Corpo de mulher é encontrado boiando em represa no Norte do ES

Uma mulher de 27 anos, que não teve o nome divulgado, foi encontrada morta em uma represa, na localidade de Pratinha, zona rural de Mucurici, no Norte do Espírito Santo, no sábado (15). A dinâmica e as circunstâncias do que precedeu o fato não foram divulgadas.

Em nota, a Polícia Militar informou que encontrou o corpo de uma mulher boiando em uma represa após um acionamento do mesmo teor. Conforme a PM, populares retiraram o corpo da vítima da água, e a perícia foi acionada.