco contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro A Força Jovem do...
Esportes17 horas ago

Novorizontino elimina Corinthians e avança à final do Paulistão

O Novorizontino escreveu seu nome na história do futebol paulista ao eliminar o Corinthians com uma vitória por 1 a...
Esportes18 horas ago

Cruzeiro garante vaga na final do Mineirão com gol nos acréscimos

Em um jogo emocionante no Mineirão, o Cruzeiro confirmou sua presença na final do Campeonato Mineiro após vencer o Pouso...

Mais Lidas da Semana