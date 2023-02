Deborah Secco usa look ‘Bruna Surfistinha‘, agacha sem sutiã e abre as pernas no pole dance

Deborah Secco, influenciadora digital, atriz e modelo, voltou a deixar a galera com o coração na boca na tarde desta quinta-feira (23). A celebridade usou seu look ‘Bruna Surfistinha‘ e levou a galera à loucura.

“Tbt com fotos inéditas desse ensaio que abriu meu carnaval com chave de ouro e que inspirou tantas pessoas!!! Bruna Surfistinha pra vcs!!!”, escreveu na legenda da publicação. Já na foto, Deborah Secco aparece com uma estrela adesiva para cobrir o volume. As informações são Metropolitana FM.

“Gente, não acredito que não usei essa roupa no Carnaval”, disse um fã no campo de comentários. “Essa mulher não tem a menor condição”, apontou mais um.

Deborah Secco fala sobre relação com mulheres

Durante entrevista cedida ao portal UOL, Deborah Secco revelou que já ficou com algumas mulheres, mas apenas com uma dela teve uma ‘história’.

“Essa relação, que para mim foi um namoro, não sei para a outra pessoa, foi a única que tive com mulher, mas não o único envolvimento. Com as outras não criei uma história, não namorei. Tive apenas encontros. Eu acho que as pessoas são diferentes, independentemente do sexo”, disse Deborah Secco.

Já estive com homens muito mais parecidos com mulheres do que com muitos outros homens. O que importa são as experiências, as personalidades”, finalizou.