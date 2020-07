Carol Nakamura faz maiô fio dental desaparecer no bumbum imenso

Cleo Pires deixou os seguidores babando em seu perfil no Instagram, ao publicar uma foto do look escolhido para ficar em casa nesta quarentena.

A atriz e cantora apostou em uma camisa de botão e uma calça jeans, estilo rasgada, e fez uma pose cheia de ousadia, com as pernas entreabertas.

Na legenda, limitou-se a dizer: “Sigo me arrumando para ficar em casa. E vcs?”. E nos comentários, a filha de Gloria Pires foi ovacionada pelos seguidores.

“Sigo te achando perfeita”, comentou a influencer Gabi Lopes. “Eu também estou fazendo isso e você está lindíssima”, reagiu mais uma, se identificando com ela.

“Linda, enquanto isso eu estou trabalhando e entrando aqui só pra olhar você postando”, disse outra internauta. Recentemente, a famosa havia ousado na parte de cima.

Na imagem, veiculada na rede social na última terça-feira (07), a atriz aparece em uma escadaria, fazendo caras e bocas com uma blusinha decotada.

Ao atribuir uma legenda ao post, a artista falou sobre o fato de ser uma pessoa impaciente. “A esperança é a última que morre e a minha paciência é a primeira!”, escreveu.

Um detalhe que chamou bastante a atenção dos internautas foi o fato do biquinho dos seios da morena terem ficados marcados na roupa.

“Que mulher é essa, senhor? Gostosa demais… ainda mais com esses faróis acesos”, disparou um admirador. “Tá com frio ou tesão? Só isso explica esse bico do peito espetado”, disse outro.

“Tu não cansa de matar a gente do coração? Cleo, daqui a pouco eu vou te mandar a conta do hospital pra tu pagar”, brincou mais um fã. “Fiquei sem adjetivos! VOCÊ É PERFEITA! Comissão de frente nota 1000”, acrescentou uma quarta pessoa.

(*RD1)