De babydoll, Juju Salimeni exibe boa forma e dá o que falar na web

View this post on Instagram

Madura e infantil, resistente e frágil, comunicativa e silenciosa. Paradoxalmente linda. Me aceito. Às vezes, eu simplesmente sou. Me livro da culpa de tudo aquilo que não me cabe, do julgamento que fizeram de mim e sempre foi deles. A mulher que um dia fui é boa parte do que venho me tornando. Eu me perdoo. Eu erraria tudo de novo. Na valsa do vento, sou tempo e tempestade. Mudo, mas não emudeço. Quem vê meu caminho, não vê meus tropeços 💕 (Texto de Thamires Hauch)