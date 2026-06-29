Briga por pedaço de linguiça termina em perseguição e tiros no Noroeste do ES

Briga por pedaço de linguiça termina em perseguição e tiros no ES Um homem foi preso após tentar matar outro durante uma confraternização em Marilândia, no Noroeste do ES. A confusão começou após um sorteio de linguiça e terminou com disparos de arma de fogo.

A polícia prendeu em flagrante um homem de 47 anos no último sábado (27), em João Neiva. Ele tentou matar outro homem, de 53 anos, após uma briga pelo sorteio de uma linguiça. O crime aconteceu na noite de sexta-feira (26), no bairro São Marcos, em Marilândia. Os policiais interceptaram o suspeito na rodovia BR-101 durante a fuga.

A confusão começou em um comércio durante a entrega do prêmio. O suspeito levou um tapa no rosto após discutir com a vítima e familiares. Ele foi até o carro, pegou um revólver e atirou várias vezes contra o rival. O homem ainda perseguiu o automóvel da vítima, que escapou sem ferimentos. O atentado ocorreu diante de várias pessoas, incluindo crianças.

Depois da prisão, o suspeito revelou o esconderijo da arma, um revólver calibre .38 municiado. A Polícia Civil autuou o homem por tentativa de homicídio qualificada por motivo torpe. Por fim, os agentes o encaminharam ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina, onde ele permanece à disposição da Justiça.

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