Corpo é encontrado em cova às margens de rio no Norte do ES

Um corpo foi encontrado enterrado às margens do Rio Itaúnas, no bairro Camata, em Pedro Canário, Norte do Espírito Santo, na tarde de sábado (22). Segundo a Polícia Militar, no local a equipe encontrou o corpo da vítima com o braço direito para fora da terra. Devido ao avançado estado de decomposição, não foi possível identificar a vítima.