Brasil é o 5º país com maior número de usuários de smartphones

Veja os países que mais usam smartphones

O Brasil é o quinto país do mundo com maior número de usuários de smartphones ativos, de acordo com estudo da plataforma CupomValido com dados do The World Bank e Statista.

Ao todo, são 118 milhões de brasileiros que usam o celular pelo menos uma vez ao mês. Na frente do Brasil, estão apenas a China, Índia, Estados Unidos e Indonésia, países muito populosos.

Apesar de ter muitos usuários ativos, o Brasil cai para o 15º lugar do ranking quando o assunto é a porcentagem de pessoas no país que têm um smartphone. Segundo a pesquisa, essa taxa é de 55,4% no país.

Ranking de uso do smartphone





