Como não acumular fotos e vídeos recebidos pelo WhatsApp

Não é de hoje que o WhatsApp é encarado como vilão da memória dos celulares, já que o aplicativo de mensagem é a porta de entrada para vídeos, fotos e áudios de tudo quanto é contato. As informações são do Uol.

Com a chegada dos Canais, grupos com capacidade ilimitada em que a transmissão de conteúdo é unidirecional, a plataforma já espera que essa situação se agrave. Tanto é que a versão beta do WhatsApp ganhou uma nova função para apagar automaticamente todas as mídias baixadas de Canais.

O novo recurso, ainda sem data para chegar a todos os usuários, permite definir períodos para remover os arquivos:

após um dia,

uma semana,

três meses

nunca.

O recurso foi encontrado nos códigos da versão Beta 2.23.20.11 do WhatsApp, que está sendo liberada gradualmente para um grupo seleto entre os testadores.

Enquanto a função não chega, há outras formas de lidar com o amontoado de arquivos que chegam pelo WhatsApp. Confira abaixo:

Apagar arquivos pelo próprio WhatsApp

Android

Toque nos três pontinhos no canto superior direito. Entre em “Configurações”. Toque em “Armazenamento e dados”.Em seguida, entre em “Gerenciar armazenamento”. Toque em “Encaminhados muitas vezes”, “Maior do que 5 MB” ou selecione uma conversa específica.Se quiser apagar todos os arquivos toque em “Selecionar todos” e, em seguida, no ícone de lixeira. Se preferir um item por vez, toque e segure o item e toque em “Apagar”.

iOS

Acesse a aba “Configurações” no WhatsApp. Toque em “Armazenamento e dados”. Em seguida, toque em “Gerenciar armazenamento”. Toque em “Encaminhados com frequência”, “Maior do que 5 MB” ou selecione uma conversa específica. Caso queira apagar todos os itens, toque em “Selecionar”, depois em “Selecionar todos” e toque no ícone de lixeira. Caso queira apagar um item por vez, toque e segure o item desejado e, em seguida, em “Excluir”. Se você selecionou arquivos favoritados, é possível escolher entre “Apagar tudo, exceto favoritos” e “Apagar Tudo”.

Não fazer download automático de mídias

Android

Toque nos três pontinhos no canto superior direito e acesse “Configurações”. Entre em “Conversas”. Desative a opção “Visibilidade de mídia”.

iOS

Na aba “Configurações” do WhatsApp, toque em “Conversas”.2 Desative a opção “Salvar em Fotos”

Limpar cache do WhatsApp

Android

Em “Configurações”, entre em “Aplicativos”. Role a tela para baixo e toque no “WhatsApp”. Toque em “Armazenamento”. Em seguida em “Limpar cache” no canto inferior direito. Caso queira limpar todas as informações, como configurações, dados e arquivos, toque em “Limpar dados”.

iOS

O iOS não permite limpar cache assim como o Android. Porém, você consegue apagar dados do WhatsApp do iCloud. Para isso:

Em “Ajustes”, toque no seu nome. Entre em “iCloud”. Em seguida, toque em “Gerenciar armazenamento da conta”. Toque no “WhatsApp”. Por fim, toque em “Apagar dados do iCloud”