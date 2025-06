Ana Castela recebe chuva de elogios em foto na piscina

Ana Castela se despede de Alagoas com banho de piscina e ostenta sua beleza impecável em fotos com look mínimo

A cantora Ana Castela exibiu sua beleza impecável em novas fotos nas redes sociais neste domingo, 22. A estrela surgiu em fotos só de biquíni na beirada de uma piscina de um hotel em Maceió, Alagoas.

Nas fotos, ela ostentou sua barriga sarada e as curvas definidas ao posar só de biquini fio-dental. Ela fez as fotos para se despedir do nordeste após cumprir sua agenda de shows na festa de São João.

“Foi bom conhecer mais um pouquinho de você, Maceió”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram a boa forma dela. “Que sereia”, disse um seguidor. “Maravilhosa”, declarou outro. “Linda demais”, escreveu mais um. “Perfeição de mulher”, comentou um fã.

Mudança no visual

Na quarta-feira, 4, Ana Castela, de 21 anos, usou as redes sociais para revelar seu novo visual aos fãs. Além de receber muitos elogios, a cantora compartilhou uma comparação divertida entre ela e o Beiçola, de A Grande Família.

Ana mostrou estar aberta a mudanças ao abandonar os cabelos pretos para apostar em mexas em tom moreno iluminado. Nos comentários, os internautas encheram a cantora de elogios e cantadas. “Energia de gostosa”, disse uma pessoa. “Que linda”, elogiou um fã. Outros ainda escreveram: “Gata”.

O cabeleireiro Mateus Saito, responsável pela transformação, falou sobre o processo: “Ana, você ficou ainda mais linda e iluminada! Bonita, obrigado pelo carinho e pela confiança de sempre. Confesso que foi um baita desafio (rsrs) pegar esse cabelo com coloração preta e transformar no iluminado, sem abrir mão da saúde dos fios. Mas conseguimos!”.