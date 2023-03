Dandara Mariana mostra clique tomando banho de piscina: ‘Empinadinha’

Dandara Mariana, atriz da novela global ‘Travessia‘, influenciadora digital e modelo, deixou os fãs impressionados na tarde desta segunda-feira (06) com seu novo clique.

+

“Dia de relaxamento”, escreveu na legenda da publicação. Já na foto, Dandara Mariana aparece com um biquíni branco e chamativo, enquanto aproveita para tirar uma foto que simplesmente deixou os fãs vomitando corações.

+

“Um mulherão desses, eu fico chocado”, disse um fã no campo de comentários. “O dia que eu nascer igual a Dandara, serei a pessoa mais feliz do mundo”, afirmou mais, com alguns emojis de coração ao lado.

Durante entrevista cedida à revista Quem, Dandara Mariana comentou sobre o racismo que existe no Brasil e como ela já passou por algumas situações que marcaram sua vida para sempre.

+

“Já passei por situações de racismo porque ser negro no Brasil é passar por diversas situações absurdas. Já vivi isso dentro de restaurante, dentro de shopping. Isso aconteceu por serem dois meninos negros”, disse Dandara.

Instagram. Curtiu? Siga o FA NOTÍCIAS no Twitter

Telegram. Fique bem informado, faça parte do nosso grupo no WhatsApp

Nesse dia meu pai estava presente para proteger a gente, porque você sofre umas coisas tão novinho e acaba não sabendo se colocar, guardando aquilo (o ato racista) com você. Isso afeta sua autoestima”, finalizou.

(*Metropolitana FM)