Nacional
Empina, toma e mama: fila do “bumbum guloso” ferve atrás de atacadão; vídeo
O papo é direto, sem curvas ou sutilezas. No submundo da QS 3, a regra é clara: o sexo oral é quase obrigatório na hora da brincadeira
Sob o manto da madrugada densa e silenciosa, existe um trecho de asfalto em Taguatinga Sul que ignora o sono e as convenções. Atrás de um grande mercado atacadista na QS 3, a geografia da cidade se transforma. Ali, a iluminação pública é uma lembrança distante, e o que impera é o breu, interrompido apenas pelo brilho de faróis que cortam a pista como lâminas de luz, revelando, por breves segundos, o que muitos preferem manter no escuro: sexo intenso, rápido e sem compromisso.
A rua, abraçada por áreas verdes que parecem vigiar o local em silêncio, torna-se o palco de um ritual frenético. Não há nomes, apresentações e muito menos promessas de um amanhã. O que se vê é uma fila de veículos, parados no acostamento, quase encostados uns nos outros, lembrando um drive-thru distópico, onde o produto consumido é o sexo e o pagamento é o risco do prazer proibido. Carros elétricos, importados de luxo e os mais populares se misturam sem distinção.
Mesmo quando a chuva resolveu castigar o chão, na última sexta-feira (20/2), a temperatura não caiu. Pelo contrário: a umidade externa encontrou o calor humano dentro dos veículos, resultando em vidros tão embaçados que ocultavam as identidades, mas denunciavam o vaivém rítmico e vigoroso dos corpos.
Porta aberta e olhar voraz
A dinâmica é de uma eficiência quase mecânica. A reportagem acompanhou o fluxo e notou que o diálogo ali é uma língua morta. O papo é direto, sem curvas ou sutilezas. O desejo é urgente e vocalizado em gemidos. No submundo da QS 3, a regra é clara: o sexo oral é prefácio quase obrigatório. Uma espécie de senha de entrada para o que vem a seguir.
O que mais impressiona é a exposição visceral. Em muitos pontos da fila, a porta do carro permanece aberta, servindo apenas como um escudo simbólico. A cena se repete: um homem, parcialmente dentro do veículo, usa o banco do motorista como apoio, enquanto o parceiro, do lado de fora e sob a chuva fina, executa o serviço com uma fome que ignora o desconforto.
Ao redor, o voyeurismo não é apenas aceito: é combustível. Outros frequentadores, excitados pela cena, formam um círculo de sombras, masturbando-se enquanto aguardam a vez de entrar na dança. É um ecossistema de luxúria onde a privacidade é o menor dos interesses.
Sem julgamentos
Em um dos momentos mais surreais da madrugada, um veículo estacionado revelava um contraste bizarro: uma mulher sentada calmamente no banco do carona, enquanto no banco de trás, a poucos centímetros de sua nuca, o sexo corria solto entre dois homens, alheios a qualquer julgamento.
O fluxo é ininterrupto. Conforme um carro deixa a fila, satisfeito ou apressado pelo relógio, outro ocupa a vaga quase instantaneamente. Novas figuras chegam, as calças descem, e o “couro come”, literalmente. A resistência física e a busca pelo ápice parecem não ter fim, em uma coreografia de suor e anonimato que persiste durante toda a madrugada.
A festa lasciva só conheceu o seu crepúsculo quando a natureza se impôs. Por volta das 3h da manhã, quando a chuva apertou e o frio começou a cortar a pele, os motores foram ligados um a um. Em minutos, a rua da QS 3 voltou a ser apenas um trecho deserto de asfalto escuro, guardando entre as árvores os segredos de uma noite onde o prazer não teve rosto, mas proporcionou uma intensidade avassaladora.
VÍDEO:
Sexo em público é crime
Segundo a Polícia Civil do DF, os homens flagrados “se divertindo” no meio da rua ferem o Código Penal Brasileiro, já que praticar sexo em público é crime. Ele se enquadra no artigo 233, que se refere à prática de ato obsceno. A pena prevista para esse tipo de contravenção varia de 3 meses a 1 ano de prisão ou multa. O crime é registrado como contravenção penal.
*As informações são do Metrópoles
