Aprenda a transformar áudio em texto com nova função no WhatsApp

Ferramenta transcreve áudio e permite a leitura do conteúdo sem precisar dar o “play”

O WhatsApp disponibilizou para alguns usuários do Android e do iOS a função de transcrição nativa de mensagens de voz. O recurso transforma áudio em texto e permite a leitura do conteúdo sem precisar dar o “play”.

De acordo com o TechTudo, a ferramenta não tem previsão para chegar ao público geral, porque está em fase de testes desde fevereiro, quando foi registrado pelo site especializado WABetaInfo.

Em um tutorial realizado pelo TechTudo, aprenda como ativar e desativar o recurso nas configurações do aplicativo. O passo a passo foi feito em um iPhone 12 com iOS 16.4.1. Caso a função ainda não esteja disponível, tente atualizar o aplicativo.

Como habilitar a transcrição de áudios no WhatsApp

• Passo 1: Para ativar a transcrição de áudios no WhatsApp, abra o mensageiro e acesse as configurações do aplicativo. Na sequência, toque sobre a aba “Conversas” para continuar;

Foto: Reprodução/Clara Fabro Acesse as configurações do WhatsApp e clique na aba “Conversas”

• Passo 2: Na próxima página, deslize a tela para baixo até encontrar a opção “Transcrição de mensagens de voz”. Para habilitar o recurso, basta virar a chave para o lado direito. Ela deverá ficar na cor verde. Já para desativar o recurso, basta virar a chave para o lado esquerdo.

Foto: Reprodução/Clara Fabro Habilite a chave ao lado de “Transcrição de mensagens de voz”

• Passo 3: Com o recurso ativado, todos os áudios recebidos no WhatsApp passarão a ser transcritos de forma automática, como você pode conferir na imagem abaixo. Vale ressaltar que a transcrição não fica disponível para os áudios enviados na plataforma, apenas para os recebidos por contatos no WhatsApp.