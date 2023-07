Juliana Caetano ignora o frio e deixa mamilos quase escaparem de decote ousado

Se você realmente imaginou que Juliana Caetano não iria sensualizar na tarde da última sexta-feira (30), achou bem errado. A vocalista do ‘Bonde do Forró‘ usou seu menor look para enlouquecer os seguidores nas redes sociais. As informações são da Metropolitana FM.

“Oi, amor!”, disse a musa na legenda da publicação. No vídeo, Juliana Caetano usou um tipo de body preto e com um decote bem mais ousado que o normal, enquanto deixa as costas completamente à mostra. Atualmente, a dona de nossos corações conta com mais de 1,1 milhão de seguidores em seu Instagram.

“Não tem como: você é a cantora mais linda que esse mundo já viu! Não tem discussão”, afirmou mais um, com emojis de foguinho ao lado. “Gente, como faço pra ter um dia uma esposa assim?”, questionou mais um.

Juliana Caetano revela o que os fãs encontram nas plataformas adultas

Durante entrevista cedida ao Splash, do UOL, Juliana Caetano resolveu falar mais sobre o que os fãs podem encontrar em sua plataforma de conteúdos adultos por assinatura.

“As pessoas conseguem ver eu e as bailarinas trocando de roupas no camarim. É o que a gente está podendo fazer para ter uma renda extra. Porque os shows estão sendo cancelados o tempo todo”, disse Juliana.

“Está instável. A gente está tentando sobreviver de alguma forma”, finalizou.